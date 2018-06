In einem Jahr nur so viel Müll produzieren, wie in ein Einmachglas passt? Was realitätsfern klingt, ist Alltag einiger, die der Zero-Waste-Bewegung angehören. Und das sind gar nicht so wenige, auch in (Nieder-)Österreich. Mit jedem Einkauf kommen nicht nur Lebensmittel, sondern auch viele Abfälle nach Hause.

Zero Waste ist ein Lebensstil, der versucht, unnötigen Müll zu vermeiden, indem gewohnte Verpackungen und Einwegprodukte durch umweltschonende Alternativen ersetzt werden. Das gilt nicht nur für den Lebensmittelbereich, wo die Verwendung von Glas- oder Metallbehältern ein klassisches Beispiel ist, sondern auch bereits im Hygienebereich wurden Wege gefunden, Abfälle bestmöglich zu vermeiden.

Um diese Bewegung verstärkt in Österreich bekannt zu machen, haben Helene Pattermann aus Klosterneuburg und Ruth Hinker aus Perchtoldsdorf 2015 den Verein „Zero Waste Austria“ gegründet. Sie tragen sämtliche Inspirationen und Informationen zusammen, die Zero Waste in Österreich zum Alltag werden lassen. „Es geht darum zu zeigen, wie es gehen kann“, erklärt Helene Pattermann. Denn grundsätzlich „gibt es in Österreich schon relativ viel, aber es sind zum größten Teil Einzelkämpfer. Wir bündeln das alles“, sagt die Vereinsgründerin weiter.

Die Niederösterreicherinnen Helene Pattermann mit Umweltaktivist Rob Greenfield aus New York, der einen Monat lang allen Müll, den er produzierte, bei sich zu trug, um auf Verschwendung aufmerksam zu machen. | Zero Waste Austria

Ihre Vision dabei: „Menschen und Unternehmen zusammentun, um eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen!“ Über 30 Unternehmen sind mittlerweile Teil von Zero Waste Austria – unter anderem auch der Bioladen Bisamberg, die Schmeckerei in Wiener Neustadt oder Beeo fix im Mostviertel. Möglichkeiten, den Alltag zu „entmüllen“, finden sich aber noch viel mehr – vor allem in regionalen Betrieben, die tendenziell verpackungsärmeren Einkauf unterstützen.

„Ich selbst lebe nicht zu hundert Prozent Zero Waste“, sagt Pattermann. Jene, die das ganz konsequent durchziehen, seien wichtige Botschafter, aber viel mehr gehe es darum, Bewusstsein zu schaffen: „Man kann viel in seinen Alltag integrieren, ohne ihn zu erschweren“, ist Pattermann überzeugt, dass jeder Mensch seine Menge an Restmüll mit einem aufmerksamen und bewussten Lebensstil um die Hälfte reduzieren kann. „Jeder muss das Ausmaß finden, das für einen persönlich passt“, so Pattermann, denn dann sei ein müllvermeidendes Leben nicht mit Verzicht verbunden. „Ob streng oder in kleinen Mengen − wenn viele Menschen ein paar kleine Dinge umsetzen, kann bereits Großes bewirkt werden“, ist die Niederösterreicherin überzeugt.