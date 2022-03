Vieles spricht für ein Fertighaus

1. Kurze Bauzeit

Hat man sich erst einmal für ein Fertighaus entschieden, kann es ganz schnell gehen. Vom ersten Kontakt mit der Fertighausfirma und vom Start der Planungen bis zum Einzug vergehen im Durchschnitt gerade einmal neun bis zwölf Monate. Damit lässt sich der Einzugstermin ziemlich exakt planen und die alte Wohnung kann zu einem konkreten Termin verkauft werden, was eine Doppelbelastung durch eine zusätzlich fällige Miete erspart.

2. Alles im Trockenen

Dass man, im Vergleich zur konventionellen Bauweise, so schnell sein kann, hat vor allem zwei Gründe. Zum einen werden Fertighäuser in wind- und wettergeschützten Produktionshallen hergestellt, womit witterungsbedingte Verzögerungen ausfallen und gleichzeitig eine millimetergenaue und immer gleiche Qualität garantiert wird. Überraschungen auf der Baustelle selbst werden verhindert, weil alle Teile bis ins Detail zusammenpassen. Zum anderen ermöglicht die Trockenbauweise den praktisch völligen Verzicht auf Zement oder Beton. Das heißt: Die gefürchteten Austrocknungszeiten entfallen, auch Baufeuchte gibt’s kaum.

3. Natürlich nachhaltig

Wichtigster Baustoff bei einem Fertighaus ist Holz. Das sorgt für ein angenehmes Wohnklima und speichert nicht nur CO 2 , auch bei Herstellung und Entsorgung fällt im Vergleich zu Zement und Ziegel deutlich weniger CO 2 an. Zudem wächst in Österreich innerhalb von nur 40 Sekunden so viel Holz nach, wie für ein Einfamilienhaus benötigt wird.

Die industrielle Vorfertigung sorgt dafür, dass die einzelnen Teile eines Fertighauses energieeffizient und ressourcenschonend hergestellt werden. Durch den Einsatz innovativer Technologien bleibt auch der Betrieb des fertigen Hauses kostengünstig und ressourcenschonend.

4. Mithelfen? Warum nicht!

Wer zwei linke Hände hat, sollte vielleicht nicht unbedingt beim eigenen Haus mit dem Heimwerken anfangen. Beim Fertigbau kann man sich’s jedenfalls aussuchen: Die schlüsselfertige Variante verlangt dem Bauherrn gar nichts ab – das Haus wird fix und fertig vom Hersteller geliefert, montiert und fertig zum Einrichten und Einziehen gemacht. Wer partout sein Talent als Selfmade-Mann unter Beweis stellen möchte, kann bei einem „Ausbauhaus“ mit Eigenleistungen auch noch Geld sparen. Auch den Mittelweg gibt’s: Bei der Ausbaustufe „Belagsfertig“ müssen die künftigen Hausbewohner nur noch Wand-, Decken- und Bodenbeläge übernehmen und die Sanitärinstallationen und Innentüren fertigstellen.

5. Wie es dir gefällt

Häuser „von der Stange“ gibt’s im Fertigbau so gut wie gar nicht mehr. Praktisch jedes Haus wird mittlerweile nach den individuellen Wünschen der Bauherren gefertigt. Oft dienen aber auch die bereits sehr durchdachten Grundrisse der Hersteller als Basis, die nur noch in wenigen Bereichen angepasst werden müssen. Architektur und Gestaltung der Fertighäuser kennen jedenfalls praktisch keine Grenzen mehr.

6. Ein bisschen Probe wohnen

Auch wenn die digitalen Möglichkeiten längst eine virtuelle Erkundung individueller Hausträume erlauben – einer der großen Vorteile des Fertigbaus bleiben nach wie vor die „lebensechten“ Musterhäuser, in denen man die Qualität der Häuser hautnah erleben und sich für das eigene Traumhaus inspirieren lassen kann. In der Blauen Lagune zum Beispiel, Europas größtem Fertighauszentrum in Wiener Neudorf, lassen sich verschiedene Hersteller mehr oder weniger direkt miteinander vergleichen.

7. Eine ganze Ewigkeit

Dass ein Fertighaus bei der Lebensdauer nicht ganz mit einem konventionellen Bau mithalten könne, ist ein längst widerlegtes Vorurteil. Das wird sogar in der ÖNORM 2320 klargestellt: Demnach haben Fertighäuser bei ordnungsgemäßer Instandhaltung und widmungsgemäßer Nutzung eine Benützungsdauer von mindestens 100 Jahren – kein Unterschied also zu einem konventionell errichteten Haus.

Ein zusätzlicher Vorteil steht quasi auf Abruf bereit: Österreichs wichtigste Fertighaushersteller sind Mitglieder beim Österreichischen Fertighausverband. Die Mitgliedschaft regelt für den Kunden wichtige Details wie etwa die Höhe der Anzahlung oder die Fixpreisgarantie. Wer auf Nummer sicher gehen will, entscheidet sich also für ein Fertighaus eines Mitgliedsbetriebs – die Liste dazu findet man unter www.fertighausverband.at