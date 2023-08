„Tag der Tomate“ Die Reise des Paradeisers in die Ketchup-Flasche

Foto: Unsplash, Marc Pell

K napp 2,4 Kilo Ketchup verzehren die österreichischen Landleute im Jahresschnitt. Den Großteil davon in den warmen Sommermonaten. Wie Ketchup entsteht und was der Paradeiser am Weg in die Flasche alles durchlebt, erklärt der NÖ-Saucenhersteller Peter Spak.

Ob in „Reinform“ frisch vom Strauch oder verarbeitet als Ketchup: Die Österreicherinnen und Österreicher konsumieren liebend gern die roten, gelben und andersfarbrigen Früchte. Pro Kopf werden hierzulande 2,4 Kilo Ketchup im Jahr verbraucht. Das sind deutlich mehr als im weltweiten Schnitt mit 1,9 Kilo. Wie genau aus Paradeisern bzw. Tomaten das Ketchup im Supermarktregal wird, wissen jedoch die wenigsten Konsumentinnen und Konsumenten. Der NÖ-Saucenhersteller Peter Spak beleuchtet den Weg der Tomate in die Ketchup-Flasche. Ketchup wird aus Tomatenmark gemacht „Natürlich besteht Ketchup aus Tomaten, nur werden diese nicht direkt für die Ketchup-Produktion verwendet, sondern vorab zu einem hochkonzentrierten Tomatenmark verarbeitet“, sagt Peter Spak. Ketchup-Hersteller kaufen nicht die Früchte selbst, sondern die aus ihnen erzeugte Paste ein. Diese sei länger haltbar und transportfreundlicher ist als die frisch geernteten Tomaten. Transportfreundlicher, weil das Konzentrat weit weniger Wasser enthält und somit ein geringeres Volumen hat. „Ein weiterer Vorteil des Tomatenmarks: Europäische Tomaten werden im Normalfall nur zwischen Juli und September geerntet. Ohne die Verarbeitung zu Mark wäre also keine ganzjährige Versorgung mit Ketchup möglich“, so Spak. Peter Spak führt in dritter Generation die Peter Spak GmbH, ein NÖ-Hersteller von Feinkost und Saucen mit Produktionsstätte in Gallbrunn (Bezirk Bruck a. d. Leitha). Foto: Imre Antal Heiß oder kalt, rot oder blass „Für die Erzeugung von Tomatenmark werden die Früchte entweder einfach, zweifach oder dreifach konzentriert. Erhitzt man sie nach dem Zerkleinern sofort auf eine Temperatur von über 85 Grad Celsius, spricht man von ‚hot break‘; erhitzt man sie auf 65 bis 75 Grad, spricht man von ‚cold break‘. Je nach Produktionsmaschinen, Rezepten, Verpackungen und auch Vorlieben verwendet jeder Hersteller das für ihn am besten geeignete Produkt. In jedem Fall beeinflusst der Herstellungsprozess des Tomatenmarks aber auch den Geschmack des Ketchups“, erklärt Peter Spak. Farbe, mikrobiologische Stabilität, gleichbleibende Konsistenz und Fruchtigkeit seien entscheidend für die Auswahl einer Ketchup-Tomate. Hier wirken sich das Anbaugebiet bzw. die jeweiligen Reifegegenden sehr stark aus. „Beispielsweise findet man kaum so schöne rote Tomaten wie aus Italien. Natürlich schlägt sich die Qualität der Früchte in der Qualität des Ketchups nieder. Würde man Billigtomaten verwenden, müsste man die geschmacklichen Einbußen etwa durch andere Ingredienzien ausgleichen.“ So testet man Tomatenmark auf seine Ketchup-Tauglichkeit Tomatenmark, das für die Erzeugung von Saft verwendet wird, unterscheide sich grundlegend von einem Tomatenmark für die Ketchupherstellung. „Für uns ist es wichtig, dass besonders viel Tomate im Mark enthalten ist. Das lässt sich am Anteil an löslichen Feststoffen (total soluble solids) ablesen. Weiters muss unser Konzentrat einen hohen Brix-Wert aufweisen, denn dieser deutet auf hohe Süße sowie Fruchtigkeit und damit auch auf hohe Qualität hin. Darüber hinaus messen wir die Fließgeschwindigkeit des Tomatenmarks mit einem Bostwick Consistometer (Bostwick ist die Maßeinheit für Fließgeschwindigkeit) – schließlich darf die Paste nicht zu flüssig sein, sonst würde das Ketchup am Teller verlaufen. Ein anderes No-go sind verbrannte Stücke von Tomatenschalen im Mark. Diese müssen mit einem feinmaschigen Sieb herausgefiltert werden. Wenn im Mark viele Schale enthalten sind, könnten sie auch den Weg ins Ketchup finden“, erläutert Peter Spak. Ketchup müsse abseits von den technischen Details und „Fachlatein“ rund um die Herstellung einfach gut schmecken, sicher hergestellt und leistbar sein. Kalifornien, Italien und China sind die größten Tomaten-Produzenten Kalifornien, Italien und China zählen zu den drei größten Tomaten-Produzenten der Welt. Ernteausfälle durch Dürre und Überschwemmungen haben in den vergangenen Jahren vielerorts die Exporte gedrückt und die Preise anziehen lassen. „Länder wie die Türkei, Israel oder Ägypten, die durch ihre klimatischen Bedingungen ganzjährig produzieren können, drängen nun in den Markt. Langfristig werden sich dadurch auch viele Ketchup-Marken verändern“, ist Spak überzeugt. Ob zu Burger, Schaschlik, Kotlett und Pommes Frites: Ketchup. Foto: Unsplash, Ball Park Bei Spak werden vorallem Tomaten aus Italien und Paradeiser aus Österreich verwenden. Um aus letzteren ein Ketchup machen zu können, mussten vorab allerdings eigene Anbieter für die Herstellung des Marks gefunden werden. „Da Österreich nur wenige Paradeiser produziert, war ein professionelles Mark für die Ketchup-Produktion zuvor nämlich nie ein Thema gewesen. 2021 stand dann das erste regionale, ganzjährig verfügbare Ketchup aus Österreich in den Supermarktregalen.“ Ketchup wird teurer Hohe Trockenperioden und massive Unwetter führen derzeit zu Ausfällen der Tomatenernte. Die Preise werden zudem durch die hohen Kosten für Maschinen, Dünger und Wasser getrieben. Auch die Kosten für die Herstellung des Tomatenmarks – mittels Gas- oder Strom-erzeugter Hitze – sind explodiert. In den vergangenen drei Jahren hat sich der Preis für Tomatenmark mehr als verdoppelt. „Aus den genannten Gründen ist leider auch heuer mit einer Preissteigerung von 30 bis 40 Prozent zu rechnen“, sagt Spak. Links Peter Spak GmbH (Website)