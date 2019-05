"Jedes florale Präsent sagt auch etwas über den Schenkenden aus.(...)", sagt der Bundesinnungsmeister der österreichischen Gärtner und Floristen in der Wirtschaftskammer Österreich, KR Rudolf Hajek.

Ob üppiger Strauß, elegante Solitär- oder dekorative Topfpflanze - Flexibilität und Variantenreichtum zeigen die heimischen Blumenfachbetriebe auch, wenn es um das Budget des floralen Präsents geht und stehen dabei ebenso mit Rat und Tat zur Seite. "Jedes Blumengeschenk, das unsere Fachbetriebe verlässt, trägt mit Sicherheit eine persönliche Note, die es zu etwas ganz Besonderem macht", betont der Bundesinnungsmeister.

Florale Trends 2019: Es wird bunt

Vom farbenprächtigen Blütenfeuerwerk bis zum klassisch-roten Rosenstrauß: Erlaubt ist wie immer, was gefällt, weiß Hajek: "Beliebt sind in diesem Jahr pastellig bunte Blumensträuße, die von Blau-, Rosa- und Lila-Tönen dominiert sind. Ein anderer Trend liegt aber auch in Grünschattierungen, wie zum Beispiel einem satten Smaragd, das in Kombination mit viel Weiß und Elfenbein einen sehr schönen Blickfang darstellt."

Pfingstrosen, Rosen, Levkojen, Löwenmaul, Flieder, Hortensien, Phlox, Lisianthus, Bartnelken oder Mohn, die rund um den Muttertag Saison haben, bieten mit natürlichen Materialien wie frisch ausladenden Blütenzweigen und Blättern überraschende und einzigartige Kontraste.

Klassiker zum Muttertag: Rosen und Hortensien

"Rote Rosen rangieren seit jeher als Klassiker unter den blühenden Muttertagspräsenten, die meist ohne Beiwerk verarbeitet werden, da sie ihre Symbolkraft ganz von alleine ausstrahlen. In diesem Jahr darf aber auch gerne zu Pastelltönen gegriffen werden", sagt Hajek: "Bunte Rosen liegen derzeit sehr stark im Trend, die vorrangig blumig, das heißt kürzer gebunden werden."

Bei den Topfpflanzen wiederum ist es die Hortensie, die als beliebtes Muttertagsgeschenk nicht mehr vom blühenden Geschenktisch wegzudenken ist und mit ihrem breiten Farbenspektrum - von violett, blau, rosa bis weiß - keine Wünsche offenlässt.

Pflanzen, die zur Außengestaltung geeignet sind, erfreuen sich bei der Wahl des richtigen Muttertagsgeschenks ebenso zunehmender Beliebtheit: "Für Gartenliebhaberinnen sind zum Beispiel Rosenstöcke, Begonien, Gardenien oder Fuchsien genau das Richtige, die - mit der richtigen Beratung bei Baumschul- und Gartengestalterbetrieben - monatelange Freude bereiten und eine Fülle an farblichen Variationen und auch Formen bieten", so der Bundesinnungsmeister weiter.

Das außergewöhnliche Geschenk: Exotische Pflanzen

"Als wahre Evergreens haben sich in den letzten Jahren auch die Exoten entpuppt", so Hajek über das breite Sortiment an edlen und mediterranen Pflanzen, die der Floristikfachhandel in allen Formen, Farben und Preisklassen bietet: "Von außergewöhnlichen und exotischen Schnitt- und Topfpflanzen, wie zum Beispiel Orchideen, Heliconia oder Calla, bis zu prächtigen Kübelpflanzen, wie etwa Zitrusbäumchen, Oleander oder Olive, die Urlaubsgefühle auf jede Terrasse und in jeden Garten bringen." Auch hier ist der Fachhandel die erste Adresse, um sich Tipps zur richtigen Pflege zu holen.