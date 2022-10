Einfach Strom sparen

Werbung

Kühlen & Gefrieren: Spröde Türdichtungen und schlechte Dämmung lassen den Stromverbrauch von alten Kühl- und Gefriergeräten auf über 500 kWh/Jahr ansteigen. Spitzengeräte hingegen benötigen um 60 % weniger Strom und finanzieren sich durch die Einsparung in wenigen Jahren selbst. Die sparsamsten Geräte findet man übrigens auf www.topprodukte.at .

Besitzt man zusätzlich eine Gefriertruhe, benötigt man beim Kühlschrank kein Gefrierfach. Kühlschränke ohne Gefrierfach brauchen nämlich rund 25 % weniger Strom. Achten sollte man auch auf die richtige Größe – beim Kühlschrank gelten 60 Liter Inhalt pro Person als ausreichend. Und: Die Temperatur prüfen! Für Kühlgeräte werden +6 °C und bei Gefriergeräten –18 °C empfohlen. Niedrigere Temperaturen steigern die Stromkosten.

Noch einige Spartipps: Gefrorenes im Kühlschrank auftauen, das hält ihn kostenlos kalt, warme Speisen erst abkühlen, dann in den Kühlschrank stellen und die Tür möglichst kurz öffnen.

Wäsche waschen: Den meisten Strom braucht die Waschmaschine für das Aufheizen des Wassers. Also runter mit der Temperatur. Mit modernen Waschmitteln wird die Wäsche auch schon bei 30 °C sauber. Und: Spar- oder ECO-Programme verwenden, die Vorwäsche nur in Ausnahmefällen, z. B. bei berufsbedingter starker Verunreinigung der Wäsche. Außerdem empfiehlt sich eine volle Ladung: Bei halber Beladung ist zwar der Wasser- und Stromverbrauch geringer als bei Vollbeladung, aber nicht um die Hälfte.

Wäsche trocknen: Wäscheleine statt Trockner ist hierbei die effizienteste Wahl – am besten die Wäsche im Freien oder in einem gut durchlüfteten Raum trocknen.

Kochen & Backen: Der Elektroherd verbraucht neben Kühlschrank und Gefriertruhe die meiste Energie im Haushalt. Deshalb: Bei den Elektroherden liegen Induktionsherde bezüglich Einsparen vor dem Cerankochfeld, das wiederum besser als gusseiserne Kochplatten ist. Gasherde arbeiten ebenfalls sehr effizient. Beim Kochen gilt: Immer einen Deckel auf dem Topf verwenden. Die Herdplatte sollte entsprechend der Topfgröße ausgewählt und die Restwärme durch früheres Abschalten genutzt werden. Und: Der Wasserkocher und der Eierkocher sind sparsamer als ein Wassertopf am Herd. Bei kleinen Portionen ist die Mikrowelle am effizientesten.

Kurz zum Backen: Unbedingt die Heißluftfunktion nutzen: Die Temperatur kann gegenüber Oberhitze um 20 °C gesenkt werden und es können mehrere Bleche gleichzeitig eingesetzt werden. Auch auf Vorheizen verzichten und früher abschalten und die Restwärme nutzen.

Beleuchtung: In keinem anderen Bereich lässt sich so einfach Strom sparen wie bei der Beleuchtung. Moderne LED-Lampen sind billig und 7-mal effizienter als Glühbirnen, LED erzeugt mehr Licht und weniger Wärme. Deshalb: Glühbirnen und 230-Volt-Halogenspots der Hauptbeleuchtung durch LED-Lampen ersetzen. Man spart umso mehr dort, wo es eine lange Einschaltdauer gibt. Alte Glühlampen können in weniger genutzten Orten (Keller, Heizungsraum, Dachboden) eingesetzt werden. Vermeiden sollte man auch Deckenfluter, sie verbrauchen sehr viel Energie, weil sie eine große Fläche indirekt ausleuchten.

Heizungspumpen: Still und heimlich verbrauchen alte Heizungspumpen oft unnötig Strom. Sie haben einen ineffizienten Antriebsmotor und laufen zum Teil mit zu hoher Leistung. Effiziente Pumpen sind elektronisch geregelt und können die Leistung an den Wärmebedarf anpassen. Der Austausch lohnt sich, sie brauchen rund 80 % weniger Energie.

Klimageräte: Ein durchschnittliches Klimagerät verursacht im Monat Stromkosten bis zu 90 Euro. Man sollte überlegen, ob eine ausreichende Verschattung als Mittel gegen die Überwärmung ausreicht. Wenn nicht: Stationäre Split-Geräte verwenden. Diese Geräte kühlen effizient. Optimal werden sie mit Ökostrom betrieben (z. B. Photovoltaik-Anlage).

Wichtig ist: Bei Hitze die Fenster während des Tages geschlossen halten, ein Luftzug bringt nur kurzfristige Erleichterung, dann steht die Hitze im Raum. Erst in den kühleren Nachtstunden lüften! Außen liegender Sonnenschutz – Außenjalousien halten fast die ganze Hitze ab – ist effektiver als innen liegender. Auch Laubbäume vor dem Fenster sind sehr effektiv, im Winter verlieren sie ihr Blätterwerk und lassen die Wintersonne ins Haus.

Stille Stromfresser: Ohne dass man davon weiß, verbrauchen manche Geräte im Haushalt viel Strom. Hier ein Überblick:

- Versteckte Elektroheizungen: Frostwächter, beheizte Wasserrohre und Regenrinnen, elektrischer Handtuchtrockner usw.

- Geräte, die immer im Bereitschaftsmodus sind: EDV, Internet-Router, Fernseher, Stereoanlage, Geräte mit Zeitanzeige usw. Zusammen verursachen sie bis zu einem Viertel unserer Stromkosten.

- Wellness: Der Stromverbrauch von Swimmingpool im Garten, Sauna, Solarium oder Infrarotkabine kann zu hohen Stromrechnungen führen.

Darum: Prüfen, ob Elektroheizungen mit einer Zeitschaltuhr bedarfsgerecht betrieben werden können.

Ganz wichtig: Stopp dem Stand-by: Mit schaltbaren Steckerleisten oder Master-Slave-Schaltern können unbenutzte Geräte ganz vom Stromnetz getrennt werden. In den Bedienungsanleitungen steht, ob dadurch gespeicherte Daten verloren gehen.

Mehr Energie-Spartipps:

www.enu.at

Mehr zu den Themen Bauen, Wohnen und Energiesparen findet ihr hier in unserem aktuellen Extra!