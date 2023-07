Wie dein Garten den Sommerurlaub überlebt

In den Sommerferien sind viele Gärten und Balkone urlaubsbedingt über viele Tage bis Wochen unbeaufsichtigt ganz auf sich gestellt. Was ihr vor eurem Urlaubsantritt beherzigen solltet, hat die NÖN im Gespräch mit den Gartenprofis Andrea Kieninger von den Kittenberger Erlebnisgärten und dem Gartenbauingenieur Peter Bonigl zusammengesammelt und nach Schlagworten eingeteilt.

Topfpflanzen

Bei Topfpflanzen könne man ganz leicht selber für Bewässerung sorgen, behauptet Kieninger. Hat man keinen Bewässerungskegel zu Hause, so braucht man lediglich eine Flasche (am besten eine zwei Liter fassende Plastikflasche), die man bis zum Rand mit Wasser füllt und anschließend verkehrt in die Erde des Topfes steckt. Die Pflanze entzieht der feuchten Erde dann nur die Wassermenge, die sie tatsächlich braucht, das restliche Wasser bleibt im Behälter, erklärt sie.

Rasen

Beide Experten sind der Meinung, dass es beim Rasen wichtig sei, diesen nicht zu kurz zu mähen, da er sonst ausdörrt. Fünf Zentimeter eignen sich hierbei optimal. Ebenfalls nicht ratsam ist es, bei der Sommerhitze zu düngen, hier würde man den Rasen wortwörtlich „ausbrennen“. Bonigl fügt noch hinzu, dass man den Rasen nach der Rückkehr nicht gleich ganz kurz mähen sollte.

Unkraut

Gegen heranwachsendes Unkraut unter Sträuchern oder zwischen Blumenbeeten schützt Rindenmulch am besten. Jedoch ist zu beachten, dass gewisse Pflanzen die Säure des Mulches nicht vertragen, machen beide Befragten aufmerksam. „Ist dies der Fall, kann man den Boden mit Rasenschnitt abdecken, der beim Mähen entstanden ist, oder mit einfachem Hackgut”, so Kieninger. Damit wirklich gar kein Unkraut hervorlugen kann, besteht die Möglichkeit, den freien Boden mit dünnem Fließ abzudecken und erst darauf das Rindenmulch oder den Grasschnitt zu streuen. Beim Abdecken wird dem Boden jedoch Stickstoff entzogen, weshalb hier unbedingt zum Düngen geraten wird. „Gerade Rindenmulch verbraucht beim Abbau viel Stickstoff, der den Pflanzen dann fehlt”, so Bonigl. Miscanthus (auch Chinaschilf oder Elefantengras genannt) eignet sich nicht nur gut als bodendeckende Pflanze, sondern auch als Gehäcksel. Streut man dies zwischen die Sträucher oder Gemüsepflanzen, so wirkt dies nicht nur gegen Unkraut, sondern hält auch Schnecken fern, da die Tiere den rauen Untergrund nicht mögen, erklärt der Gartenbauingenieur. „Außerdem ist es sogar regional aus Niederösterreich erhältlich”, fügt Bonigl hinzu.

Gemüsepflanzen

Beim Gemüse sollte man am besten den Nachbarn oder Bekannte fragen, dass diese das Gießen für einen übernehmen. Im Garten besteht nämlich die Gefahr, dass man sich Schnecken heranzüchtet, wenn man die Flaschen-Bewässerungsmethode anwendet, da die Erde ständig feucht wäre. „Gerade die schnell wachsenden Zucchini benötigen viel Wasser. Gießen sollte man das Gartengemüse bestenfalls in der Früh, zwischen 6 und 7 Uhr, da das überschüssige Wasser gut abtrocknet und so keine Schnecken angezogen werden. Andernfalls kann das Gemüse auch abends um etwa 17 Uhr gegossen werden”, so Kieninger. Tagsüber sollte man den Garten nie bewässern, da man so die Pflanzen verbrennen würde. „Der Oberfläche kann man auch organischen Dünger beimengen, sodass den Pflanzen die Nährstoffe nicht ausgehen”, meint Bonigl. Außerdem empfiehlt er, gerade Tomaten- oder Gurkenstauden gut zu stützen, damit diese nicht abbrechen.

Schädlinge

Während des Urlaubes etwas gegen Schädlinge zu unternehmen, gestaltet sich auch für Experten schwierig. Gegen Schnecken erwiesen sich Bierfallen als äußerst nützlich, verrät Andrea Kieninger. Auch Bio-Schneckenkorn kann man nach Anleitung anwenden.

Läuse kann man nur bei Befall bekämpfen, präventive Maßnahmen können den Pflanzen schaden.

Blumen

Hat man den Wunsch nach einem bunten Blumengarten, so empfiehlt Kieninger, Bienentrinkstellen aufzustellen. Diese ziehen die fleißigen Insekten an, die wiederum die Gartenblumen bestäuben. Eine solche Tränke lässt sich ganz einfach selber bauen. Man benötigt bloß ein Gefäß, das man mit verschieden großen Steinchen auslegt und dazwischen mit Wasser befüllt. Auch Gartenbauingenieur Peter Bonigl rät, sich ein Nützlingshotel aufzustellen. „Wer viele nützliche Insekten in seinem Garten hat, hat auch gesunde Pflanzen”, waren sich die Experten einig.