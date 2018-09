Am NÖ Heckentag bekommen Sie Ihr persönliches Paket mit garantiert heimischen Sträuchern und Bäumen für den Garten. Über 50 heimische Arten und seltene uralte Obstsorten stehen zur Auswahl. Alle sind sie Pflanzen mit überragender Vitalität, die zu jeder Gartenidee passen, Nahrung und Lebensraum für Schmetterlinge und Vögel bieten und zum Naschen oder Verwerten einladen.

Es erwarten Sie bezaubernde Wildrosen, duftende Steinweichseln oder edle Elsbeeren, die kräftig wachsen, herrlich blühen und reichlich Früchte tragen. Obendrein sorgen zahlreiche Wildfruchtgehölze wie Schlehe, Dirndl, Holler, Berberitze und Kriecherl für himmlische Genüsse in jeder Hobbyküche. Neben Heckenpaketen für den Sichtschutz oder zum Naschen und Verwerten gibt es heuer wieder das beliebte Schmetterlingsheckenpaket. Als echte Rarität warten diesmal über 500 Stück garantiert heimische Haselnüsse aus Wildbeständen auf ein Platzerl in Ihrem Garten. Kombiniert mit köstlichen, regionalen Walnüssen und feinsten Pimpernüssen können Sie ein einmaliges, nussiges Gartentrio erwerben.

Alle Wildgehölze am Heckentag sind seit Jahrtausenden an unser Klima und unsere Region angepasst. Sie sind sehr robust und tragen die Genetik der Region in sich, da sie Nachfahren von liebevoll gehegten Muttergehölzen aus der Natur sind. Über 30 fleißige BesammlerInnen haben händisch viele tausende Früchte an den Muttergehölzen gesammelt, aus denen von einem Biobauern Saatgut bester Qualität selektiert wurde. Die Jungpflanzen, die Sie am Heckentag bekommen, haben die Partnerbaumschulen der Regionalen Gehölzvermehrung dann liebevoll für Sie großgezogen. So eine Geschichte und Qualität der Sträucher und Bäume am Heckentag ist einzigartig und unvergleichbar. Der Herbst ist übrigens die allerbeste Zeit, um die Gehölze zu pflanzen. Worauf es dabei ankommt und was Sie sonst noch zu Ihren Heckentags-Pflanzen wissen möchten, sagen Ihnen die Experten am Heckentelefon.

Bestellen – liefern lassen – verwurzeln

Wählen Sie Ihre Lieblinge einfach im Webshop aus und werden Sie Gartenkaiser mit regionalen Gehölzen, die es so nur am Heckentag gibt. Ihre vorbestellten Pflanzen kommen dann, das ist heuer neu, ausschließlich direkt und bequem zu Ihnen nach Hause. So sparen Sie Zeit und Benzin. Die Lieferung erfolgt im Zeitraum von 5. bis 16. November an Ihre Wunschadresse.

Bestellen können Sie ab 1. September bis 17. Oktober einfach unter www.heckentag.at im Heckenshop. Über das Heckentelefon unter 02952/4344-830 erhalten Sie kompetente Beratung zu heimischen Bäumen und Sträuchern und wir beantworten Ihre Fragen auch gerne per Mail an office@heckentag.at.