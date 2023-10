Smart Aging mit TCM: Tipps, um vital zu bleiben

Smart Aging mit Traditioneller Chinesischer Medizin (kurz TCM) und eine kleine Dosis Achtsamkeit sollen laut der diplomierten TCM-Ernährungsberaterin Katharina Ziegelbauer wahre Wunder wirken. Mit einem Mix aus Lebensweisheiten und konkreten Rezeptvorschlägen für zum Beispiel ein gutes Gedächtnis, starke Knochen, guten Schlaf, ein gesundes Herz und eine starke Blase bringt sie in ihrem Buch praktische Tipps, die einfach umzusetzen sind.

Fünf Grundregeln, um gesund zu bleiben oder zu werden, stellt Ziegelbauer allem voran:

1. auf Fertigprodukte und Softdrinks verzichten

2. wirklich mit dem Essen aufhören, wenn man satt ist

3. wenig bis keinen Alkohol trinken

4. dafür täglich 1,5 bis 2 Liter Wasser trinken

5. nur wenig bis gar keinen Zucker verwenden

Gedanken zum Alter wirken sich aus

Die Autorin stellt auch die These auf, dass „die Gedanken über das Alter wahr werden“. Vorstellungen werden laut der Ernährungsberaterin zur inneren Überzeugung (Altersstereotypen). Seien diese negativ, könne die Gesundheit ebenso darunter leiden wie unter Rauchen oder unter zu üppigem Essen. Sie zitiert wissenschaftliche Forschungen, die besagen, dass es nie zu spät sei neu anzufangen.

Auch wenn die Leserin oder der Leser schon über 70 sei und bis jetzt eher ungesund gelebt habe, sei eine Veränderung des Lebensstils möglich und begrüßenswert. Mehr Wohlbefinden und Zufriedenheit werde dadurch garantiert.

Nach TCM, so Ziegelbauer, entsprächen die Jahreszeiten unseren Lebensphasen. Der Herbst wäre somit die Lebensphase des Älterwerdens. Den Alterungsprozess könne man aber durch bewusste Ernährung, Bewegung und geistige Aktivitäten verlangsamen. Die Zellen und Nerven würden dadurch angeregt, neu verknüpft und teilweise sogar neu gebildet.

„Nehmen Sie ihr Wohlbefinden in die Hand!“, appelliert die Ernährungsberaterin in ihrem Ratgeber an die Leserschaft.

Aktivität unserer Organe im Tagesrhythmus

Sie schreibt auch von der inneren „Organuhr“, denn nach der Traditionellen Chinesischen Medizin habe jedes Organ seine Arbeits- und Ruhezeiten. Der Magen zum Beispiel habe seine beste Aufnahmezeit von 7 bis 9 Uhr Früh. Eine warme Morgenmahlzeit in diesem Zeitraum würde daher viel Energie für den ganzen Tag bringen.

Von 9bis 11 Uhr Vormittag ist die aktive Zeit der Milz (diesem Organ misst die TCM, genauso wie den Nieren, eine sehr große Bedeutung zu). Die Milz produziere in dieser Zeit sehr viele weiße Blutkörperchen und fördere damit auch enorm die geistige Leistungsfähigkeit.

Um seiner Seele und dem Körper Gutes zu tun, rät Ziegelbauer, Interesse an Menschen und der Welt zu zeigen und bereit zu sein, Neues zu lernen und zu entwickeln (Sprachen, Musik, Sport, usw.) sowie Menschen oder Dinge loszulassen (nach einem Todesfall wieder nach vorne schauen, das Haus gegen eine kleine Wohnung einzutauschen usw.)

„Konzentrieren Sie sich darauf, was sie gerne möchten und wie Sie mehr Freude im Leben haben können“, ist ein wichtiger Rat im Buch „Vom Glück entspannt älter zu werden“. Es gibt Tipps, wie man im Einklang mit der Natur und den Jahreszeiten leben kann. Im Winter schon etwas früher schlafen zu gehen gehöre hier genauso dazu wie Spaziergänge in der Sonne. „Jeden Tag aus dem Haus zu gehen, egal bei welchem Wetter“, sei sehr wichtig, so die Beraterin.

Im letzten Teil des Buches bietet Ziegelbauer TCM-Rezepte für Porridge (Haferbrei), Kartoffelgerichte, Linseneintöpfe, Gemüsesuppen und Reisgerichte. Sie ordnet jedem Rezept eine andere Wirkung zu. Ein Porridge mit Nuss-Crunch stärkt hier zum Beispiel Gedächtnis und Knochen und der Kartoffel-Feldsalat die Augen und das Herz. Jedes Gericht hat eine andere therapeutische Wirkung.