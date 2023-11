„Einrichten ist mehr als Möbel und Design“

Leistungsdruck, volle Terminkalender, Schnelllebigkeit. In einer Zeit wie der unsrigen ist das eigene Zuhause wichtiger denn je. Dort, wo man entspannen und neue Kraft tanken kann, wo man sich einfach wohlfühlen darf. Doch wie richtet man sein Zuhause so ein, dass es zu einem echten Wohlfühler wird?

Romana Johnson von Hofstätter Wohndesign in Purgstall an der Erlauf und ihre Kollegen wissen darauf Antwort. „Einrichten“, so Johnson, „ist mehr als Möbel und Design. Einrichten ist auch ein Gefühl.“ In ihren Beratungsgesprächen erarbeitet sie in enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden ein maßgeschneidertes Wohnkonzept. Johnson weiß: Es geht um „Träume, Wünsche und Ideen“, die sie hören, verstehen und umsetzen muss. Das, so sagt sie, macht ein gutes Beratungsgespräch in Sachen Wohnen aus. Es reicht nicht, einfach ein schönes Möbelstück hinzustellen: Wohndesign wird immer ganzheitlich gedacht.

Wände, Böden, Möbel, Dekorationen, ja auch die Art, wie das Licht einfällt, spielen dabei ineinander und erzeugen eine bestimmte Raumatmosphäre, die den Wünschen des Bewohners und der Art des Raumes entspricht. So wird man beispielsweise in der Küche andere Akzente setzen als etwa im Schlafzimmer. Man kann dabei mit Farbakzenten, verschiedenen Stoffen, Formen und Materialien arbeiten sowie natürlich mit Licht. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Das Herz des Hauses: die Küche

Der Spruch „Die Küche ist das Herz des Hauses“ kommt nicht von ungefähr. Hier wird gekocht, gegessen, gefeiert und ja, nicht selten auch gearbeitet. Praktikabilität muss hier also Hand in Hand gehen mit einem wohnlichen, einladenden, im wahrsten Sinne des Wortes geschmackvollen Design. War hier bis vor wenigen Jahren noch schlichtes Weiß gefragt, haben heutzutage schon längst dunklere Farbtöne Einlass gefunden, so Romana Johnson von Hofstätter Wohndesign.

Über Anthrazit oder erdiges Braun, Tannengrün bis hin zu tiefem Blau ist alles zu finden; der Boden vielleicht in dunklen Grautönen gehalten, mit klaren Linien, um dem Raum Struktur zu verleihen; die Möbel aus Holz, mattiertem Metall oder auch mit dunklem Glas versehen. Auch Keramik ist heutzutage nicht unbeliebt. An vorderster Front stehen nachhaltige und umweltschonende Materialien, gerne kombiniert mit luftverbessernden Pflanzen in passenden Töpfen.

Hinter oft grifffreien Schubladen und Schränken verbirgt sich jede Menge Platz für alles, was die Küche braucht. Selbst wenn für die Bewohner Kochen mehr lästige Pflicht ist als entspannendes Hobby: Eine in sich stimmige Küche lädt zum Verweilen ein. Und schließlich gibt es heutzutage dank ausgefeilter Technik auch Küchen, die praktisch von allein kochen.

Egal wie: Nach jedem Essen muss geputzt werden und um auch das möglichst zu erleichtern, empfehlen sich selbstverständlich Materialien, die nicht nur gut aussehen, sondern auch leicht zu putzen sind und auf denen sich keine Fettspritzer bilden. Hierbei sind matte Antifinger-Print-Oberflächen ebenso gefragt wie Glas, Holz oder Metall.

Ein ganz persönlicher Raum: das Wohnzimmer

Im Wohnzimmer wird es persönlicher. Lieblingsfarben sollen hier ebenso Platz haben wie alte Erb- und Erinnerungsstücke. Es ist, wie der Name schon sagt, das Zimmer zum Wohnen. Das heißt, hier ist der Raum zum Entspannen, aber auch um Gäste zu empfangen, gemütliche Abende zu verbringen und entspannte Feiertage.

Pastelltöne an den Wänden und bei Stoffbezügen, Vorhängen oder Dekor sorgen hier für luftige und leichte Stimmung. Es ist auch ein Raum zum Herzeigen und deshalb darf man hier durchaus ein bisschen mehr Akzente setzen. Kupfer- und Metallictöne veredeln das Ganze ebenso wie Silber und Chrom.

Intimität und Träume: das Schlafzimmer

Das Schlafzimmer ist mit einer der intimsten Räume eines Hauses oder einer Wohnung. Zur Ruhe kommen ist hier die Prämisse. Ob dabei Nachtblau, erdige Farben oder ein erfrischendes Grün zum Einsatz kommen, ist eine ganz individuelle Entscheidung, schließlich weiß jeder selbst am besten, was er oder sie braucht, um es sich behaglich zu machen.

Guter Schlaf entsteht dort, wo man sich wohlfühlt, aber auch dort, wo man sich in andere Welten träumen kann, weiß Johnson. Naturmaterialien, warmes Licht und Farben, die einen aufatmen lassen, können das Gefühl einer kleinen Traumreise erzeugen. Schmückt man dann seine Wände noch mit verträumten Animal Prints oder verschlungenen floralen Mustern, ist der Weg in die Welt der Träume geebnet.

Im Trend: die Farben des Herbstes

Jetzt, wo die dunkle Jahreszeit bevorsteht, ist ein behagliches Zuhause umso wichtiger. Romana Johnson nennt als Herbsttrend erdige Töne, die mit Natur assoziiert werden und deshalb eine beruhigende Wirkung auf die Bewohner haben. Aber auch rosa-rosé Töne erfreuen sich ihrer weichen, sanften Art wegen großer Beliebtheit. Ebenso sind Blau-Grün-Töne gefragt, sagt Johnson: „Tiefes Blau, Salbeigrün, warmes Laubgrün sowie sämtliche Zwischentöne verleihen Möbeln und Textilien eine lässige Wirkung.“

Und natürlich spielen Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und Regionalität zunehmend eine Rolle im Wohndesign. Johnson berichtet, dass ihre Kunden zunehmend nach regionalen und nachhaltig produzierten Produkten fragen. Schnelllebigkeit ist nicht mehr gern gesehen.

Man sei „vermehrt auf der Suche nach Einrichtungslösungen, die auch unsere Umwelt schonen“, so Johnson und berichtet, dass Hofstätter Design auch deshalb auf heimische Produkte setzt, um die Wege kurz und damit die CO2-Emission gering zu halten. „Zusammengefasst sind wir alle dabei, umweltbewusster zu werden und Dinge zu überdenken“, schließt sie und spricht damit wohl vielen Menschen aus der Seele, die sich nicht nur um ihren eigenen Wohnraum sorgen, sondern auch um die Bewohnbarkeit unseres Planeten.

Weitere Infos: www.hofstaetter-wohndesign.at