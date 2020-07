Neues Heim – neuer Boden.

Beim Hausbau muss man an vieles denken und vieles planen, so auch den Bodenbelag. Aber auch bei der Wohnzimmerrenovierung beispielsweise ist der Boden ein wichtiger Bestandteil der Planung. Parkett erfreut sich hierbei immer größerer Beliebtheit. Holz ist im Gegensatz zu Kunststoffbelägen warm, natürlich und authentisch, aber vor allem auch nachhaltig, elegant und zeitlos.

Wo sich bei Naturholzböden früher die Auswahl relativ in Grenzen gehalten hat, so hat man heute nahezu unendliche Möglichkeiten. Durch die Vielfalt an Strukturen, Farben, Formaten und Sortierungen, sind der individuellen Gestaltung Ihres neuen Bodens keine Grenzen gesetzt.

Wohnqualität mit Naturholzböden

Ein zeitloser und stets moderner Naturholzboden verspricht eine ganz besondere Wohnqualität. Neben vielen Vorteilen bringt er vor allem Wärme in Ihre 4 Wände. Speziell bei Barfußgehern erfreut sich ein Naturholzboden durch seine Wärmeeigenschaften großer Beliebtheit. Schalldämmung sorgt dafür, dass Nachbarn, aber auch Familienmitglieder in anderen Räumen nicht durch Trittschall gestört werden. Da ein Naturholzboden frei von Chemie ist, eignet er sich ebenso wunderbar für Allergiker. Zudem ist er pflegeleicht, strapazierfähig und langlebig.

Hochwertig, natürlich und umweltfreundlich

Ein Naturholzboden ist ein wahrer Held! Mit einem Echtholzboden verleihen Sie Ihrem Heim natürliches Ambiente. Holz atmet – somit wird ebenso Ihr Raumklima enorm verbessert, da Holz Feuchtigkeit aufnimmt und diese an die Umwelt auch wieder abgibt. Sein dezenter und angenehmer Geruch bringt besonders natürliches Flair in Ihre Räume. Wenn Sie Wert auf hochwertiges Parkett und Nachhaltigkeit legen, sind Sie mit einem Naturholzboden immer auf der richtigen Seite. Schon bei der Produktion wird der CO2 Ausstoß durch die Verwendung von Material aus naheliegenden und heimischen Wuchsgebieten enorm verringert. Zudem ist Holz ein nachwachsender Rohstoff und sehr robust und langlebig, sodass er über mehrere Generationen hinweg Ihr Haus schmücken kann. Gehen Sie mit guten gewissen über Ihren neuen Parkettboden.

