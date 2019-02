1. Kuscheln für die Gesundheit

Durch angenehme Berührungen und Küsse werden im Körper Dopamin, Serotonin und Endorphine freigesetzt, die unser Belohnungssystem aktivieren und für entspannte, gute Laune sorgen. Gleichzeitig wird das Hormon Kortisol abgebaut und so Stress eingedämmt. Zudem wird das „Kuschelhormon“ Oxytocin ausgeschüttet, das für die Partnerschaft und das soziale Vertrauen wichtig sind.

2. Küssen trainiert die Abwehrkräfte

Bei einem Zungenkuss werden neben viel Speichel auch Bakterien ausgetauscht – innerhalb kürzester Zeit bis zu 80 Millionen. „Bei gesunden Personen mit guter Mundhygiene und ausgeglichener Mundflora ist das kein Problem“, erklärt Kritscher. Durch die „Bakterientauschbörse“ kommt der Partner in Kontakt mit neuen Bakterien, gegen die das körpereigene Immunsystem dann mobilisiert. In Zukunft ist man dann vor möglichen Bakterieneindringlingen besser geschützt.

„Andererseits können beim Küssen auch Infektionskrankheiten übertragen werden. Wenn also ein offensichtliches Infektionsrisiko besteht, sollte auf Küssen und innige Umarmungen verzichtet werden“, so Kritscher.

3. Gesünder leben in guter Partnerschaft oder enger Freundschaft

Enge, gute Beziehungen verlängern das Leben und erhöhen die Lebensqualität. Der Nutzen zeigt sich sowohl in schweren als auch in guten Zeiten: Emotionale Unterstützung in stressigen Phasen wirkt sich positiv auf Blutdruck und Kortisolspiegel aus. Gute Beziehungen fördern zudem die Resilienz, also unsere seelische Widerstandskraft.

Positive Erlebnisse werden verstärkt, wenn man sie mit jemandem teilen kann. Zudem fällt es in einer guten Beziehung leichter, persönliche Ziele zu verfolgen. Gefühle der Vertrautheit, angenehme Berührungen und Wertschätzung fördern darüber hinaus die mentale Gesundheit sowie die Schlafqualität.