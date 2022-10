So wird der Garten winterfit

Werbung

Jetzt ist die ideale Jahreszeit, um neue Bäume und Pflanzen einzusetzen oder umzupflanzen. Zwiebeln von Frühlingsblumen wie Tulpen, Krokusse oder Narzissen gehören jetzt in die Erde, noch vor dem ersten Frost.

Nach der Gemüseernte von Karotten, Pastinaken, Petersilienwurzel, Roten Rüben oder Kürbissen hat sich der Boden eine Gründüngung als Erholungskur verdient.

Gründüngung lockert den Boden

Gründüngungspflanzen wie Gelbsenf, Lupinen, Inkarnatklee, Phacelia und Alexandriner können jetzt auf dem abgeernteten Beeten gesät werden. Diese Gründüngung lockert mit ihren Wurzeln auch schwere, lehmige Böden auf. Das Umgraben der Beete im Herbst ist dadurch nicht mehr notwendig. Die Pflanzenreste der Gründüngung bieten Bodenlebewesen reichlich Nahrung. Erst im Frühjahr, bevor neues Gemüse gesetzt wird, werden sie oberflächlich in die Erde eingearbeitet.

Im Herbst Bäume und Sträucher setzen

Im Spätherbst gehen die Pflanzenteile über der Erde in eine Ruhephase. Sie speichern viele Nährstoffe aus den Blättern und werfen diese dann ab. Nun wird das Wurzelwachstum unter der Erde aktiver, die Pflanzen bilden lebensnotwendige Feinwurzeln aus. Eine gute Zeit, um Obstbäume und Beerensträucher zu pflanzen. Die Bäume benötigen großzügig ausgehobene Pflanzlöcher und die Erde für den neuen Obstbaum sollte mit Kompost untermischt sein. Bei veredelten Obstbäumen bitte auf die Veredelungsstelle achten. Diese sollte circa eine Hand breit über der Erde liegen. Beerensträucher können hingegen tiefer in den Boden gepflanzt werden. Im Herbst gepflanzte Bäume und Sträucher haben im Frühling viel mehr Energie für den Austrieb zur Verfügung, weil sie bereits leistungsstärkere Wurzeln gebildet haben.

Auch viele Stauden werden gerne im Herbst gesetzt. Rittersporn, Kandelaber–Ehrenpreis oder Königskerze sind höhere Leitstauden und passen gut in den Hintergrund. Dort setzt man sie in kleine Inselgruppen zusammen. Standortpassende und vermehrt heimische Staudenpflanzenarten sind pflegeleichter und wertvoll für Schmetterlinge, Hummeln und Bienen. Das klassische Staudenbeet braucht einen lockeren und humusreichen Boden. Als Begleitpflanzen zu den Rittersporn und Co dienen zum Beispiel Astern, Sonnenbraut oder Salbei. Niedrige Füllstauden komplettieren das Ensemble. Frauenmantel oder Storchschnabel sind dafür bei uns heimisch.

Nur „torffreie“ Erde für den Garten kaufen

Die Erde der Stauden vor der Pflanzung spatentief mit der Grabgabel einstechen. Zur Aufbesserung des Bodens nur Kompost oder Erden, die mit dem Aufdruck „torffrei“ gekennzeichnet sind verwenden, denn Torfabbau ist sehr umweltschädlich und im Privatgarten nicht notwendig. Viele Gärtnereien und Gartenmärkte bieten entsprechende Substrate und ein großes Staudensortiment in bester Qualität an. So legt man im Herbst den Grundstein für ein blühendes Erfolgsprojekt.

Um Wurzelgemüse länger frisch zu halten, kann man es über den Winter im Keller in Holzkisten mit Sand beschichten, dabei sollten sich die einzelnen Wurzeln nicht berühren und vom Sand gänzlich bedeckt sein.

Gemüse für den Winter einlagern

Wenn das Gemüse etwas trocken wird, befeuchtet man den Sand etwas. Karotten, Pastinaken, Petersilienwurzel, Winterrettiche, Knollensellerie und Roten Rüben sind wasserscheu. Daher sollten sie vor dem Einlagern nicht gewaschen werden, sie könnten sonst faulig werden. Ein dünner Erdfilm sollte nach der Ernte auf dem Gemüse verbleiben, das schützt vor dem Austrocknen.

Weiß- und Rotkraut mag es nicht ganz so feucht. Es sollte mit den Wurzeln ausgegraben und anschließend in Holzregalen gelagert werden.

Den Winterlauch (mit einem Erntezeitraum von November bis Februar) lässt man, im Gegensatz zu Sommer- oder Herbstlauch, einfach im Beet stehen. Dort ist er in bester Gesellschaft von Grünkohl und Vogerlsalat. Einfach mit einer dicken Laubschicht am Beet bedecken und nach Bedarf ernten.

Die Böden mit Laub oder Rasenschnitt bedecken

In der Natur gibt es keine unbedeckten Böden. Mulch sollte auf alle abgeernteten Beete oder leere Stellen zwischen den Pflanzen zum Schutz vor Austrocknung, Auswaschung oder Verschlämmung und Windverwehungen aufgetragen werden.

Häckselgut vom Strauch- und Baumschnitt oder Laub sind zum Mulchen gut geeignet. Für Gemüsebeete und Kräutergärten ist feineres Mulchmaterial, wie zum Beispiel Grasschnitt, besser geeignet, denn es hält den Boden feucht und nährstoffreich.

Auch ein Zierrasen kann gut ökologisch gepflegt werden, wenn er dreimal im Jahr mit Kompost oder organischem Rasendünger versorgt wird.

Rasen kaliumhaltig düngen im Oktober

Die drei Düngertermine sind April, Juni und Oktober. Die letzte Düngung im Herbst sollte eher kaliumbetont als stickstoffbetont sein. In den meisten Herbstdüngern ist Kalium vorhanden, denn eine ausreichende Kaliumversorgung fördert die Frosthärte von Pflanzen.

Zum Rasenmähen ist ein Mulchmäher ideal, da der feine Rasenschnitt auf dem Boden verbleibt und so laufend für die Zufuhr von organischem Material sorgt. Vertikutieren kann man den Gartenrasen von Mitte September bis Mitte Oktober. Wer im Herbst seinen Rasen mähen möchte, sollte das an trockenen Tagen tun, denn einen Rasen im nassen Zustand zu mähen, richtet mehr Schaden an und tut den Graspflanzen nicht gut.

Leimringe und Kalkanstrich für Bäume

Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Aktion „Natur im Garten“, rät, die Bäume zum Schutz vor Frostrissen im Winter mit einem Stammanstrich aus Kalk zu bestreichen. Das halte, laut der Gartenexpertin, die Baumrinde elastisch und stärke ihre Zellen. „Leimringe schützen den Baum insbesondere vor dem Frostspanner“, erklärt Batakovic.

Die Raupen des Kleinen Frostspanners können an ihren Wirtsbäumen großen Schaden verursachen. Darum bringt man, ungefähr einen halben Meter über dem Boden, am Baumstamm einen zehn Zentimeter breiten Leimring gegen den Frostspanner an. Ist der Baum mit einer Baumstange verbunden, so sollte auch dieser mit einem Leimring versehen werden.

