So finden Machine Learning & Co in der Gaming-Industrie Anwendung

Es beginnt mit der freundlichen Frauenstimme aus dem Bluetooth-Lautsprecher, die unsere Einkäufe abnehmen will und geht hin bis zum Güter- und Personenverkehr, der wie auf Autopilot von A nach B fahren kann. Kürzlich traten auch schon die ersten EU-Regelungen für den Einsatz künstlicher Intelligenz ein.

In der Kunstszene ist derzeit eine hitzige Debatte im Gange. Es geht um die Vereinnahmung von künstlerischen Werken durch die KI, die diese dann in endlosen Abwandlungen kopiert. Viele fürchten um ihre Existenz, jedoch ist diese Aufregung gar nicht nötig. Denn die KI hat auch hier mehr positive als negative Effekte. Im Gaming ist der Einzug der KI ebenfalls überall spürbar und die Protagonisten des Genres reagieren recht unterschiedlich auf die Entwicklungen.

Wir wollen heute die Chance nutzen, mit den Vorurteilen aufzuräumen und die positiven Aspekte herauszustellen. Damit wollen wir uns den Kollegen des Fachmagazins GamingGadgets.de anschließen, die ebenfalls die neuesten Entwicklungen begrüßen.

Was wird sich durch die KI im Gaming alles verändern?

Der Begriff KI wird derzeit gewiss etwas überstrapaziert und es werden Apps als KI bezeichnet, die im Grunde genommen gar keine sind. Wir möchten die Frage aus der Überschrift noch einmal umformulieren und uns anschauen, was sich bereits alles durch die KI im Gaming zum Positiven verändert hat, bevor wir einen Ausblick in die Zukunft wagen.

Bei der Programmierung von neuen Games leistet die KI seit Jahren wertvolle Arbeit. So werden in sogenannte Game-Engines einfache Befehle eingegeben und diese führt sie dann aus. Dies geschieht unter anderem bei der Erstellung neuer Spielwelten. Dort, wo früher mühsam Bäume, Berge, Straßen und vieles mehr einzeln programmiert werden musste, so übernimmt dies heute die KI.

Auf diese Weise kann ein neues Spiel nicht nur schneller und kostengünstiger hergestellt werden, es ist oftmals auch deutlich facettenreicher und vielfältiger als bei der Programmierung per Hand. Eine neue Idee kann somit viel schneller in das Spiel implementiert werden und dies macht das ganze Game schlussendlich deutlich aufregender.

KI und der E-Sport

In einem Game gegen einen animierten Computergegner zu kämpfen, ist gewiss nichts Neues. Seit den Atari-Zeiten galt es, sich gegen KI-Gegner durch ein Spiel zu kämpfen. Der Unterschied ist heute, dass die Handlungen der Computergegner viel schwerer vorauszuschauen sind und das Spiel dadurch anspruchsvoller, aber auch abwechslungsreicher geworden ist.

Im E-Sport können die neuen verbesserten KI-Gegner dazu dienen, die eigenen Fähigkeiten zu steigern. Dies kann im echten Turnier gegen andere menschliche Gegner von großem Vorteil sein. Im E-Sport als solchem wird es immer Mensch gegen Mensch zugehen. Man kann dies vielleicht mit dem Motorsport vergleichen, auch dort ist eine bis dato nie gekannte Technologie im Einsatz, doch am Ende sind es die Piloten, die den Reiz solcher Veranstaltungen ausmachen.

Die KI wird im E-Sport somit zu einem Freund, der dabei hilft, die Qualität zu steigern. Der große Vorteil der modernen KI gegenüber der alten, die nur „wenn dies passiert, dann wird so reagiert“ kannte, ist ihre schier endlose Freiheit. Die KI von heute kann somit völlig neue Spielsituationen erschaffen. Dadurch werden die menschlichen Spieler noch mehr gefordert und der E-Sport verdient die Bezeichnung Sport umso mehr.

Die Spiele von morgen

In der Regel hat der menschliche Programmierer das mögliche Endergebnis bereits fest vor Augen. Die KI liefert ihm ein Ergebnis, womit er im Vorfeld fest gerechnet hat. Seien es bestimmte Figuren, Häuser oder Ähnliches. Bei den Spielen von morgen geht die KI noch viel weiter.

Die Spiele werden vollkommen unvorhersehbar. Die KI entwirft dann für jeden Gamer eine individuelle Spielsituation. Das kann so weit gehen, dass man sich als Gamer nur noch ein einziges Spiel kaufen muss und dann kann man darin alles erleben, was man erleben möchte. Es entsteht eine Spielwelt, die sich perfekt an die Bedürfnisse des jeweiligen Spielers ausrichtet.

Wie bei Aladin und seiner Wunderlampe

Die KI operiert dann nach dem Aladin-Prinzip: Dein Wunsch ist mein Befehl. Diese Art von KI-Spielen gehört die Zukunft, es wird zwar noch eine Weile dauern, doch dass es so weit kommt, daran besteht kein Zweifel. Dies macht die Spiele auch pädagogisch wertvoller, weil Eltern der KI genau vorgeben können, aus welchen Bereichen es ein Spiel für den Sprössling erschaffen soll.

Doch auch für die persönliche Weiterentwicklung Erwachsener ergeben sich unzählige Möglichkeiten. Die Vorbereitung auf eine neue Lebensaufgabe kann dann in einem eigens erschaffenen Game durchgespielt werden. Szenen, Dialoge, Begegnungen und einfach alles, was einem im realen Leben widerfahren könnte, lässt sich auf einer freien KI nachempfinden.

Ohne Menschen geht es nicht

Es ist erst der Mensch, der der KI einen Sinn gibt. Es sind die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen, die die KI in Games erst wirklich sinnvoll macht. Je ausgefallener die Wünsche der Gamer sind, desto mehr kann die KI vollbringen. Sie wird somit zu einem Gehilfen, der den Gamern das ultimative Spielerlebnis bringen kann. Denn selbst die intelligentesten Programmierer der Welt sind nicht in der Lage, ein Spiel zu entwerfen, dass wirklich allen Bedürfnissen gerecht wird. Individuelle Wünsche kann uns nur die KI erfüllen.

