Spannendes Abenteuer und Charity-Unterstützung auf vier Rädern!

Du möchtest Österreich auf eine faszinierende Weise erleben und gleichzeitig wohltätige Projekte unterstützen? Dann ist die Kolben Trophy Rätselrallye genau das Richtige für dich! In diesem einzigartigen Event löst du im Team knifflige Rätsel, erkundest "Lost Places" und besuchst sensationelle Sehenswürdigkeiten. Abends kannst du dann gemeinsam mit Gleichgesinnten deine Eindrücke verarbeiten. Zwischen all dem warten verworrene Rätsel und Aufgaben auf dich, die sich über ca. 300 km erstrecken und in 72 Stunden gelöst werden müssen.

Sieger der Kolben Classic Wertung 2023, Team M&M (Michaela Schauer u. Markus Peham) Foto: zVg

Es liegt an deinem Team, mit den vorgegebenen Etappenzielen die optimale Route ohne Autobahnen zu finden und dabei die Team-Aufgaben zu erfüllen. Jedes Team besteht aus zwei bis vier Personen in einem Auto. Je älter das Auto ist, desto besser ist es für die Wertung – das macht die Kolben Trophy Rätselrallye besonders einzigartig!

Der Grundgedanke für die Kolben Trophy war eigentlich eine Charity Veranstaltung zu konzipieren, wo wir gemeinsam mit Spiel und Spaß auch gleichzeitig Gutes tun. zB.: für ein Kinderheim in Rumänien spendeten wir nicht nur Spielsachen und Güter das allgemeinen Lebens sondern auch Geldbeträge für die Erhaltung der Einrichtung. Uns ist es wichtig dass unsere Hilfe auch direkt ankommt. (siehe: Kolben Trophy Charity)

Die wichtigsten Termine im Überblick:

19.08.2023 (Samstag)

Ab 12:00 Uhr: Startnummern Rennen der KTY auf der Kartbahn in Blindenmarkt (nicht verpflichtend)

26.08.2023 (Samstag)

Vor Akkreditierung möglich: 19:00 Uhr, Gasthaus MAXIMAHL Ybbs (Aufkleber, Startnummern, Informationen und Tipps)

31.08.2023 (Donnerstag)

Ab 07:00 Uhr: Akkreditierung in Amstetten/Ybbs

Start: 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr in Amstetten/Ybbs

Ziel: Osten Österreichs (Industrieviertel)

01.09.2023 (Freitag)

Start: Eine 5-stündige Aufgabe rund um das Etappenziel

16:00 Uhr: Gemeinsames Quizspiel

02.09.2023 (Samstag)

Start: Osten Österreichs

Ziel: Ybbs an der Donau

Siegerehrung: 19:00 Uhr, Gasthaus MAXIMAHL Ybbs, Schiffmeisterplatz 6, 3370 Ybbs an der Donau

Vor Ort gibt es Übernachtungsmöglichkeiten in Ybbs:

Babenbergerhof: Wiener Straße 10, 3370 Ybbs an der Donau

Gasthof Mang: Herrengasse 8, 3370 Ybbs an der Donau

Bei der Wertung der Kolben Classic werden das Baujahr, der Zustand des Fahrzeugs, die Originalität und das Outfit der Fahrer(innen) bewertet. Zusätzlich finden während der Etappen Geschicklichkeit Prüfungen und Aufgaben mit dem Auto statt.

Hauptsponsoren dieser Veranstaltung sind das Autohaus Aigner, Gresten, Funke Amstetten und Bemo Amstetten.

Foto: zVg

Kolben Trophy Rätselrallye:

Während der Etappen werden Allgemeinfragen, Ortsfragen sowie Geschicklichkeits- Prüfungen und Aufgaben mit dem Auto durchgeführt. Die Teams, die die Plätze 1 bis 3 in der Gesamtwertung und der Kolben Classic Wertung erreichen, erhalten Pokale. Außerdem gibt es Urkunden und Sachpreise für die einzelnen Klassen.

Mache dich bereit für ein unvergessliches Abenteuer auf vier Rädern und trage gleichzeitig zur Unterstützung wohltätiger Projekte bei! Weitere Informationen zur Anmeldung und den Teilnahmebedingungen findest du auf unserer Website: www.kolbentrophy.at