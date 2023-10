Zu Besuch beim Bioschwein

„Am Biohof Tatzber in Sommerein haben es die Schweine schön“, meinen die Kindergartenkinder beim Besuch im Bioschweinestall. Einen halben Tag lang lernen die interessierten 3- bis 5-Jährigen, „was das Schwein zum Glücklichsein so braucht“. Patricia Tatzber (49) spricht mit Volksschulkindern und Kindergartengruppen über artgerechte Tierhaltung, über die Zusammensetzung des „Schweinemüslis“, besucht mit ihnen die Ferkel im Stall und auch die Hofbibliothek, die Tatzber (sie hat Vergleichende Literaturwissenschaften studiert) für die Gemeinde Sommerein führt.

Nach dem Stallbesuch gibt es eine Bio-Jause

Wenn es nach der Stallführung und dem Bauernhof-Quiz eine Jause mit Speck und Würsteln gibt, finden die Kids das völlig in Ordnung und lassen es sich schmecken. Sie haben gelernt, das Tatzbers Bioschweine stressfrei direkt am Hof geschlachtet werden. „Sollten Kinder aus muslimischen Familien oder Vegetarier in der Gruppe sein, streiche ich ihnen gerne ein Butterbrot“, erzählt die Botschafterin für den Wert biologisch-bäuerlicher Arbeit.

Fleischgenuss ohne Tierleid am Tatzber-Hof

Ehemann Alfred Tatzber (57) hat den Bauernhof in Sommerein von seinen Eltern übernommen. Seine Familie blickt auf 60Jahre traditionelle Landwirtschaft zurück. Im Jahr 2000 baute Tatzber den Hof aber grundlegend um. „Für mich ist das Thema Fleischgenuss ohne Tierleid sehr wichtig“, so der Biobauer.

Die Schweine lassen sich im Stroh die Sonne auf den Bauch scheinen. Foto: Brigitte Wimmer

Er ist kein Schweinezüchter, sondern Schweinehalter. Das heißt, Tatzber kauft Bioschweine, wenn sie circa 30 Kilogramm wiegen, vom Bioschweinezüchter Raser in Pachfurth. Er hält die Schweine in drei großzügigen Boxen mit Auslauf im Freien. Insgesamt 27 Tiere leben in drei verschiedenen Altersklassen ein knappes Jahr auf dem Biohof.

Tatzber bevorzugt Schweinerassen wie Duroc (erkennbar durch ihr rot-braunes Fell), das Edelschwein (es hat helle Haut und weiße Borsten) und das Ibérico-Schwein (eine alte Rasse mit dunkler Farbe von Grau bis Schwarz). „Mit diesen drei Rassen haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht“, so der Tierhalter und Fleischproduzent.

Gemütlich liegen die Allesfresser bei den Tatzbers im Stroh und lassen sich die Sonne auf den Bauch scheinen. „Es ist ganz wichtig für unsere Tiere, dass sie mit dem Rüssel ihren Naturtrieb ausleben können“, so der Biobauer. Darum streut er dicke Schichten Stroh auf den betonierten Stallboden. Das erleichtert das Graben und Schnüffeln mit der Schweinenase. Das hochwertige Futter für die Bioschweine wächst großteils auf den eigenen Feldern. Die Tiere bekommen eine Mischung aus Futtererbsen, Mais, Getreide und Soja. Zur besseren Verdauung erhalten Tatzbers Schweine Heu von der eigenen Biodiversitäts-Wiese.

Tatzber schlachtet stressfrei am Hof

Wenn die Tiere circa 140 bis 160 Kilogramm wiegen, werden sie entweder verkauft oder aber selbst geschlachtet. „Ich bringe meine Schweine regelmäßig auf die Einzeltierwaage am Hof“, so Tatzber. Dabei gewöhnen sich die Tiere an diesen Weg und bekommen gar nicht mit, wenn es dann zur Schlachtung geht. Seine Bioschweine werden nur nach Bestellung geschlachtet.

Alfred Tatzber verkauft seine Bio-Fleischprodukte ab Hof in Sommerein. Foto: Brigitte Wimmer

Die Tatzbers lassen ihre Kunden wissen: „Uns ist ein achtsamer Umgang mit den Tieren und ihrem Fleisch wichtig. Unser Bestellsystem ist darauf ausgelegt, die geschlachteten Tiere zur Gänze zu verwerten. Daher gibt es bei jedem unserer Hofladen-Termine nur einige wenige Lungenbraten zu kaufen, dafür aber viele andere Teile vom Schwein, mit denen es sich wunderbar kochen lässt.“