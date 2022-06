Mit einem Fertighaus auf der sicheren Seite

Werbung

Steigende Preise, Krieg, Energiekrise, verschärfte Bedingungen bei der Vergabe von Immokrediten: Da soll einem die Lust aufs Bauen nicht vergehen? „Nein“, sagen gerade die Experten aus dem Finanzbereich, die auf noch immer günstige Zinsen verweisen – und darauf, dass das nicht ewig so bleiben werde. Also doch bauen! Wer sich dafür entscheidet, sollte freilich rundherum auf möglichst viele Sicherheiten achten. Sicherheiten und Vorteile, wie sie speziell der Fertigbau bieten kann.

Schnell, schneller, Fertighaus

Auf finanzielle Doppelbelastungen, etwa durch Wohnungsmiete und Kreditrückzahlung, kann man nicht nur in angespannten Zeiten gerne verzichten. Mit einem Fertighaus lassen sich Baufortschritt und Einzugstermin exakt vorhersagen und der Verkauf der alten Wohnung lässt sich zu einem fixen Termin planen. Außerdem geht alles schnell beim Fertighaus: Zwischen Erstkontakt mit dem Unternehmen und Einzug vergehen in aller Regel nur 14 bis 16 Monate.

Kein Regen stört

Auf Wetterkapriolen muss beim Fertighaus keine Rücksicht genommen werden. Egal, ob es draußen stürmt und schneit, in den geschützten Produktionshallen wird unabhängig davon millimetergenau und in immer gleichbleibender Qualität produziert. Austrocknungszeiten oder Baufeuchte? Fehlanzeige. Die gibt’s nicht, weil der Fertigbau auf Zement und Beton überwiegend verzichten kann.

Gut für unsere Umwelt

Wichtigster Baustoff für ein Fertighaus ist Holz. Ein Fertighaus aus Holz speichert in den Wänden CO2, verbraucht in der Produktion und der Entsorgung wenig CO2 und in der Nutzungsphase ein Minimum an Energie. Dass Holz auch Garant für ein angenehmes Wohnklima ist, ist ein nicht unbedeutender Nebenaspekt.

Heutzutage immer wichtiger ist die Frage der Energiekosten. Zwei Aspekte sind in diesem Zusammenhang von Bedeutung: geringer Energiebedarf durch gut gedämmte, dichte Gebäudehüllen und ein Höchstmaß an Autarkie durch selbst produzierten, gespeicherten und selbst verbrauchten Strom. Beides ist beim Fertighaus längst Standard.

Wirklich „mein“ Haus

Fertighäuser werden seit Jahren praktisch ausschließlich nach individuellen Wünschen der Baufamilien geplant und gefertigt. Typenhäuser mit durchdachten Grundrissen dienen nur noch als Basis und Anregung für die Kunden, sind aber oft derart ausgeklügelt, dass – wenn überhaupt – nur noch Details angepasst werden müssen. Wie fühlt man sich in einem Fertighaus? Halten die Wände, was sie versprechen? Kann die Qualität mit einem Ziegelhaus mithalten? Wie groß sind eigentlich 20 Quadratmeter?

Viele Fragen, die sich anhand eines Planes nicht wirklich zufriedenstellend beantworten lassen. Bei einem Fertighaus lässt sich das alles aber schon im Musterhaus im wahrsten Sinn des Wortes begreifen und erleben. Musterhausparks wie die Blaue Lagune bieten zudem jede Menge Inspiration und die Möglichkeit, die verschiedensten Hersteller direkt vergleichen zu können.

Qualität garantiert

Ein absolutes Qualitätskriterium ist die Mitgliedschaft eines Fertighausunternehmens beim Österreichischen Fertighausverband. Die Mitgliedschaft garantiert den Kunden klare Regeln bei allen wichtigen Detailfragen und obendrein ein Maximum an Qualität.

Die Mitgliedsbetriebe werden mehrmals im Jahr von unabhängigen Stellen kontrolliert. Nur wer alle Kriterien erfüllt, darf Mitglied beim Verband bleiben.

