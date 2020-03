Kleines - wie die Morgensonne am Badezimmerfenster oder der Eichelhäher am Gartenzaun - und großes - wie die kleine Josefine, die frisch geborene Tochter einer Freundin, oder das Hochzeitsjubiläum der Eltern, am Küchentisch gefeiert.

Und wie schaut euer Stück vom Glück aus? Schreibt uns eure Glücksmomente in der Krise auf unseren Facebook-Post! Wir werden sie mit Name und Heimatort in eurer NÖN und hier auf NÖN.at veröffentlichen.

Hier geht's zum Facebook-Posting: