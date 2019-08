Im Supermarkt werden in weiterer Folge wichtige Entscheidungen getroffen, leider oft leichtfertig: „Der Einkauf ist der Moment, bei dem sich die österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten für Klima- und Umweltschutz sowie für eine Stärkung der regionalen Wirtschaft entscheiden können. Wer einkauft, hat somit die Macht, über die Höhe der CO 2 -Emissionen zu entscheiden“, so Dr. Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung, in seinem Appell zu mehr Konsumpatriotismus und untermauert die positiven Effekte auf den heimischen Arbeitsmarkt mit Zahlen: „Laut einer Studie der Johannes Kepler Universität Linz im Auftrag der Österreichischen Hagelversicherung werden 21.000 Arbeitsplätze – das entspricht den Arbeitslosen beispielsweise in Tirol und Salzburg zusammen – geschaffen bzw. erhöht sich das BIP um 1,8 Milliarden Euro, wenn 10 Prozent mehr heimische Lebensmittel statt weltgereister gekauft werden. Es geht also in dem Zusammenhang um mehr Arbeitsplätze in Österreich, es geht um den Wirtschaftsstandort Österreich!“

Heimische Lebensmittel sind besser…

…für die Umwelt, weil der Griff zu regionaler Ware in jedem Fall zur Landschafts- und Kulturpflege in Österreich beiträgt. Grüne Wiesen, Äcker und Almen gibt es nur dann, wenn diese auch bewirtschaftet werden.

…für die Wirtschaft, weil an der Produktion von Lebensmitteln in Österreich mehr als 500.000 Menschen Beschäftigung finden und die Wertschöpfung im eigenen Land bleibt.

…für das Klima, weil kürzere Transportwege weniger CO 2 -Emissionen verursachen als weltgereiste Lebensmittel.

Österreichische Hagelversicherung VVAG Mit heimischen Lebensmitteln Transportkilometer sparen

Landwirtschaft ist als Lebensmittelproduzent Klimaopfer Nr. 1