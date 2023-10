Weingut des Jahres 2023: Weingut der Familie Hagn

Kein Wunder, dass sich im herausfordernden Jahrgang 2022 ein Weingut mit einem Doppel-Landessieg – Chardonnay und Sauvignon Blanc – und zahlreichen Spitzenplatzierungen durchsetzte, das zu den profiliertesten im größten Weinbaubundesland zählt.

Die Hagns betreiben im Weinviertel viel mehr als ein Weingut. Es ist eine moderne Weinerlebniswelt, die die Besucher erwartet: Mit dem Kulinarik-Hotspot „Weindomizil“ samt Nächtigungsmöglichkeit, der „Weingalerie“ und dem auch international vielfach preisgekrönten Sortiment.

Schon im zweiten Jahr in Folge holte die Winzerfamilie Hagn ihre Landessiege mit Weißweinen, davor gab es etliche Trophäen in Rot – Hagn ist in allen Sortendisziplinen spitze.

https://hagn-weingut.at