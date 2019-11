Ein Wandkalender mit gelungenen Schnappschüssen, der die Liebsten durch das kommende Jahr begleitet – persönlich gestaltete Fotokalender zählen zu den gängigsten Weihnachtsgeschenken. Dabei lässt sich aber bares Geld sparen, wie ein Preisvergleich der AK Niederösterreich zeigt: Die Unterschiede zwischen den Anbietern sind bei ein und demselben Produkt enorm.

Erhoben wurden die regulären Preise von Fotokalendern in Digitaldruck und Echtfoto, jeweils in den Größen A4 und A3. „Viele Anbieter locken immer wieder mit besonderen Rabatten. Der Preisvergleich lohnt sich“, sagt AK-Konsumentenschützerin Christa Hörmann.

Digitaldruck – günstige Alternative

Für einen Kalender der Größe A4 in Digitaldruck beginnen die Preise bei 8,17 Euro bei fotocharly.at und reichen bis zu knapp 15 Euro bei teureren Anbietern – plus 83 Prozent. Dazu kommen noch zwischen 2,85 und 6,99 Euro Versandkosten. Rechnet man Kalenderpreis und den Versand zusammen, bekommt man mit 12,90 Euro den günstigsten Kalender bei hoferfotos.at, jener von happyfoto.at ist mit einem regulären Preis von 19,90 Euro am teuersten.

Die Preise für den Kalender in der Größe A3 reichen inklusive Versand von 17,90 Euro (hoferfotos.at) bis zu 26,94 Euro bei picturecentersaturn.at und bei photo.mediamarkt.at. Besonders auffallend: posterxxl.at und lidl-fotos.at bieten mit jeweils knapp unter 20 Euro zwar relativ günstige Kalender, doch schlagen die Versandkosten mit 6,99 Euro zu Buche (durchschnittliche Versandkosten: rund 4,30 Euro).

Echtfoto – teurere Qualität

In der Regel teurer sind Fotokalender auf Fotopapier, da das Foto nicht durch Druck, sondern durch Belichtung entsteht und daher höhere Farbqualität aufweist. Auch in diesem Ranking bietet hoferfotos.at mit 13,94 Euro den günstigsten Gesamtpreis (Kalender + Versand) für die Variante in A4, um fast 65 Prozent teurer ist mit 22,94 Euro das Produkt von photo.mediamarkt.at und von picturecentersaturn.at. In der Größe A3 reichen die Preise von 21,94 Euro (hoferfotos.at) bis hin zu knapp 35 Euro, wiederum bei Media Markt und Saturn.

Günstigere Preise durch Rabatte

Viele Anbieter locken besonders in der Zeit vor Weihnachten mit großzügigen Rabatten. Berücksichtigt man z. B. das zeitlich begrenzte Angebot von happyfoto.at zum Zeitpunkt der Erhebung, würde dieser Dienst mit einem Gesamtpreis von 14,94 Euro für die A3-Variante den günstigsten Fotokalender stellen (Angebot bis 28. 11.). Bei der Auswahl des Anbieters lohnt es sich daher, einen Blick auf die verschiedenen Angebote zu werfen.

Übrigens: Für Produktion und Versand werden durchschnittlich zwischen fünf und sieben Werktagen angegeben – gebt eure Bestellung daher besser rechtzeitig auf. Bei vielen Anbietern ist es aber auch möglich, den fertigen Kalender in einer Filiale abzuholen. Dann erspart man sich zusätzlich noch einen Großteil der Versandkosten.

Nähere Informationen dazu und detaillierte Ergebnisse unter noe.arbeiterkammer.at/fotokalender