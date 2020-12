Sollte der Vitaminhaushalt in Ordnung sein, so können auch andere Teile der täglichen Haarroutine überdacht werden: Wird das richtige Shampoo benutzt? Ist ein Conditioner notwendig? Sind regelmäßige Anwendungen von Haarmasken notwendig, um das Haar wieder gut ausschauen zu lassen? Es gibt tatsächlich eine Bandbreite an Produkten, die wesentlich zur Haargesundheit beitragen und den Haaren somit einen gesunden Glanz verleihen.

Einfache Anwendung und hohe Produktqualität

Das sind zwei jener Aspekte, die Haarpflegeprodukte heutzutage auszeichnen. Man muss nicht zum Friseur des Vertrauens gehen, sondern kann seinen Haaren auch ganz einfach im Badezimmer Abhilfe verschaffen. Die dänische Marke HairLust hat sich dieses Prinzip zu Herzen genommen und eine Palette an unterschiedlichen Produkten entworfen, die eine große Zielgruppe ansprechen. Es wäre tatsächlich ein Irrglaube zu denken, dass Haarpflegeprodukte nur etwas für Damen sind. Ganz im Gegenteil! Auch Männer können ihrem Haar eine reichhaltige Pflege gönnen.

HairLust bietet jedoch noch einiges mehr: Die Produkte der Drogeriemarke werden in Dänemark hergestellt und sind ökologisch zertifiziert. Zudem sind die Produkte vegan und damit auch tierversuchsfrei. Sie haben schon einige Schönheitspreise gewonnen und überzeugen Schönheitsexpertinnen und -experten immer wieder aufs Neue. Auch bei uns in Österreich ist die Marke bereits bekannt und schon seit längerem erhältlich. Die hochwertigen Produkte von HairLust ziehen vor allem Frauen an, die von den Resultaten einfach begeistert sind.

Schöne Haare rund ums Jahr herum

Besonders im Spätherbst und im Winter wird ein Nährstoffmangel deutlich. Schließlich scheint die Sonne weniger und die sinkenden Temperaturen sind eine richtige Herausforderung für die Haare. Hier wird empfohlen, eine intensivere Haarpflege zu beginnen, damit die kalten Tage mühelos überstanden werden können. Wer weit voraus denkt, kann bereits im Sommer beginnen, Vitamintabletten für die Haare einzunehmen. Diese Tabletten sind hoch dosiert mit beispielsweise Biotin oder Vitamin D und brauchen einige Monate, bevor ihre Wirkung einsetzt. Eine gesunde Ergänzung für all jene, die bereits auf eine gesunde Ernährung achten.

Aber auch die Gewohnheiten im Badezimmer können überdacht werden: ein Shampoo, kombiniert mit einem Haarbalsam mit den richtigen Inhaltsstoffen kann erste Wunder bewirken. Wöchentlich können auch Haarmasken oder sogenannte Haarkuren angewandt werden, um das Haarwachstum optimal zu unterstützen. Das regelmäßige Wechseln der Haarbürste oder des Kamms ist ebenfalls empfehlenswert.

