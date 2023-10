Von Schafen, Rindern und Nandus in Grimmenstein

„Es ist ein mittelrahmiges und frühreifes Schaf, das speziell auf hohe Milchleistung gezüchtet wurde. Der Kopf ist länglich, mit edlem Ausdruck. Die Ohren sind lang, dünn und nach vorne gerichtet“ – so lautet die Beschreibung des Österreichischen Bundesverbandes für Schafe und Ziegen.

Foto: Kölbel

Die Rede ist vom Ostfriesischen Milchschaf. Dieses ist auch das maßgebliche Standbein des Familienbetriebes von Alfred und Veronika Kölbel, der mittlerweile von Sohn Christian in Grimmenstein (Bezirk Neunkirchen) geführt wird. Die Anfänge des landwirtschaftlichen Betriebes liegen im Jahr 1985. Mit vier Schafen startete man 1986 den Käseverkauf. Mit Erfolg, denn inzwischen stehen 20 Tiere zum Melken bereit, dazu kommen noch einige Jungtiere, die den Bestand sichern. „Wir melken zwei Mal am Tag, das sind 15 Liter täglich, und zwei Mal am Tag machen wir Käse“, berichtet Veronika Kölbel. Im Sommer sind die Tiere auf der Weide, im Winter im Stall. „Wenn es im Sommer zu sonnig ist, wollen sie nach drinnen, ebenso bei Regen“, kennt Alfred Kölbel die Vorlieben der Tiere genau. Zwei bis drei Monate dürfen die Lämmer bei der Mutter trinken, mit fünf Monaten sichern sie entweder die Nachzucht oder werden geschlachtet.

Alfred und Veronika Kölbel machen zweimal am Tag Käse. Diesen und viele weitere Produkte kann man im Hofladen erwerben. Foto: Gaby Schätzle

Das Fleisch kann man (auf Bestellung) über den Hofladen der Familie ebenso beziehen wie Schaf-Frischkäse, -Weichkäse, -Joghurt oder -Camembert nach Bauernart. Von November bis März gibt es keine Schafmilchprodukte, da haben die Tiere Junge und die Kunden müssen auf Kuhmilchprodukte umsteigen. Aus Kuhmilch bietet das Unternehmen Topfen, geräucherten Schnittkäse, Knoblauch- und Pfefferkäse. Apfelsaft, Most, Edelbrände, Sirup, Essig, Marmelade, Dinkel, Weizen, Roggen sowie Schaffelle, Schafmilchseife, Polster und Nackenstützen komplettieren das Sortiment. Die Wolle wird an die Wollwerkstatt geschickt. Ursprünglich wurde der Verkauf im Wohnhaus abgewickelt, seit 2006 gibt es in einem separaten Gebäude den gemütlich eingerichteten Hofladen.

Tiere werden artgerecht gehalten

Das Käse-Know-how haben sich die Kölbels in zahlreichen Kursen und Seminaren angeeignet. „Wir haben auch eine Demeter-Ausbildung gemacht“, erzählen die überzeugten Biobauern. In der Region haben sie eine treue Stammkundschaft, Laufkunden kommen über den nahen Wanderweg und vor allem aus der unweit vom Hof gelegenen Rehaklinik Hochegg.

Auf der Kuhweide tummelt sich eine „bunte“ Herde, acht Tiere in Mutterkuhhaltung und neun Kälber, Galloway, Fleckvieh, Limousin und Charolais. „Die Stalltür ist immer offen, die Tiere können rein und raus nach Belieben“, so Alfred Kölbel, dem eine artgerechte Haltung sehr wichtig ist.

Diesen und viele weitere Produkte kann man im Hofladen erwerben. Foto: Gaby Schätzle

Die Kälber trinken rund elf Monate lang bei der Mutter, dann werden sie geschlachtet. Früher wurde das selbst gemacht, jetzt schlachtet ein ansässiger Fleischhauer, der 17 Kilometer entfernt ist. Das Fleisch verkauft der seit 1992 zertifizierte Bio-Betrieb auf Bestellung ab Hof. Gerne kommen auch Familien vorbei, um einmal hautnah das Leben am Bauernhof kennenzulernen. Immerhin gibt es bei der Familie Kölbel einiges zu entdecken. Leider gehört das Kune-Kune- Schwein Bruno (eine aus Neuseeland stammende sehr seltene Rasse) der Vergangenheit an: „Weltweit gab es nur noch 25 Exemplare, da war der Genpool dann schon sehr gering.

Bruno war sehr zutraulich und ließ sich gerne streicheln, aber mit der afrikanischen Schweinepestverordnung haben wir die Haltung dann aufgegeben“, erzählt Alfred Kölbel. Ein besonderes Erlebnis ist aber das Beobachten der drei Nandus, die auf dem Hof leben, der Hennen Nanni und Esmeralda und des Hahns Bob. Die Eier – ein Nandu-Ei entspricht etwa 13 Hühnereiern – werden gerne gekauft, um eine Eierspeis zu machen oder um sie anzumalen. „Und damit auch alle Ereignisse am Hof in Erinnerung bleiben, stellen wir alle paar Jahre ein Bilderbuch mit Hofgeschichten zusammen.“

www.bio-schaf-koelbel.at