Was eine Küche heute können muss

Hier wird nicht nur gekocht, sondern bei einem Kaffee geplaudert oder auch gearbeitet. Doch zu welchen Materialien wird aktuell bei einer Küchenneugestaltung gegriffen und welche Funktionen sind ein Muss?

Damals wie heute: Es lebe das Holz

Wirft man einen Blick in die oft Jahrzehnte alten Küchen der Großeltern, dann dominieren hier vor allem zwei Materialien: Holz und als Arbeitsfläche Naturstein. An diesem Trend hat sich auch bis heute nichts geändert. Neben Keramik, Glas und Beton zählen Holz und Naturstein zu den beliebtesten Materialien für Küchen.

So haben etwa Sattmacher mit Holzelementen in den vergangenen Jahren einen besonderen Aufschwung erlebt. Eiche und Nussholz wurden am öftesten ausgewählt und auch Holzfronten mit Lamellen- oder Rillenoptik liegen derzeit voll im Trend. Wer es stylisch und trendig haben möchte, der mischt die Holzoptik mit dunklen Farbtönen wie Schwarz, Anthrazit oder Dunkelgrau. Dadurch kommt das Holz noch mehr zur Geltung.

Voll im Trend: Naturstein & Keramik

Als weiteres Trendmaterial gilt der Naturstein. Dieser wird vorrangig als Arbeitsfläche oder auch Nischenrückwand verwendet und bringt viele Vorteile. So kann man am Naturstein selbst ganz sorgenfrei ohne Unterlage arbeiten – das Material hält problemlos heiße Töpfe oder auch das Gemüseschneiden aus und gilt bei der Reinigung als sehr pflegeleicht.

Ein Comeback in den heimischen Küchen feiert die Keramik, die sowohl als Rückwand und Arbeitsfläche sowie als Küchenfront direkt zum Einsatz kommt. Vorteile hier sind, dass das Material an sich extrem kratz- und stoßfest ist und in verschiedenen Mustern, von Stein bis Beton, verfügbar ist. Ähnlich wie der Naturstein ist Keramik hitzebeständig, schnittfest und pflegeleicht.

Wer in seiner Küche Elemente haben möchte, die einem sofort ins Auge stechen, der sollte auf Glas zurückgreifen. Dieses bringt vor allem viel Stil in die Küche und kann als Arbeitsplatte oder auch Nischenrückwand verwendet werden. Vitrinen und Schränke mit getöntem Glas wirken zudem besonders elegant.

Wenn es besonders modern und trendig werden soll, dann heißt es: alles Beton. Fronten und Arbeitsflächen im Beton-Stil sind im letzten Jahr ein Muss in der Einrichtungswelt geworden. Für das ganz besondere Flair kann man die Betonfronten mit einer Unterschrankbeleuchtung kombinieren.

Die einen mögen ein offenes Wohnkonzept, die anderen legen den höchsten Wert auf Komfort und dann gibt es noch jene, die nur das Nötigste in ihrem Haushalt wollen. Diese Vorstellungen lassen sich eins zu eins auch auf die Küchentrends umlegen.

Noch mehr Trends: Die Küche zum Wohnen

Am beliebtesten sind derzeit offene bzw. Wohnküchen. Hier hat man nicht nur das Essen im Auge, sondern kann während des Kochens auch noch gemütlich mit Gästen sprechen oder auf den Nachwuchs achten. Ein klarer Vorteil eines solchen Konzeptes ist es, dass es platzsparend und somit auch für kleinen Wohnraum geeignet ist. Zudem kann die Fläche der Küche auch anders genutzt werden, beispielsweise als Home-Office-Platz.

Wer es nach einem anstrengenden Arbeitstag im Eigenheim ruhig haben möchte, dem sei eine minimalistische Küche ans Herz gelegt. Hauptmerkmal einer puristischen Küche ist es, sich auf das Wesentliche zu reduzieren. Die Funktionalität wird dabei aber nicht außer Acht gelassen. Bei wem Genuss und Komfort ganz oben auf der Liste stehen, der sollte seine Küche ergonomisch planen. Dabei wird ganz besonders darauf geachtet, wie hoch die Arbeitsflächen sind, wie man die Geräte praktisch anordnet und vieles mehr.