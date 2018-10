Zäune sind praktisch: Sie grenzen ab und halten fern. Zäune sind dekorativ: Sie sorgen – abhängig vom Typ – für einen gewissen Charme. Das ist abhängig vom Typ und vom Material. Holz ist zwar weniger langlebig, aber ein warmes Material. Und wenn man die richtige Art sorgfältig auswählt, hat man sicherlich lange Freude daran.

Welches Holz sich richtig gut macht

Gerade ist man dabei, die witterungsbeständige Latschenkiefer wieder zu entdecken. Die Verarbeitung der Kanten kann grob erfolgen und die Rinde wird auch mal belassen. Das harte, schwer spaltbare Holz sorgt für Beständigkeit. Mit den Jahren entsteht eine silbergraue Patina. Der hohe Harzgehalt verströmt einen intensiven Geruch, den viele mögen.

Die rötlich-braune Lärche wird mit ihrer Maserung gern verwendet, ist doch der Baum robust und die Äste sehr stabil. Die Verarbeitung fällt leicht. Das schädlingsresistente Holz ist vergleichsweise wasserunempfindlich und kann daher an schattigen Stellen oder bei Hecken eingesetzt werden.

Weide und Hasel zählen zu den ältesten Nutzhölzern: Die Menschen der Steinzeit bogen schon die Triebe. Das natürliche Geflecht, das auch als abschirmender Zaun zum Einsatz kommen kann, ist stabil und flexibel – und kann als einzelner Paravent für einen Hingucker sorgen. Detail am Rande: In England wird Weidenholz für die Schlagbretter der Cricketschläger verwendet. So wird der schnelle Ball gedämpft.

Welche Zäune sich richtig gut machen

Der klassisch-zeitlose Staketenzaun (jede Region hat ihren eigenen Namen dafür) hat senkrechte Latten und waagrechte Balken oder Riegel. Die ältere Form dieses Lattenzaunes verwendet rohrförmige oder quadratische Staketen.

Beliebt im norddeutschen Raum ist der Friesenzaun. Charakteristisch sind senkrecht stehende Latten, die einen eleganten Bogen nach oben oder unten hin bilden.

Die niedrigen Jägerzäune heißen auch Scherenzäune: Die halbrunden Latten werden kreuzweise vernagelt und können wie eine Ziehharmonika zusammengeschoben werden. Sie wurden früher gern vor Hecken platziert.

Beim Kastenzaun werden die Latten gerahmt, sodass ein kleiner Blumenstock auf ihm platziert werden kann. Er ist gern weiß gestrichen anzutreffen, auch als Aufbau auf einer niedrigen Mauer.

Der unkomplizierte Ranchzaun (Bohlenzaun) besteht aus zwei oder drei Planken, die übereinander angebracht werden. Pfosten, rund oder vierkantig, dienen als Verbindung.