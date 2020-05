Häufigste Fehler bei der Smart Home-Planung .

Wie smart soll Ihr Start in den Tag sein? Morgens wenn Sie aufstehen, fängt Ihr Haus von alleine an zu arbeiten: es macht im Bad die Heizung an, sorgt in der Küche für angenehme Wärme, fährt die Rollläden hoch. Durch klug hochfahrende Jalousien weckt Sie Ihr Smart Home mit natürlichem Licht. Nie mehr Lichtschalter suchen. Nicht mal nachts, wenn Sie müde raus müssen. Es leuchtet Ihnen den Weg ins Bad oder zu den Kindern.