Geld vom Land NÖ fürs Bauen und Wohnen

Die Eigenheimförderung wird in Form eines Darlehens des Landes Niederösterreich vergeben und hat eine Laufzeit von 27,5 Jahren. Die Verzinsung erfolgt dabei im Nachhinein mit 1 % jährlich. Die Darlehenshöhe ergibt sich dabei aus einem Punktesystem, das sich aus einer Basisförderung sowie Ergänzungen etwa im Bereich der Ökologie und Sicherheit zusammensetzt. Insgesamt sind aus der Basisförderung und den Ergänzungen zur Basisförderung bis zu 100 Punkte möglich. Für Eigenheime und frei finanzierte Reihenhäuser ergibt das bis zu 30.000 Euro an Förderdarlehen. Zusätzliche Erhöhungen der Darlehenssumme sind für Familien, beim Bau in Ortskernen und in Abwanderungsregionen möglich.

Basisförderung. Die Basisförderung knüpft an die energieeffiziente Bauweise an. Förderungsrelevant ist dabei der Heizwärmebedarf in Verbindung mit dem Einbau eines hocheffizienten, alternativen Heizsystems. Es stehen dabei wahlweise zwei gleichrangige Möglichkeiten zur Verfügung: entweder eine optimierte Wärmedämmung der Gebäudehülle mit standardisierter Haustechnik oder eine standardisierte Wärmedämmung der Gebäudehülle mit optimierter Haustechnik. Für beide gleichrangigen Möglichkeiten gibt es 65 Punkte zu 300 Euro pro Punkt.

Ergänzungen. Ergänzungen zur Basisförderung sind für Photovoltaik und/oder Solaranlagen, die Unterschreitung eines maximalen Gesamtheizwärmebedarfes des Wohnhauses, die Verwendung ökologischer Baustoffe, eine grüne Infrastruktur, einen passiven Sonnenschutz, den Einbau einer Wohnraumlüftung und für Sicherheitsmaßnahmen am Wohnhaus möglich. Daraus sind bis zu 35 Punkte zu 300 Euro pro Punkt erreichbar.

Ortskernbonus. Zusätzlich zu Basisförderung und Ergänzungen sind für die Stärkung der Ortskerne und des ländlichen Raumes maximal 20 weitere Punkte vorgesehen. Das bedeutet, dass beim Bau von Eigenheimen zusätzlich bis zu 6.000 Euro an Förderdarlehen offen stehen.

Regionsbonus. Um Regionen, in denen die Bevölkerung in den letzten zehn Jahren merklich zurückgegangen ist, zu stärken, steht zudem ein regionsbezogener Ausgleichsbonus zu. In Gemeinden, in denen eine Abwanderung in Höhe von 2,5 bis

4,9 % stattgefunden hat, beträgt dieser Bonus 3.000 Euro. Bei einem Bevölkerungsminus ab 5 % steht er in Höhe von 6.000 Euro zu. Nähere Informationen, ob beziehungsweise in welcher Höhe der Regionsbonus in Ihrer Gemeinde zusteht, findet man unter www.noe-wohnbau.at.

Familienförderung. Mit 1. Oktober 2019 wurde das Wohnbauförderungsdarlehen für Jungfamilien verdoppelt, das Darlehen für das erste Kind, für Arbeitnehmer und bei geminderter Erwerbsfähigkeit erhöht. Demnach stehen aus der Familienförderung nunmehr zu:

10.000 Euro für Jungfamilien (unter 35 Jahre beim ersten Kind)

10.000 Euro für das erste Kind und jedes weitere Kind

10.000 Euro für Personen mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 55 % oder Pflegebedürftigkeit ab der Pflegestufe II

3.000 Euro für niederösterreichische Arbeitnehmer

Voraussetzungen. Die Eigenheimförderung kann beantragt werden für die Errichtung eines neuen Eigenheimes oder für den Ersterwerb einer Wohneinheit in einem frei finanzierten Reihenhaus oder einer frei finanzierten Wohnung im Geschoßwohnbau, wenn diese von einem hierzu berechtigten Bauträger errichtet werden und der Ersterwerb vor oder innerhalb von 3 Jahren ab gegebener Benutzbarkeit erfolgt. Weiters erforderlich für den Erhalt der Förderung ist, dass die festgesetzten Einkommensgrenzen unterschritten werden.

