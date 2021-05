Intelligente Sicherheit

Herkömmliche Sicherheitssysteme sind zwar zuverlässig und sicher, aber nicht besonders schlau. SSAMControl vereint zuverlässige Alarmtechnik mit einem intelligenten System zur Steuerung elektrischer Anlagen und Geräte. Praktisch alles, was sich mit einem Schalter bedienen lässt, kann systemunabhängig in das SSAMControl-System eingebunden und gesteuert werden. Licht, Rollos, Markisen, Einfahrts- und Garagentore, Heizungs- und Klimaanlagen, Bewässerungssysteme, Home-Care und vieles mehr.

Zertifizierte Sicherheit ohne Kompromisse.

Das zertifizierte und förderbare Sicherheitssystem bringt den hohen Sicherheitsstandard quasi als Grundfunktion mit. Neben diesen „üblichen“ Sicherheitsfunktionen bieten die Fernalarmierung mit Bildübertragung an Smartphones oder das Schalten elektrischer Geräte bei Alarmauslösung (z.B. Licht) ein wesentlich erhöhtes Sicherheitsniveau.

Zukunftssicher und wirtschaftlich.

Durch die Verwendung einer durch mehrere große Hersteller gemeinsam entwickelten Technologien ist die Zukunftssicherheit gewährleistet. Dadurch bieten sich eine Fülle an Möglichkeiten zur automatischen oder manuellen Schaltungen, die nicht nur zu mehr Komfort, sondern auch zu Kosteneinsparungen beitragen. So kann die direkte Ansteuerung einzelner oder aller Heizkörper (z.B. bei Abwesenheit oder offenem Fenster) die Heizkosten nicht unerheblich senken oder eine rechtzeitige Abschattung die Einsatzdauer von Klimaanlagen reduzieren.

Ein System für alles.

Die Suche nach dem richtigen Handsender, Batteriewechsel, Verlust oder Diebstahl des Bedienelements gehört mit SSAMControl der Vergangenheit an. Alles lässt sich übersichtlich per App über das Smartphone bedienen. Das ist immer dabei und durch Code und biometrische Sensoren (z.B. Fingerabdruck) ist das Sicherheitssystem auch bei Verlust oder Diebstahl vor Fremdzugriffen geschützt.

Konkurrenzlose Wirtschaftlichkeit.

Ein SSAMControl Alarm-Einstiegspaket, dass bereits alle Smart-Home-Funktionen enthält, kostet nicht nur weniger als herkömmliche Alarmsysteme, sondern ist dank sicherer Funktechnik auch einfacher zu installieren. Der Verkabelungsaufwand mit Stemmarbeiten entfällt vollständig. Das System bietet bereits in der günstigen Grundkonfiguration alle Voraussetzungen auch für komplexe Alarm- und Automatisierungslösungen. SSAMControl lässt sich sehr einfach erweitern und wächst so in genau dem Tempo, das der Benutzer durch seine sich ändernden Anforderungen vorgibt. So fallen Kosten erst dann an, wenn Funktion auch wirklich gebraucht werden.

Mehr Infos unter: www.ssamcontrol.at