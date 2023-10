Wolfsbräu: Das Bucklige Weltbier

Es lebt in Rudeln, in einer strengen Hierarchie vom 0,3-Liter-Gebinde über das 2-Liter-, 10-Liter-, 20- und 30-Liter-Gebinde, in den Gattungen Kristall, Zwickl und Bock – das Wolfsbräu. Freilebende Exemplare erreichen ein Höchstalter von zwei bis drei Monaten. Die Mortalitätsrate in den ersten Monaten ist hoch. Das liegt vor allem am „hervorragenden Geschmack und zartbitteren Aroma“.

Populationen, die mit Menschen Kontakt haben, sind vor allem durch diese bedroht. Hierfür ist fast ausschließlich ein Grund verantwortlich: Sie werden getrunken. Stimmig und originell präsentiert sich der Internetauftritt der kleinen, aber feinen Brauerei in Thernberg, passend zu einem Sortiment, das auf traditionelle, authentische Braukunst, auf Reinzuchtbierhefe und bewährte Familienrezepturen setzt.

Von der IT in die eigene Brauerei

Dabei wurde Markus Wagner dieses Handwerk nicht in die Wiege gelegt. Bevor er sein „zweites Leben“ als „Rudelführer“ begann, bewährte er sich20 Jahre lang im IT-Bereich.

„Dann war es Zeit für eine Veränderung, ich wollte selbstständig sein“, bereut er zurückblickend den Schritt in die Brauereibranche nicht. Nicht zuletzt ist dies Gattin Karin geschuldet, einer gelernten Tanzpädagogin, deren Familie auf acht Generationen Brautradition zurückblicken kann: „Mein Großvater Hans Moser (die Namensgleichheit mit dem Schauspieler ist zufällig) braute in Wolfsberg das ,Wolfsberger Bier‘, auch mein Vater und dessen Bruder sind Braumeister, sie haben das Handwerk in Deutschland erlernt.“

Karin Wagners Vater hob dann das „Wolfsbräu“ aus der Taufe. Mit seinem Schwiegervater zusammen übersiedelte Markus Wagner die gesamte Brauanlage in die Bucklige Welt nach Thernberg, wo er nach eineinhalbjähriger Suche – wie es sich für einen Brauer gehört, am Wirtshaustisch – einen Tipp bekam und einen Bauernhof fand, dessen Kerngebäude zum historischen Bestand des Ortes zählt. Ihn baute das Ehepaar mit viel Gefühl und Sinn für das Besondere so gekonnt zum neuen Betrieb um, dass es dafür sogar mit der Goldenen Kelle des Landes NÖ ausgezeichnet wurde.

Markus Wagner lernte das Bierbrauen von seinem Schwiegervater von der Pike auf, baute ab 2011 den Hof um und braute im Jänner 2012 in dieser Anlage sein erstes Bier: „Wir haben gleich alle unsere Sorten gebraut, wir haben ein schmales Sortiment und machen ausschließlich untergärige Biere, nach traditionellen Familienrezepten mit alten Reinzuchtbierhefen.“

Markus Wagner bei der Arbeit. Foto: Wolfsbräu

Dass es über 100 Bier hefestämme gibt, von denen die untergärigen hinsichtlich der Temperatur besonders sensibel, aber geschmacklich interessant sind, lässt erahnen, wie viel gefühlvolles Know-how in diesem Traditionshandwerk steckt, das Karin und Markus Wagner betreiben und leben.

Beim „Wolfsbräu“ handelt es sich um ein naturbelassenes Bier, für das nur heimische Rohstoffe und Quellwasser verwendet werden. Das Gerstenmalz kommt aus Grieskirchen, der Hopfen (Bitter- und Aromahopfen) aus dem Mühlviertel. „Gute Rohstoffe sind uns wichtig“, so Wagner, „unser Bier wird nicht pasteurisiert und enthält nur die Kohlensäure, die natürlich bei der Gärung entsteht. Trotzdem ist es gut haltbar.“

Rund einen Monat dauert der Herstellungsprozess. Bei der Hauptsorte „Kristall“ (5,2 % Alkohol) setzt sich die Hefe unten im Tank ab, das „Zwickl“ (5.2 % Alkohol) enthält noch die Schwebehefe, und das „Bock“ (7,2 % Alkohol) wird vor allem an Feiertagen wie Weihnachten und Ostern aufgetischt. Seit rund zwölf Jahren produziert die Bierbrauer-Familie 50.000 bis 70.000 Liter pro Jahr.

Dabei will Markus Wagner bewusst auch bleiben: „Unsere Werte sind Qualität und Freude bei der Herstellung, Wachstum ist nicht das Maß des Erfolges.“ Auch im experimentellen Bereich hält er sich zurück: „Wir werden kaum ein Chilli-Bier oder Derartiges produzieren. Etwas Gutes beizubehalten ist oft schwieriger als etwas Neues zu kreieren, da bedarf es im Hintergrund der Genauigkeit und der Disziplin.“

„Wolfsrudel“ vor allem regional beliebt

Vertreten ist Wagners „Wolfsrudel“ vor allem regional, als Fassbier in der Gastronomie, in kleineren Gebinden auch im Handel und bei Privatleuten für den Hausgebrauch und für Partys und Feste. Hier bewährt sich auch die formschöne 2-Liter-Flasche, die (bei 10 Euro Pfand) den Weg nicht immer zurückfindet. Sehr gut kommt auch die neue, 0,3-Liter-Flasche an, die sich unter dem Motto „Zwölf Schluck Bier“ hervorragend etabliert hat.

Die aufwändigere Abfüllung dieses „salonfähigen“ Gebindes ermöglicht die Zusammenarbeit mit einer befreundeten Brauerei (Schwarzbräu in Krumbach), die über eine größere Anlage verfügt. Wagner: „Dort brauen wir durchschnittlich zwei Tage in der Woche, damit ist deren Anlage ausgelastet. Durch diese Art der Nachbarschaftshilfe konnten wir eine Win-win-Situation schaffen.“ Einmal in der Woche wird nach Wien geliefert.

Mit griffigem Internetauftritt und Logo signalisiert die Marke, dass sie nicht nur im Lederhosenambiente angesiedelt ist. „Wir sind für das Landgasthaus ebenso geeignet wie für einen peppigen Event“, so Markus Wagner.

Sein Bekenntnis zum „Buckligen Weltbier“ könnte klarer nicht sein: „Es ist ein gutes und lebendiges Produkt, ein gesundes Genussmittel (mit Maß und Ziel genossen), rein und authentisch – ein Bier, zu dem wir stehen, gebraut mit Herz und Verstand.“

www.wolfsbrau.at