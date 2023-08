2. Halbzeit im Gemüsegarten

Wo Platz frei wird, darf gleich wieder gesät und gepflanzt werden. Bauen Sie kältetolerante Gemüsearten nach und achten Sie auf die richtige, der Jahreszeit entsprechende, Sortenwahl. Die Angaben zur empfohlenen Aussaatzeit finden Sie auf der Rückseite des Samensackerls. Die Vorbereitungszeit für die zweite Jahreshälfte im Gemüsebeet liegt im Juli und August – nutzen Sie die Erntelücken daher rechtzeitig, damit reichlich Herbst- und Wintergemüse heranwächst. Gemüse auch im Winter aus der eigenen Speisekammer Garten zu importieren, bringt frische, gesunde Lebensmittel auf den Speiseplan, ohne den ökologischen Fußabdruck zu belasten.

„Viele Salatsorten vertragen auch leichte Minusgrade. Die Blätter wirken im gefrorenen Zustand glasig, sind aber nach dem Auftauen wieder frisch, sofern sie nicht verletzt wurden. Berühren Sie die Blätter deshalb im gefrorenen Zustand nicht, ernten Sie erst, wenn die Blätter wieder aufgetaut sind. Der Anbau von Wintergemüse sollte deshalb auch möglichst windgeschützt erfolgen“, so Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Bewegung „Natur im Garten“.

Wintergemüse - Ab ins Beet!

Entfernen Sie alle Erntereste wie z.B. Wurzelstrünke vom Salat, lockern Sie den Boden und arbeiten Sie bei Bedarf für Starkzehrer reifen Kompost ein. Beachten Sie die Fruchtfolge (Arten einer Pflanzenfamilie nicht wieder an derselben Stelle säen bzw. pflanzen). Setzen Sie Jungpflanzen an einem bedeckten Tag, frühmorgens oder abends und gießen Sie die nächsten Tage regelmäßig, am besten morgens. Mulchen Sie kahle Stellen zwischen den Pflanzen z.B. mit einer dünnen Schicht aus angetrocknetem Rasenschnitt, damit der Boden die Feuchtigkeit besser hält. Achten Sie vor allem bei der Aussaat bis zur Keimung darauf, das Saatbeet gleichmäßig feucht zu halten. Die Samen keimen jetzt rasch, dürfen in dieser Phase jedoch nicht austrocknen, mehrmals täglich gießen kann daher notwendig sein. Wer nicht alle abgeernteten Beete mit jungem Gemüse oder Salaten auffüllen möchte, kann dem Boden eine Erholungskur mit Gründüngungspflanzen gönnen. Diese schützen das Bodenleben den Winter über und fördern die Bodengesundheit. Vogerlsalat kann als essbare Gründüngung ausgesät werden. Er wächst auch bei 5-10 °C gut, winterharte Sorten überstehen sogar Temperaturen bis -15 °C.

Eine Auswahl für die Aussaat von Wintergemüse zur Kultivierung im Freien in milden Regionen (Richtwerte) nach Wintergemüse-Profi Wolfgang Palme:

Blatt-Zichorie Catalogna: Mitte bis Ende Juli, Pflanzung Mitte bis Ende August

Mitte bis Ende Juli, Pflanzung Mitte bis Ende August Chinakohl: Ende Juli bis Anfang August

Ende Juli bis Anfang August Pak Choi: Ende August bis Anfang September

Ende August bis Anfang September Echter Spinat: Herbstspinat - August bis Anfang September, Winterspinat - Ende September bis Mitte Oktober

Herbstspinat - August bis Anfang September, Winterspinat - Ende September bis Mitte Oktober Mangold: Ende Juli bis Anfang August und Mitte September

Ende Juli bis Anfang August und Mitte September Vogerlsalat: Mitte August bis Anfang September und Ende September

Mitte August bis Anfang September und Ende September Asia-Salate: Ende September

Ende September Rucola: Ende August bis Anfang September

Ende August bis Anfang September Winterportulak: August bis September

August bis September Winterkresse/Barbarakraut: August

August Löffelkraut: Juli/August

Juli/August Speise-Chrysantheme: Mitte bis Ende September

Mitte bis Ende September Blattmohn: Ende August bis Ende September

Ende August bis Ende September Petersilie: Ende Juli bis Anfang August

Ende Juli bis Anfang August Radieschen: Mitte bis Ende September

Frost macht den meisten Wintergemüsen nicht zu schaffen, zu viel Niederschlag und der mehrfache Wechsel von Frost und Plusgraden können aber Fäulnis begünstigen. Bei diesen Bedingungen ist das Abdecken mit Vlies sinnvoll. Haben Sie Geduld, wenn die Pflanzen zunächst nur langsam wachsen. Sobald die Bedingungen günstig sind, kommt auch der Wachstumsschub. Glashaus, Frühbeet oder Aufsätze für das Hochbeet erweitern die Anbaumöglichkeiten um eine weitere Dimension. Das Wintergemüse Sortiment ist umfangreich – wer möchte, braucht also im Winter keine Auszeit vom Gärtnern nehmen.