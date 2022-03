Die Klassiker: Bauen mit Ziegeln, Beton oder Holz

Viele klassische Baustoffe, die auch schon vor hundert Jahren Verwendung fanden, liegen heute wieder voll im Trend. Holz ist so ein Material. Es gilt als besonders umweltfreundlich und ökologisch wertvoll. Und auch mineralische Produkte wie Ziegel, Beton, Steine, Lehm und Kalkfarben werden gerne als Baustoffe gewählt.

Welches Material beim Hausbau zum Einsatz kommt, entscheiden die technischen Voraussetzungen des geplanten Hauses sowie die persönlichen Vorlieben für die verschiedenen Baustoffe.

Wissenswertes zum Ziegelbau:

Gebäude aus Ziegel zählen als Massivbauten. Doch zum Beispiel ist ein hochporosierter Ziegel mit 650 Kilogramm am Kubikmeter nicht viel schwerer als Holz, welches circa 520 Kilogramm am Kubikmeter wiegt. Grundsätzlich lassen sich aber drei Varianten im massiven Ziegelbau unterscheiden.

Die einschalige, monolithische Ziegelwand: Sie besteht, abgesehen von Putz und Mörtel, nur aus Ziegeln. Vorteile dieser Bauweise sind ein ausgewogenes Verhältnis von Wärmedämm- und Wärmespeichereigenschaften, die geringe Materialvielfalt, eine einfache Verarbeitung und eine leichte Um- und Rückbaubarkeit sowie die gute Wiederverwertbarkeit beim Abbau.

Das mehrschalige Ziegel-Zweischalen-Mauerwerk: Es gehört zu den wichtigsten Außenwandkonstruktionen im Ziegelbau. Das Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen von Ziegeln und einer wärmedämmenden Zwischenschicht (ein tragender Wandteil, eine Dämmschicht und außen eine Vormauer). Zwischen der Kerndämmung und der Vormauerschale ist eine circa ein Zentimenter große Luftschicht freizuhalten. Die mehrschalige Konstruktion kann auch mit einer verputzten Vorsatzschale oder mit einer Klinkervorsatzschale ausgeführt werden.

Die Ziegelwand mit Wärmedämmverbundsystemen: Hier wird eine zusätzliche Dämmschicht außen auf die Ziegelwand aufgebracht. Diese Zusatzdämmung verbessert das Wärmedämmvermögen. Als Dämmstoffe verwendet man dafür meist expandiertes Polystyrol und Mineralfaserdämmstoffe. Doch auch Mineralschaumplatten, mehrschichtige Holzwolle-Leichtbauplatten oder Korkplatten kommen als Dämmstoff in Frage. Verputzt wird diese Art der Ziegelwand mit einem glasgewebe-bewehrten Unterputz und einem Oberputz.

Wissenswertes zum Betonbau:

Beton und Zement sind nicht das Gleiche. Begrifflich gehören die beiden Baustoffe jedoch eng zusammen, denn Zement ist eine Grundzutat zur Betonherstellung. Zement ist ein fein gemahlenes Bindemittel auf Basis von Ton und Kalkstein. Um Beton herzustellen, wird mit Zementleim, Sand, Kies (oder künstlichen Zuschlagstoffen) und Wasser eine Masse angerührt. Der Wasser-Zement- Wert, kurz w/z-Wert oder auch Wasserbindemittelwert genannt, gibt das Verhältnis der verwendeten Mengen an Wasser und Zement in Kilogramm an. Je höher die Beanspruchung des Betons ist, desto niedriger muss der w/z-Wert sein.

Mit verschiedenen Zuschlagstoffen werden spezielle Betone erzeugt. Diese unterteilt man in drei Gruppen:

Schwerbeton: Basalt und Schwerspat mit mehr als 2.600 Kilogramm am Kubikmeter.

Normalbeton: Schotter und Kies mit 2.000 bis 2.600 Kilogramm am Kubikmeter.

Leichtbeton: Blähton und Ziegelsplitt unter 2.000 Kilogramm am Kubikmeter.

Beton und Stahlbeton werden auch immer dort eingesetzt, wo andere Bauweisen statisch nicht mehr tragfähig genug sind.

Wissenswertes zum Holzbau:

Holz kann durch seine offenporige Struktur Feuchtigkeit gut aufnehmen und abgeben. Dadurch reguliert es das Raumklima und die Luftfeuchtigkeit. Dank der mit Luft gefüllten Zellen sind Holzhäuser auch äußerst träge Wärmeleiter und dadurch sehr gute Dämmer.

Vier Holzbauweisen kurz erklärt:

Beim Holzriegelbau unterscheidet man zwischen Skelett- und Ständerbauweise. Die Skelettbauweise hat sich aus dem traditionellen Fachwerkbau entwickelt und das Holzskelett fungiert hier als Tragsystem. Diese Bauweise ist auch für große Hallen geeignet. Charakteristisch für die Ständerbauweise sind Stützen aus Vollholz, die mit horizontalen Trägern und Gefachen verbunden sind. Die Ständer reichen dabei von der Schwelle bis zum Dach. An die Unter- und Oberseite der Holzbalken wird eine Platten- oder Bretterlage genagelt. Es ist die günstigste und einfachste Art, ein Haus zu bauen.

Beim Holztafelbau benötigt man Wandfertigteile, bestehend aus Holzrahmen, die beidseitig mit Platten geschlossen werden. Der Hohlraum der Wandfertigteile ist wärmegedämmt.

Beim Holzrahmenbau werden die Ständer in kleinen Abständen zueinander aufgestellt und oben und unten mit rahmenbildenden Schwellhölzern verstärkt. Ausgesteift wird die Konstruktion mit einer Beplankung. Der Holzrahmenbau benötigt eine relativ kurze Bauzeit.

Beim Bockbohlenbau entstehen die Wände aus massiven oder verleimten Bohlen, die an den Ecken durch Verkämmungen verbunden werden.