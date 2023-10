Gartenarbeiten im Herbst: Das ist jetzt zu tun

Im Oktober und November gibt es noch einiges zu tun im Garten. Ob Blumenbeete, Obstbäume und -sträucher, Gemüsebeete oder auch der Rasen – Arbeiten und Pflanzungen, die man jetzt vornimmt, prägen das kommende Gartenjahr.

Der Herbst ist die Pflanzzeit für Frühblüher. Sonnenanbeter wie Tulpen, Netz-Iris, Hyazinthen oder Narzissen werden laut „Natur im Garten“ (Verein zur Förderung naturnaher Gärten, Balkone und Terrassen) ins sonnige Blumenbeet oder in den Steingarten gesetzt. Schattenfreudige Blüher wie Lerchensporn, Winterling oder Schneeglöckchen setzt man unter Hecken oder in den Schatten von Laubbäumen.

Einen schönen Effekt ergibt auch eine spiralförmige Pflanzung im Beet. Einfach eine Schnur spiralförmig auslegen, im Zentrum mehrere Zwiebeln einsetzen und weitere Zwiebeln unregelmäßig in immer größeren Abständen entlang der Schnur in die Erde legen.

Hat man ein Problem mit Wühlmäusen, können die Zwiebeln in feinmaschige Drahtgeflechte eingelegt werden. Natur im Garten rät, zur Pflanzung der Frühlingsblüher eine kleine Schaufel zu verwenden, da ein Setzholz zu glattwandige Löcher im Boden hinterlässt und so die Zwiebeln nicht gut einwurzeln. Nasse, schwere Erde sollte unbedingt mit Sand oder Kies vermengt und gelockert werden.

Alte Pflanzregel: Setze die Blumenzwiebel in der doppelten Tiefe ihres Durchmessers ein und wähle einen Pflanzabstand der zwei- oder dreifachen Zwiebelhöhe.

Gute Pflanzzeit für Obstbäume & Sträucher

Auch für Obstbäume und Beerensträucher ist der Herbst die beste Pflanzzeit. Kirsche, Pflaume, Zwetschke, Apfel und Birne sind etwa frostunempfindliche Arten. Der Boden ist noch nicht gefroren und es bleibt noch genügend Zeit für Baum und Strauch, um einzuwurzeln. So haben die Pflanzen im Frühling bereits einen Wachstumsvorsprung. Nur Weinstöcke und Marillenbäume sind sehr frostgefährdete Arten und sollten daher eher im Frühjahr gepflanzt werden. Auch bei der Baumpflanzung können Wühlmäuse erheblichen Schaden anrichten. Daher ist ein engmaschiges Wühlmausgitter um den Wurzelballen für junge Wurzeln oft lebensrettend.

Schon im Vorjahr gepflanzte Bäume schützt man im Wurzelbereich mit einer Laubschicht oder mit Mulch und bindet für den Winter Jute oder Vlies locker um junge Baumkronen. Aber bitte nicht zu früh mit der Einhüllung der Bäume beginnen! Der Baum oder Strauch soll sich ja auf natürliche Weise abhärten.

Doch ab dem ersten Frost, wenn der Baum keine Blätter mehr trägt, lohnt es sich, mit dem Winterschutz für die Obstbäume im Garten zu beginnen. Ein reflektierender weißer Kalkanstrich im November verhindert etwa, dass die Rinde der Obstgehölze rissig wird, wenn der winterkalte Stamm nur einseitig von der Sonne erwärmt wird. Es sollte am Tag des Baumanstrichs aber sonnig sein, damit dieser schneller trocknet. Ein Fraßschutz aus Draht hindert Nagetiere, die Baumstämme anzufressen.

Dahlien, Gladiolen, Montbretien, Jakobslilien, Begonien und Blumenrohr sind einige der Blumensorten, deren Zwiebeln im Herbst aus der Erde rausmüssen. Circa 15 Zentimeter der Planzenstiele bleiben, der Rest wird abgeschnitten. Von Erde gesäubert liegen die Knollen kopfüber eine Woche im Freien zum Trocknen. Danach kann man diese in Sägespäne oder Sand in Kisten an einem dunklen frostfreien Ort (Keller oder in die Garage) überwintern.

Auch Gemüse, welches im Herbst geerntet wurde (Rote Rüben, Kohl, Sellerie, Karotten, Pastinaken, Rettich oder Kartoffeln) bleibt am besten haltbar, wenn es nicht gewaschen, sondern nur grob abgeputzt und abgetrocknet wird. Bei einer Lagertemperatur von 6 bis 8° C und hoher Luftfeuchtigkeit (zum Beispiel in einem Erdkeller) hält unbeschädigtes Gemüse sehr lange. Nach der Ernte geht es darum, das Gemüsebeet winterfest zu machen. Dabei empfiehlt es sich, nur sehr schwere und verdichtete Böden umzugraben. Idealerweise sollte man diese erst kurz vor dem ersten Frost, wenn die Bodenorganismen kaum mehr aktiv sind, großschollig bearbeiten.

Ein Sauzahn für die Lüftung des Bodens

Nicht umgraben sollte man hingegen leichte, humusreiche oder sandige Böden. Bei diesen lockert man nur die obere Bodenschicht mit einem Bodenlüfter (Sauzahn), ohne die Erdscholle im Beet dabei zu wenden. Anschließend empfiehlt Natur im Garten, eine Mulchschicht aus Laub auf den abgeernteten Gemüsebeeten zu verteilen. Das hält diese locker und feucht. So werden die Beete bestens für das kommende Jahr vorbereitet.

Abgefallene Blätter stecken voller wertvoller Inhaltsstoffe und gemischt mit anderem Kompost geben sie der Erde Kalium, Phosphor, Schwefel, Magnesium, Mikronährstoffe und basische Wirkstoffe zurück.

Rasenlücken im Herbst reparieren

Der Oktober eignet sich durch die kühleren Temperaturen gut, um Schäden am Rasen oder in der Gartenwiese auszubessern. An den betroffenen Stellen kann man den Boden mit einem Sauzahn etwas auflockern und mit dem Rechen oberflächlich etwas Sand und Kompost einarbeiten.

Nun können Gras- und Blumensamen nachgesät werden (die Samen eventuell mit einem Brettchen anschließend noch andrücken). Die gesäten Stellen werden mit einer Brause sanft angegossen, um die Grassamen nicht wieder wegzuspülen. Der Rasen oder die Wiese sollte damit wieder flächendeckend bewachsen sein.

Übrigens, eine Alternative zur Blumenwiese oder zum Zierrasen ist laut Natur im Garten der Kräuterrasen. Dieser kann genauso wie ein Zierrasen betreten werden. Die niedrigen Kräuter und Blumen (Braunelle, Gamanderehrenpreis, Gänseblümchen, kriechender Hahnenfuß, Günsel und Kleearten) sind für Nützlinge sehr interessant und bilden gleichzeitig auch Farbtupfer in der grünen Fläche.

Gute Rosenpflege vor dem Winter

Viele Rosenarten (Hundsrose, Weinrose oder Apfelrose) tragen im Herbst Hagebutten. Um der Tierwelt diese Früchte nicht zu nehmen, müssen Rosenblüten in Ruhe verwelken dürfen und sollten nicht zurückgeschnitten werden. Erst wenn der Großteil der Blüten am Rosenstrauch abgeblüht ist, kann man den Rückschnitt in Angriff nehmen. Die Triebe können dann mit einer scharfen Gartenschere sauber und glatt geschnitten werden. Diese Pflege sorgt für große Blütenpracht im nächsten Jahr.