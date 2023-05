Wieder beliebt: Der Bausparer ist zurück

Nach einem jahrelangen Rückgang erlebt das Bausparen seit letzten Herbst ein „Revival“. Die traditionelle Anlageform gewinnt in Zeiten der Krise und steigenden Sparzinsen besonders als Vorsorge und zur Absicherung an Attraktivität. „Die Steigerungsquoten sind für uns alle überraschend. Das letzte Jahr war sensationell für uns Bausparkassen“, sagt Christian Reingruber, aktuell Vorsitzender des Bausparkassenverbandes Österreich (BVO).

Allein im vierten Quartal 2022 stieg die Zahl der „Bausparer“ bei den vier Bausparkassen um 14 Prozent im Vergleichszeitraum. Das sind über 133.800 neu abgeschlossene Bausparverträge. Und der Bausparboom setzt sich weiter fort: Im Jänner und Februar 2023 stieg die Zahl der Neuverträge sogar um 75 Prozent bzw. über 107.000 abgeschlossenen Bausparverträgen gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr an.

Der BVO rechnet mit einem weiteren Wachstum im Frühjahr. Insgesamt besitzen etwa 3,3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher einen Bausparvertrag. Ein Viertel plant in den nächsten zwei Jahren einen weiteren bzw. neuen Bausparer zu eröffnen.

Krise und Zinswende als Hauptgründe für Boom

Ein Grund für den neuen Bauspartrend ist die europäische Zinswende: Seit Juli 2022 hat die Europäische Zentralbank (EZB) schrittweise die Leitzinsen erhöht, mit dem Ziel, die Inflation zu dämpfen. Durch die Leitzinserhöhen hat sich auch der Einlagenzins, der die Sparzinsen für Verbraucher maßgeblich bestimmt, auf 2,5 Prozent erhöht. Davor lag der Einlagenzins seit 2012 bei null Prozent bzw. sogar im Negativzinsbereich. Davon profitieren Sparer und Vorsorger.

Weitere Gründe für das „Revival“ sind Krise und Teuerung. „Angesichts der unsicheren Marktlage greifen immer mehr auf diese bewährte und sichere Sparform zurück“, so Reingruber. Nach einer Rekordnachfrage bei Bauspardarlehen im ersten Halbjahr brach diese im Sommer 2022 wieder mit der Einführung der KIM-Verordnung ein. „Österreich hat im EU-Vergleich eine sehr niedrige Eigentumsquote.

Um das zu ändern, müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen bei den Bauspardarlehen angepasst werden“, sagt Wüstenrot-Generaldirektorin Susanne Riess-Hahn. Die Einlagen gingen trotz der hohen Abschlüsse im Herbst bezogen auf das Gesamtjahr auf 14,8 Milliarden Euro zurück. Die Ausleihungen bzw. Bauspardarlehen erhöhten sich im Jahr 2022 um über 1 Milliarde Euro auf knapp 20 Milliarden Euro.

Bauspareinlagen und Darlehen sind rückläufig

Vom Finanzministerium wurden über 36 Millionen Euro im Vorjahr an Bausparprämie überwiesen. Die Bausparkassen fordern eine Anhebung der Höchstgrenze für Bauspardarlehen von 240.000 auf 350.000 Euro. Bis zu 35 Jahren Laufzeit werden bei Bauspardarlehen in der Regel vereinbar, der Darlehensvertrag läuft real im Schnitt 21 Jahre – Tendenz leicht steigend.

Während sich die Immobilienpreise laut OeNB-Wohnimmobilienpreisindex in den vergangenen zwölf Jahren verdoppelten, hat sich die Darlehenshöchstgrenze bei Bauspardarlehen nur um ein Drittel erhöht. Getrieben durch die Baupreis- und Immobilienpreisentwicklung liege die Kluft zwischen Darlehensobergrenze und indizierten Betrag bereits bei 170.000 Euro pro Person und gehe immer weiter auseinander, sagt Reingruber.