Einen Antrag können natürliche Personen, die österreichische Staatsbürger oder Gleichgestellte (z. B.: EWR-Bürger) sind, stellen. Das Darlehen ist grundbücherlich sicherzustellen, wobei es auf die Belastungsgrenze zu achten gilt. Die Aufnahme des Hauptwohnsitzes bei Fertigstellung ist ebenfalls erforderlich.

Wohnbauförderung, Eigenheimsanierung

Das Land Niederosterreich unterstützt mit dem NÖ Wohnbaumodell nicht nur den Neubau, auch die Sanierung von bestehenden Eigenheimen ist ein grundlegendes Thema. Im Rahmen der NÖ Eigenheimsanierung wird zwischen zwei Sanierungsvarianten – Sanierung mit Energieausweis und Sanierung ohne Energieausweis – unterschieden. Die Zuschusshöhe ergibt sich aus den förderbaren Sanierungskosten. Der Zuschuss muss nicht zurückbezahlt werden. Somit hilft die Eigenheimsanierung nicht nur, langfristig die monatlichen Energiekosten zu senken, sondern unterstützt auch bei der Finanzierung bzw. Rückzahlung des Darlehens.

Sanierung mit Energieausweis. Die Sanierung mit Energieausweis soll bei Wärmeschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen, die zu einem entsprechenden verbesserten Heizwärmebedarf führen, das Förderausmaß in der Regel optimieren. Das Land Niederösterreich unterstützt bei dieser Variante mit einem zehnprozentigen Direktzuschuss und zusätzlich wahlweise einem zweiprozentigen jährlichen Zuschuss zur Unterstützung der Rückzahlung eines Darlehens über die Dauer von zehn Jahren.

Sanierung ohne Energieausweis. Die Sanierung ohne Energieausweis wird für Einzelmaßnahmen wie Wärmeschutzmaßnahmen an der Gebäudehülle, Dachsanierungen oder Heizungsein- oder -umbau beantragt. Das Land Niederösterreich unterstützt wahlweise, es gibt zwei Varianten:

Fördervariante 1: dreiprozentiger jährlicher Zuschuss der förderbaren Sanierungskosten zur Unterstützung der Rückzahlung Ihres Darlehens über die Dauer von zehn Jahren, also insgesamt 30 Prozent Gesamtforderung, oder Fördervariante 2: zehnprozentiger einmaliger Zuschuss der förderbaren Sanierungskosten.

Ergänzungen. Sowohl bei der Sanierung mit als auch der Sanierung ohne Energieausweis ist eine höhere Förderung bei Steigerung von Energieeffizienz, Behaglichkeit und Sicherheit sowie für die Sanierung von unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden möglich. Bei der Sanierung mit Energieausweis können zudem erhöhte Förderungen für Ökologie und Sanierungen im Ortskern bzw. in Gemeinden mit negativer Bevölkerungsentwicklung (Regionsbonus) erlangt werden.

Voraussetzungen. Gebäude/ Wohngebäude mit bis zu 500 m2 bestehender und zu sanierender Nutzflache können in den Bereich der Eigenheimsanierung fallen, wenn die antragstellende Person eine natürliche Person ist. Für den Erhalt der Förderung ist erforderlich, dass das zu sanierende Gebäude fertiggestellt ist (die Fertigstellungsmeldung muss bei der Gemeinde aufliegen). Mit den Sanierungsmaßnahmen darf erst nach Einreichung des Antrags begonnen werden! Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten ist eine Endabrechnung mit allen bezahlten Rechnungen zu übermitteln und ein Nachweis über den Hauptwohnsitz der Bewohner vorzulegen.

Wohnzuschuss & Wohnbeihilfe

Wenn die monatlichen Kosten für das Wohnen den finanziellen Rahmen übersteigen, steht mit dem Wohnzuschuss bzw. der Wohnbeihilfe eine finanzielle Unterstützung des Landes Niederösterreich zur Verfügung. Die Höhe des Zuschusses ist variabel und unter anderem abhängig von Familieneinkommen und Höhe der Rückzahlungsverpflichtungen.

Voraussetzungen. Für den Erhalt der Beihilfe ist es erforderlich, dass der Antragssteller entweder in einer geförderten Wohnung (zum Beispiel Genossenschaftswohnung) wohnt oder eine Förderung des Landes Niederösterreich für die Errichtung oder Sanierung eines Eigenheims erhält, die noch zurückbezahlt wird. Einen Antrag auf Förderung können natürliche Personen, die österreichische Staatsbürger oder Gleichgestellte sind, einbringen. Die antragstellende Person und deren Ehepartner/ Lebenspartner müssen in der geförderten Wohnung bzw. im geförderten Eigenheim den Hauptwohnsitz begründet haben. Weiters muss ein geringes Familieneinkommen gegeben sein.

Wohnbauförderung: Begleitetes und barrierefreies Wohnen

Lebensqualität in den eigenen vier Wänden bis ins hohe Alter wird durch die niederösterreichische Wohnbauförderung ermöglicht. Dabei stehen nunmehr zwei förderfähige Wohnformen zur Verfügung, das „begleitete“ und das „barrierefreie“ Wohnen.

Unter www.noe-wohnbau.at finden sich alle geförderten Projekte in Niederösterreich, die sich durch eine altersgerechte Bauweise und zentrumsnahe Lage auszeichnen, auf einen Blick.

Begleitetes Wohnen. Die Wohnform „begleitetes Wohnen“ soll insbesondere Menschen mit Behinderung und Menschen, die altersbedingt Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, eine selbstständige Lebensführung ermöglichen. Dieses Modell entspricht dem bisherigen Modell „Betreutes Wohnen“, beinhaltet ein verpflichtendes Grundbetreuungspaket (Organisation der Betreuung obliegt der Gemeinde, kann von ehrenamtlichen oder sozialen Einrichtungen erbracht werden), findet in einem barrierefreien Gebäude statt, es gibt einen Gemeinschaftsraum für die Bewohnerinnen und Bewohner, und die Wohnungsgrößen liegen zwischen 45 und 65 m2.

Barrierefreies Wohnen. Diese Form des Wohnens wird ohne verpflichtendes Grundbetreuungspaket und ohne Gemeinschaftsraum in einem barrierefreien Gebäude angeboten und umgesetzt.

Wohnbauförderung: Leistbares Wohnen

Niedrige Wohnkosten sind ein entscheidender Faktor im Kampf gegen Armut. Auch wenn in Niederösterreich eine 75-m2- Wohnung pro Jahr um rund 490 Euro günstiger ist als im bundesweiten Schnitt, benötigen Menschen in schwierigen Lebens- und Wohnsituationen sowohl persönliche Beratung als auch finanzielle Unterstützung. Dazu bietet das Land NÖ mit dem Verein Wohnen all jenen ihre Hilfe an, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind. Denn: Eine Wohnung ist Basis für eine gesunde Lebensentwicklung und gerade für Kinder enorm wichtig.

NÖ Wohnservice

Das NÖ Wohnservice bietet online einen aktuellen Überblick über den Wohnungsmarkt bzw. alle neu gebauten und geförderten Wohnungen in NÖ an. Auf www.noewohnbau.at können Wohnungen gesucht, Favoriten gespeichert und Bewerbungen für ein Objekt abgegeben werden.

