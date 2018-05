Heute für ein menschliches Morgen – mit diesem Anspruch verbindet der Hainfelder Baumeister Erich Lux in seinen Bauprojekten Innovation, Technologie, Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Ästhetik.

„Zugute kommt uns dabei die jahrelange Erfahrung, die sich in unserem Betrieb angesammelt hat“, sagt dieser. Sein Unternehmen kann auf eine über 100-jährige Firmengeschichte zurückblicken: Gegründet 1909 von Josef Lux, dem Älteren, führt es heute Erich Lux in vierter Generation, stark unterstützt von Geschäftsführer Willibald Gruber und Prokurist Hartmut Erlinger. „Wir leben und wirtschaften nach unseren Überzeugungen. Das spüren unsere Kunden, mit denen wir ein partnerschaftliches Verhältnis pflegen. Menschlichkeit, Umweltschutz und Energieeffizienz stehen für uns dabei stets im Zentrum“, betont er, dass Nachhaltigkeit auf allen Ebenen die Unternehmensphilosophie ist.

„All unser Handeln sollte langfristig vielen Menschen dienen, beginnend bei den Mitarbeitern über die Auftraggeber, Subunternehmer bis hin zu den Architekten.“ Erich Lux

Energieeffizienz beginnt für den Baumeister schon im Firmengebäude: „Wir haben in den letzten Jahren eine thermische Sanierung unserer Gebäude vorgenommen. Im Zentralbüro, ein 85 Jahre altes Bürogebäude, erreichen wir jetzt Niedrigstenergiestandard, im Zimmereibüro, ein 100 Jahre altes Wirtschaftsgebäude, ebenso wie im Bauhofgebäude“, führt er aus. Photovoltaikanlagen auf einigen Firmengebäuden wie dem Zentralbüro, am Carport, der Zimmereihalle sowie auf der Bauhofhalle erreichen in Summe rund 85 Kilowattpeak (kWP).

Energiebotschafter und Luxbau-Mitarbeiter Andreas Rantl (2. v. r.) nahm schon mehrere Male am europaweiten Rennen für Elektroautos, der WAVE, mit Beifahrer Willy Vesely (2. v. l.) teil. Große Unterstützung erfuhren die beiden dabei von Firmenchef Erich Lux (r.) und Geschäftsführer Willi Gruber (l.). | LuxBau

„Damit decken wir den Eigenstrombedarf sowie die Ladung unserer Elektroautos ab“, berichtet er. Seit rund sieben Jahren erfolgt schrittweise eine Umstellung des Fuhrparks auf Elektromobilität. „Derzeit haben wir bereits neun vollelektrische Autos im Einsatz, davon drei Transporter und sechs Pkw, weiters ein E-Fahrrad fürs Büro und einen E-Roller für den Bauhof“, so Lux.

Ein weiterer Schritt wurde vor wenigen Jahren durch die Gründung und den Betrieb der Tochterfirma „Naturwärme Kirchtal“ mit 100 Prozent Hackschnitzel aus der Region gesetzt. „Dadurch erfolgt die Versorgung vieler Gebäude in Hainfeld mit CO 2 -neutraler Wärme“, berichtet er. Im Firmenbetrieb, insbesondere in der Zimmerei, setzt Lux auf den Einsatz möglichst ökologisch vertretbarer Produkte und versucht, selbst Aufklärungsarbeit zu leisten. So war Lux schon beim Energietag des Landes Niederösterreich in St. Pölten vertreten.

Nachhaltigkeitsgedanke wird über die Grenzen hinausgetragen

Das Unternehmen versucht aber auch, seinen Nachhaltigkeitsgedanken über die Landesgrenzen hinaus in die Welt zu tragen. Mitarbeiter und Firmen-Energiebotschafter Andreas Ranftl hat bereits mehrmals an der „WAVE“, der größten Elektroauto-Tour durch Europa, teilgenommen, um auf die Reichweiten von E-Autos bei gleichzeitiger Schonung der Umwelt hinzuweisen.

Lux hat sich auf Altbausanierung zur Erhaltung von Bestandssubstanzen spezialisiert; ein weiterer Versuch, Nachhaltigkeit in der Gesellschaft zu fördern. Außerdem setzt der Baumeister auf den Aufbau der Sparte „Alternativenergie“ im eigenen Betrieb. Dies erfolgt nicht nur, wie schon erwähnt, durch Photovoltaikanlagen, sondern auch durch Kleinstwasserkraftwerke. Auch Kunden, die selbst solche Energieträger haben wollen, sind bei Lux richtig.

Doch Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bedeuten für Lux noch viel mehr, vor allem auf zwischenmenschlicher Ebene. Dazu zählen für ihn glückliche Kunden wie Mitarbeiter, denn: „Unser oberstes Prinzip lautet: ,Der Mensch zuerst!“, lässt er wissen und unterstreicht dies: „All unser Handeln sollte langfristig vielen Menschen dienen, beginnend bei den Mitarbeitern über die Auftraggeber, Subunternehmer bis hin zu den Architekten. Wir sehen alle als Partner.“

Partnerschaft sollte auf Augenhöhe ablaufen

Diese Partnerschaft sollte stets auf Augenhöhe ablaufen. „Für mich ist ein Geschäft nur ein gutes, wenn alle profitieren“, betont er. „Wir setzen auf gelebte Kooperation statt Konkurrenz, so ist das Unternehmen Mitglied im Bau-, Energie- und Umweltcluster (B.E.U.C.), beim „Bezirksmeister Lilienfeld“, bei ABau und der Gemeinwohlökonomie. Außerdem sind wir klima:aktiv Partner“, zählt er auf.

Harmonie ist Lux wichtig, Nachhaltigkeit bedeutet für Lux ebenso soziales Engagement, speziell für Menschen am Rande der Gesellschaft. Er unterstützt Organisationen wie Emmaus Lilienfeld, die Vinzirast Wien oder Train of Hope und bildet integrative Lehrlinge aus.

Dass diese Firmenphilosophie der richtige Weg ist, zeigt der Erfolg des Unternehmens: Lux wurde 2016 Kategorie-Sieger beim Energieeffizienz-Wettbewerb „Helios“. „Wir setzen auf sinnstiftendes Handeln – mit dem Bewusstsein eines größeren Zusammenhanges bei stetiger Freude am Tun“, bringt es Lux auf den Punkt.