Konkret fordert der Bausparkassenverband eine Anhebung der Darlehenshöchstgrenze von derzeit 240.000 auf 350.000 Euro pro Person. Eine automatische Indizierung an die Entwicklung des Immobilienpreisindexes wäre noch besser, meint Reingruber. Die von Finanzminister Magnus Brunner anvisierte Abschaffung der Grunderwerbssteuer und der Grund

bucheintragungsgebühr beim Ersterwerb wertet der BVO jedenfalls als „wichtige Maßnahmen“, damit sich junge Familien und Menschen mit mittleren und kleinerem Haushaltseinkommen den Erwerb einer Immobilie leisten können.

Im Auftrag des Bausparkassenverbands hat das Marktforschungsinstitut Integral im November 2022 eine Studie mit tausend Österreicherinnen und Österreichern (davon 187 NÖ-Landsleute) im Alter von 18 bis 75 Jahren durchgeführt, um die Meinungen und Gründe zum Bausparen zu erheben. Befragt wurde in Form von Online-Interviews.

Die große Mehrheit (77 Prozent) der befragten Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher spart regelmäßig Geld an, um auf Unerwartetes vorbereitet zu sein (71 Prozent), weil es ein Gefühl der Sicherheit gibt (53 Prozent) bzw. um Geldreserven im Alter zu haben (40 Prozent).

Bei jenen, die nicht sparen können oder wollen, gab ein Großteil der NÖ-Landsleute (71 Prozent) an, dass sie kein Geld zum Sparen hätten. Rund ein Viertel spart nicht, weil sie der Meinung sind, dass sich das in der inflationsbedingten Situation nicht auszahle (28 Prozent). Fast jeder Zehnte sehe keinen Bedarf zum Sparen.

Der Wunsch nach regelmäßigem Sparen, die Einschätzung, dass Bausparen eine risikolose Anlageform ist, und der Vorsorgegedanke treibt die meisten an, einen Bausparer abzuschließen. Auch die bessere Verzinsung eines Bausparers gegenüber einem „normalen“ Sparbuch, Bequemlichkeit, dass man sich sechs Jahre um nichts kümmern muss, die Bausparprämie sowie ein konkretes Sparziel bzw. eine zukünftige Wohnfinanzierung spielen dabei eine Rolle.

Abgeleitet aus der Motivation lassen sich laut Integral-Studie drei Gruppen ableiten:

18 bis 29-Jährige, die sich eine Wohnraumfinanzierung bzw. ein konkretes Anschaffungsziel (Genossenschaftsbeitrag, Einrichtung, Küche oder anderes) mithilfe eines Bausparers ansparen wollen.

Personen mit Kindern im Haushalt, die von den künftigen Finanzierungsvorteilen für die Familie bzw. der staatlichen Bausparprämie profitieren wollen.

Über 60-Jährige, die als Vorsorge unerwartete, größere Ausgaben wie etwa den Ausbau der Wohnung bzw. einen Treppenlift damit absichern wollen.

Bausparidee geht auf akute Wohnungsnot zurück

Die Bausparidee entstand Anfang des 20. Jahrhunderts vor allem aufgrund der akuten Wohnungsnot. Durch das Zusammenwirken vieler Sparer sollte Kapital angesammelt werden, um zinsgünstige und langfristige Wohnbaudarlehen vergeben zu können. Dieser Grundgedanke gilt nach wie vor. Neben Wohnraumfinanzierungen kamen in den vergangenen Jahren die Bereiche Pflege und Bildung hinzu, für die Bausparern zinsgünstige Darlehen zur Verfügung stehen.

Das von den Kunden angesparte Kapital wird von den vier österreichischen Bausparkassen (Raiffeisen Bausparkasse, Wüstenrot Bausparkasse, s Bausparkasse, start:bausparkasse) im Interesse des Gemeinwohls in Form von Darlehen den Bereichen Wohnen, Pflege und Bildung zur Verfügung gestellt. So soll vor allem die Bauwirtschaft angekurbelt, tausende Arbeitsplätze sollen so gesichert werden.

Über den Bausparkassenverband

Der Bausparkassenverband Österreich (BVO) beobachtet gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen in Hinblick auf ihre Implikationen für das Bausparsystem, bringt sich bei gesetzlichen Vorhaben aktiv ein und informiert umfassend über die Entwicklung und Bedeutung des Bausparens.