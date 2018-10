Holz gilt deshalb als großartiges Material, weil es als natürlicher Werkstoff beeinflusst durch seine Eigenschaften die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit positiv verändert. Beispielsweise Fenster aus Holz sind besonders wärmedämmend und lassen sich energiesparend herstellen.

Tischler ist nicht nur beim Material Holz firm

Bei dem Beruf Tischler muss man jedoch nicht nur an Holz denken. Denn es gibt vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Ein Tischler lernt alle Werkstoffe in seiner Ausbildung kennen und kann damit variieren.

Viele Leute nutzen ihren Raum im Haus nicht bis zum letzten Winkel, weil ungewöhnliche Raumformate oft im Weg sind. Möbel vom Tischler nach Maß gezimmert können bei solchen Räumen helfen. So wird etwa die Altbauwohnung ohne rechten Winkel, der ausgebaute Dachboden oder das Mansardenzimmer mit Dachschräge mit einer Lösung ideal umgebaut.

Bei der Tischlerei denkt man zumeist sofort an Möbel. Doch auch die Böden tragen zum Wohlbefinden in einem Haus oder einer Wohnung bei. Holzfußböden sind elastisch und somit fußfreundlich. Das ist in Betrieben, wo man oft stundenlang stehen muss, von großer Bedeutung. Ein Holzbußboden begünstigt außerdem das Raumklima.

