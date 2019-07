Nun ist es Sommer. Mussten wir uns vor wenigen Wochen noch kleiden wie ein Eskimo, verstecken wir uns jetzt zu gern im Schatten. Der Sommer ist meine liebste Jahreszeit. Die meiste Zeit sind wir draußen in der Natur.

Doch es gibt ja auch verregnete Tage. Und an solchen Tagen sind wir natürlich mehr drinnen als draußen. Ausflugsziele in der Umgebung gibt es genug, doch nicht immer haben alle Lust dazu. Auch ich finde es mal ganz nett, einfach zuhause zu bleiben. Ich zahle schließlich dafür, ein Zuhause zu haben

Indoor Beschäftigungen haben wir viele. Spiele, Bücher, Bastelzeugs. Ich versuche meinen Kids möglichst unterschiedliche Aktivitäten bieten zu können und vor allem soll für jeden was dabei sein. Bei vier nicht immer einfach. Umso besser, wenn es dann so Mitmach-Bücher wie die von Duden gibt.

Die Weltenfänger-Reihe von Duden

Wir haben hier vier Bücher der neuen Weltenfänger-Reihe von Duden. Die Bücher sollen zum Entdecken und Mitmachen anregen. Für jede Altersgruppe gibt es passende Themen. Und sie sollen nicht einfach nur Spaß machen, sondern die Kinder lernen so auch noch sich selbst oder ihre Umwelt besser kennen.

Das gefällt mir natürlich am Besten an dieser Reihe. Sie dient nicht bloß der Bespaßung.

Unsere vier Bücher im Detail:

Mein kunterbuntes Buch über mich

Altersempfehlung: Ab 6 Jahren

Autor: Atelier Unterseecafé

Dieses Buch schickt dein Kind auf eine Entdeckungsreise zu sich selbst. Es wird angeregt, eigene Talente und Stärken zu entdecken. Die Kreativität wird gefördert und das Kind kann sich ganz mit sich beschäftigen. Auf lustige und spannende Weise geht es auf Ahnenforschung und setzt sich so mit der eigenen Familie näher auseinander.

Heute reise ich um die Welt

Altersempfehlung: Ab 6 Jahren

Autorin: Christiane Wittenburg

In diesem Buch wird dein Kind auf eine Weltreise geschickt. Dabei lernt es nebenbei die Flaggen der bereisten Länder kennen oder wie es den eigenen Namen in Hyroglyphen schreibt. Es lernt etwas aus der Geschichte der Länder und welche typischen Speisen es gibt.

Womit fahre ich heute?

Altersempfehlung: Ab 4 Jahren

Autorin: Svenja Ernsten

Hier entdecken die Kinder die unterschiedlichsten Fortbewegungsmittel kennen. Auf der Straße, in der Luft und auf dem Wasser. Sie werden an die unterschiedlichen Möglichkeiten herangeführt. Dabei kommt auch hier der Spaß nicht zu kurz.

Denn die Kinder werden angeregt, ganz eigene Fahrzeuge zu entwerfen oder vorhandene nachzubasteln.

Braucht der Maulwurf eine Brille?

Altersempfehlung: Ab 4 Jahren

Autorinnen: Bärbel Oftring und Svenja Ernsten

In diesem Weltenfängerbuch entdecken schon die Kleinsten unsere heimische Tierwelt. Sie werden dazu angeregt, Gartentierchen zu entdecken, Lieblingstiere zu zeichnen und Fußspuren zu erkennen. Sie lernen die Lebensräume der Tiere kennen und werden dazu ermutigt, diese mitzugestalten.

Was die Weltenfänger-Bücher noch auf Lager haben und Babsi Heys Fazit ausfällt, lest ihr in ihrem Blog auf: https://www.chaoshoch6.at/2019/07/die-weltenfaenger-reihe-von-duden/