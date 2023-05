Farbe und Verputz als Stimmungsmacher in den eigenen vier Wänden

Man kennt es, das blaue Haus von Frida Kahlo – wenn auch nicht persönlich, so doch von Bildern. Frisch wirkt es, mit dem begrünten Hof und seinen blauen Wänden.

Ein wunderbares Beispiel dafür, wie Farben in den eigenen vier Wänden die Lebensqualität steigern, Räume größer oder kleiner und behaglicher wirken lassen können oder einfach für eine fröhliche, frische oder gemütliche Stimmung sorgen. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wer sagt zum Beispiel, dass man nur die Wände anstreichen darf und nicht auch die Decke?

Je nachdem, zu welchen Farben und vor allem Farbkombinationen man greift, kann man so in kleinen Räumen das Gefühl von Weite erzeugen oder in besonders großen Räumen für mehr Behaglichkeit sorgen. Dabei kann man auch Akzente setzen, hier dunkler, dort heller malen, mit Farbverläufen spielen oder in einem Raum eine, im nächsten eine andere Farbe verwenden.

Auch kann man einen Raum auf diese Weise strukturieren und aufteilen. Streicht man beispielsweise die Decke über dem Bett in einer warmen, dunkleren Farbe, während der Rest des Raumes in einer helleren Farbe gehalten ist, schafft man sich eine gemütliche Schlafhöhle, die nur durch die Farbsetzung geschützt ist vom Rest der Welt. Oder man verschönert sich seinen Lieblingsplatz im Haus durch eine besonders schöne Decken- oder Wandbemalung.

Jedem Zuhause seine Farben

Beim Streichen sollte man aber nicht einfach nur nach der Lieblingsfarbe gehen, sondern auch überlegen, welche Stimmung man erzeugen will und ob man einen Raum verkleinern oder vergrößern will. Malt man die Decke beispielsweise dunkler als die Wände, so wirkt der Raum niedriger.

Umgekehrt erzeugt es nach oben hin den Eindruck von Weite, besonders wenn man in die Deckenbemalung noch Blautöne mischt. Dunkle Farben wirken allgemein näher als helle, so macht es einen Unterschied, ob man die Zimmerfront hell streicht und die Seitenwände dunkel – was den Raum länger wirken lässt – oder umgekehrt, den Raum verkürzt, indem man die Front dunkel und die Seiten hell malt. Manche Farben veredeln den Raum, wie zum Beispiel bestimmte Grautöne, andere, beispielsweise helle Pastellfarben, machen ihn fröhlich und sorgen für Licht.

So kann man sich überlegen, welche Farbe zu welchem Raum passt – und das Wohnzimmer in sonniges Gelb tauchen, das Schlafzimmer in wohliges Braun und die Küche in frisches Pastellgrün. Oder man beginnt dunkel und wird nach hinten hin heller.

Fest steht: Um das eigene Zuhause zu verändern, reicht oft schon eine andere Farbe, und man bekommt sofort das Gefühl in einer kleinen Oase zu leben.

Welcher Verputz passt zu mir?

Auch bestimmte Verputze sorgen für Wohlbefinden und können den eigenen vier Wänden noch einmal einen ganz persönlichen Touch verleihen. Es gibt jedoch mittlerweile so viele verschiedene Putze, dass es oft schwierig ist den Überblick zu behalten und den richtigen Putz für die eigenen Bedürfnisse zu finden.

Zunächst sollte man sich also fragen, was man mit seinem Putz erreichen will, ob es in erster Linie um Wärmedämmung geht, eine gute Regulation der Feuchtigkeit oder auch um eine bestimmte Struktur der Wand.

Kunstharzputze, also nicht mineralische und Dispersionsputze, bieten aufgrund ihrer vielseitigen Farben, Körnungen und Strukturen die Möglichkeit zu kreativer Gestaltung. Sie werden ausschließlich als Ober- und Dekorputze verwendet und haben eine hohe Haftbarkeit auf mineralischem Untergrund.

Kunstharzputz ist im Gegensatz zu den mineralischen Verputzen noch ein sehr junger Baustoff und hat nicht so eine alte Tradition wie beispielsweise der Lehmputz. Sein großer Vorteil ist die hohe Elastizität, die ihn weniger anfällig macht für Risse und unempfindlicher für mechanische Belastung. Deshalb eignet er sich gut für den Außenbereich.

Greift man zu mineralischen Putzen wie Gips, Kalk oder Lehm, hat man automatisch einen guten Feuchtigkeitsregulator im Haus. Lehmputz absorbiert und neutralisiert außerdem Schadstoffe in der Luft, was ein gesundes Wohnklima schafft und einem das Gefühl des Aufatmens gibt.

Zudem kann man sich mit Lehmputz kreativ austoben, da er eine sehr schöne Optik hat und dem Raum eine besondere Atmosphäre verleiht. Auch ist die Gefahr von Schimmelbildung geringer. Wer ganz sicher gehen will, greift hier aber lieber zu Kalkputz, der durch seine Alkalität die Bildung von Schimmelpilzen hemmt.

Die etwas preiswertere Variante ist der Gips. Auch dieser ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend und kann auf allen rauen Oberflächen aufgetragen werden. Natürlich gibt es auch die unterschiedlichsten Kombinationen im Handel zu kaufen. Der langlebige Kalkzementputz etwa eignet sich seiner Beständigkeit wegen sehr gut für Nass- und Feuchträume, ist jedoch, im Unterschied zum reinen Kalkputz, weniger alkalisch und daher weniger schimmelpilzhemmend.

Ein Lehm-Gips-Putz vereint die guten Eigenschaften zweier Materialen, sorgt für ein gutes Wohnklima und hat im Vergleich zum reinen Lehmputz eine höhere Festigkeit und trocknet schneller, sodass man ihn besser verarbeiten kann.

Ein farbenfrohes Zuhause

Natürlich kann man die verschiedenen Verputze auch mit unterschiedlichen Farben verbinden und muss dabei nicht einmal unbedingt zur Tapete greifen. Ist die Wand schön verputzt, reicht es einfach, die Farbe direkt auf den Putz zu streichen. Dabei sollte man aber unbedingt die vom Hersteller angegebene Trocknungszeit einhalten und außerdem gut überlegen, welche Farbe sich für welchen Putz eignet bzw. auch die Herstellerhinweise der jeweiligen Farbe beachten. Ist ein Putz gut durchgetrocknet und abgebunden, kann er jedoch in der Regel mit allen Farben gestrichen werden.

Sind einem gewisse Eigenschaften wichtig wie etwa die Atmungsaktivität des Lehmputzes, sollte man dann natürlich auch bei der Farbe auf diese Eigenschaft achten und beispielsweise keine Dispersionsfarbe auf mineralische Stoffe streichen, da damit die Atmungsaktivität des Putzes erheblich eingeschränkt wird. Außerdem haben Dispersionsfarben oft einen organischen Anteil, sind damit anfälliger für Schimmelbildung und werden deshalb oft mit gesundheitsschädlichen Konservierungsstoffen versehen.

Man sollte beim Kauf der Farbe daher unbedingt auf die Inhaltsstoffe schauen. Ein Vorteil der Dispersionsfarbe ist natürlich die einfache Verarbeitung und die etwas größere Farbauswahl, verglichen zu mineralischen Farben.

Mineralische Farben wie Kalk- oder Silikatfarben sind hingegen atmungsaktiv und haben außerdem den Vorteil, dass sie sich dauerhaft mit dem Untergrund verbinden und damit sehr beständig sind.

Aber Achtung! Beide Farben können im feuchten Zustand ihrer hohen Alkalität wegen zu Verätzungen auf der Haut führen, weshalb sie nur in Schutzkleidung oder aber durch Profis verarbeitet werden sollten. Ein weiterer Nachteil im Vergleich zu Dispersionsfarben ist die eingeschränkte Auswahl der Farbtöne.

Satte Rottöne beispielsweise wird man bei Kalk- oder Silikatfarben eher weniger finden.