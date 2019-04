Das e-Bike ist beliebter denn je. Sein Erfolg verdankt das Pedelec einerseits den stetig gesunkenen Anschaffungskosten, aber vor allem seiner ausgereiften Technologie, die das Fahrrad zu einem schnellen, flexiblen Verkehrsmittel macht.

Einsatzbereich entscheidet über e-Bike Modell

Stellen Sie sich vor dem Kauf die Frage: Wo und wozu möchten Sie das e-Bike nutzen? Für Ausflüge und Trekkingtouren, zum Fahren im unwegsamen Gelände oder als Alltagsrad zur Fahrt in die Arbeit und zum Einkaufen? Wie bei herkömmlichen Fahrrädern stehen auch beim e-Bike die Kategorien Rennrad, Trekkingfahrrad, Mountainbike und Alltagsrad (City Bike) zur Wahl. Wichtig vor dem Kauf ist auch eine

Testfahrt mit einem Elektrofahrrad!

Beim Kauf auf Akku, Motor und Gewicht achten

Welche Fahrten möchten Sie mit dem Pedelec zurücklegen? Motor und Rahmen müssen für den Einsatzzweck ausgelegt sein. Nicht jeder Motor ist für lange Steigungen geeignet. Die meisten Akkus werden zum Aufladen abmontiert und an ein Ladegerät angeschlossen. Als Diebstahlschutz sollte der Akku mit einem Schloss versperrbar sein. Bei fix montierten Akkus benötigen Sie einen Stromanschluss direkt beim Abstellplatz. Außerdem ist ein Akkutausch schwerer durchzuführen. Achten Sie auf die Qualität des Akkus. Ein leistungsarmer Akku trübt rasch die Fahrfreude. Je höher der Leistungsumfang des Akkus ist, desto größer ist seine Reichweite. Beim Kauf auf ausreichende Garantieleistung achten.

Für die Batterie darf die Garantieleistung nicht unter zwei Jahre betragen. Lithium-Akkus sind heute Stand der Technik. Sie sind zwar teurer, lassen sich aber schneller aufladen und halten ca. 500 bis 1.000 Ladezyklen. Auch sind sie umweltfreundlicher und überstehen auch längere Nutzungspausen recht gut. Außerdem sind sie auch für den Winterbetrieb geeignet, da ihre Leistung bei niedrigen Temperaturen kaum nachlässt. Die Bedienelemente am e-Bike sollten übersichtlich sein und das Wichtigste anzeigen, wie zum Beispiel Ladezustand der Batterie und Geschwindigkeit. Machen Sie eine Probefahrt, am besten unter den gewünschten Einsatzbedingungen.

Elektrofahrrad testen in der RADLand-Erlebniswelt am e-Mobilitätstag

Im Mittelpunkt der Veranstaltung am 25. Mai 2019 am Wachauring in Melk steht das Testen: In der RADLand-Erlebniswelt kann alles, was sich auf einem oder zwei Rädern elektrisch fortbewegt, einen ganzen Tag lang nach Lust und Laune getestet werden.

Mehr zum Thema e-Bikes gibt es in der Broschüre „RADLgeber Nieder-

österreich“:

http://www.radland.at/news/ geballte-information-im-neuen- radlgeber-niederoesterreich