Das sind die beliebtesten Pflanzen für Garten, Balkon und Terrasse

In den vergangenen Jahren haben die grünen Schätze einen regelrechten Boom erlebt. Das zeigt auch ein Blick auf die Plattformdaten von willhaben: Und so befand sich der Begriff „Pflanzen“ im vergangenen Jahr 2022 unter den Top 100-Suchbegriffen auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz. Denn viele der aktuell rund 4,5 Millionen willhaben-UserInnen (Quelle: ÖWA 2022-IV) wissen: Wer Pflanzen aus zweiter Hand erwirbt, agiert nicht nur nachhaltig, sondern hat auch die Chance, außergewöhnliche Raritäten zu erstehen und dabei bares Geld zu sparen.

Es grünt so grün: Vom Oleander bis zum Olivenbaum

Aktuell sind in der willhaben-Kategorie „Pflanzen / Bäume / Blumen“ mehr als 45.000 Anzeigen online – und so findet sich für jede Vorliebe, jede Art der Outdoor-Fläche und jeden grünen Daumen garantiert das passende Gewächs. Welche Pflanzen aufs Österreichs Balkonen, Terrassen sowie in heimischen Gärten heuer voraussichtlich besonders häufig zu bewundern sein werden, zeigt ein aktueller willhaben-Check.

Ein Blick auf die Stichwortsuchen der Kalenderwochen 9 bis 12/2023 zeichnet dabei folgendes Bild:

Die Top 10-Balkon- und Terrassenpflanzen

Oleander

Palme

Zitronenbaum

Orangenbaum

Olivenbaum

Engelstrompete

Schmucklilie

Bambus

Bougainvillea

Canna indisches Blumenrohr

Die Top 10-Gartenpflanzen

Kirschlorbeer

Olivenbaum

Thujen

Nussbaum

Hortensien

Eibe

Apfelbaum

Lorbeer

Liguster

Flieder

Die Top 10-Sträucher und Kräuter

Himbeere

Rosmarin

Chili

Lavendel

Topinambur

Indianerbanane

Paprika

Erdbeere

Brombeere

Ribisel

Die Top 10-Blumen