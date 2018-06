NÖN: Vor 25 Jahren wurde der NÖ Abfallwirtschaftsverein, die heutigen NÖ Umweltverbände, gegründet. Eine Erfolgsgeschichte?

Anton Kasser: Ich bin seit 25 Jahren dabei und sehe es als tolle Erfolgsgeschichte. Die Trennquote hat sich von damals 40 Prozent auf heute 66 Prozent erhöht. Damit bewegen wir uns über dem Österreichdurchschnitt, der bei 60 Prozent liegt. Diese Zahlen untermauern, dass wir uns nicht verstecken müssen – österreichweit und international. Aber genug ist es – vor allem im Hinblick auf den Klimaschutz – natürlich nie.

In Niederösterreich sind in 22 Abfallverbänden insgesamt 559 Gemeinden organisiert. Warum gibt es beim Trenn- und Sammelsystem regionale Unterschiede?

Kasser: Das ist aus der Historie gewachsen: Die Systeme haben sich in den Gemeinden entwickelt, weshalb es auch schwierig ist, etwas umzustellen.

Wäre ein einheitliches Abfallsystem nicht einfacher?

Kasser: Es hat schon einige Überlegungen in diese Richtung gegeben, aber da gibt es noch zu viele Hürden. Es wäre definitiv einfacher, weshalb wir bemüht sind, ein einheitliches System anzustreben, um in Summe auch stärker zu werden.

Wäre das auch kostengünstiger?

Kasser: Das ist eine schwierige Rechnung. Außerdem möchte ich die Kosten nicht in den Vordergrund stellen. Es wäre für den Bürger einfacher, weil wir die Unschärfe vor allem an den Bezirksgrenzen beseitigen könnten.

Warum ist die Trennung der Abfälle überhaupt so wichtig?

Kasser: Zum einen geht es, global und ökologisch gesehen, um Ressourcenschonung und zum anderen auch ums Geld. Das Teuerste in der Abfallwirtschaft ist die Verbrennung. Alles, was wir von der Verbrennung wegbringen, kostet uns nichts bzw. bringt sogar Geld. Das heißt, in Bereichen, wo der Bürger schlampig ist, bezahlt er dafür.

66 Prozent Trennquote bei den Niederösterreichern zeigt, dass das Thema durchaus ernst genommen wird.

Kasser: Natürlich gibt es immer Luft nach oben, aber grundsätzlich können wir zufrieden sein. Beim Biomüll sehe ich das größte Potenzial. Bei der Eigenkompostierung landet es oft erst recht wieder im Restmüll, der teuer ist. Da bei der Verbrennung nach Tonne bezahlt wird, ist das doppelt dumm.

Trennen ist gut, Abfall vermeiden vermutlich noch besser?

Kasser: Die Abfallvermeidung ist ohne Zweifel das wichtigste Thema. Und auch das schwierigste, weil wir stark vom Handel gelenkt sind. Doch das Bewusstsein verändert sich zunehmend. Ein Beispiel sind die Glasflaschen, die schon ziemlich von den Regalen verschwunden waren, jetzt aber wieder verstärkt vertreten sind, da viele Konsumenten wieder Interesse daran haben, manche Produkte in der Glasflasche zu kaufen, und das ist erfreulich.

Auch wenn es sich dabei nicht um wiederverwertbare Glasflaschen handelt?

Kasser: Der Schritt zum Pfand wäre der Nächste, das fordern wir österreichweit, aber da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Glas ist – schon immer – die einfachste Recycling-Schiene. Die größte Bedeutung mit der Einführung eines Pfand- Systems würde ich in der Vermeidung von Littering in der Landwirtschaft sehen. 210 Tonnen Müll sammelten mehr als 30.000 Freiwillige in den vergangenen Wochen im Rahmen der Frühjahrsputzaktion in den Gemeinden. 80 Prozent der Abfälle, die in der Gegend liegen, sind Getränkeverpackungen, zum größten Teil Alu-Dosen.

Auch die Lebensmittelverschwendung ist ein Thema der Abfallwirtschaft ...

Kasser: Pro Jahr und Haushalt landen in Niederösterreich rund 30 Kilogramm Lebensmittel im Müll. Tag für Tag sind das 90 Tonnen genießbare Konsumgüter. Für Kindergärten und Schulen gibt es Projekte mit Schauspielern, um gezielt ein Bewusstsein für Lebensmittel und Abfall zu schaffen. Es ist ein permanentes Arbeiten, ein permanentes Bewusstmachen – man kann nie damit aufhören.

Die Müllvermeidung und -trennung ist seit 25 Jahren ein Thema. Wohin geht es in Zukunft?

Kasser: Generell hat sich die Abfallwirtschaft gewandelt: Während es vor 25 Jahren vor allem darum ging, Müll zu vermeiden, kommt jetzt ein entscheidender Faktor dazu: Abfall ist Wertstoff und dieser muss wieder in den Kreislauf zurückgebracht und genutzt werden.

Welcher ist denn der entscheidende Faktor, um Abfälle wiederverwerten zu können?

Kasser: Je besser die Trennung desto besser das Recycling. Schaffe ich aus Pet-Flaschen ein Granulat, das nur mehr für minderwertige Produkte verwendet werden kann, oder habe ich eine Top-Qualität, woraus wieder eine Pet-Flasche entstehen kann? Es ist wichtig, dass Trennung entsprechend genau gemacht wird.

Carina Rambauske/NÖN-Sonderjournal-Redaktion