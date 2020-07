„Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe die Welt verändern kann.“ Mit diesem Zitat von Margaret Mead eröffnete Gentry Doane (Ehrenamtsmanagement der C2C NGO) das digitale Kick-Off-Event und die erste Cradle to Cradle (C2C) Regionalgruppe (RG) Österreichs war ins Leben gerufen.

C2C NGO Regionalgruppe Wien Einige ehrenamtliche Aktive der C2C RG Wien und interessierte Teilnehmer*innen des digitalen Kick-Offs im Mai.

Cradle to Cradle bedeutet übersetzt „Von der Wiege zur Wiege“. Nach dem C2C-Konzept existiert Müll nicht mehr, weil alles Nährstoff ist. Produkte werden so designt, dass ihre Materialien kontinuierlich in biologischen und technischen Kreisläufen zirkulieren können. Abfall ist so immer Nährstoff für etwas Neues.

Dabei wird mit erneuerbaren Energien, wie Sonne, Wind, Wasser und Erde, produziert und Diversität unterstützt. Die C2C Denkschule sieht den Menschen als Nützling und hat das Ziel, einen großen, positiven ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, statt nur weniger schlecht zu sein.

Ziel der 2012 gegründeten C2C NGO ist es die Cradle to Cradle Denkschule durch Bildungs- und Vernetzungsarbeit in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Durch Veranstaltungen, wie den jährlichen Internationalen C2C Congress, vernetzt sie Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Politik und Zivilgesellschaft.

Rund 800 ehrenamtlich Aktive, die in Regionalgruppen organisiert sind, tragen die Idee in die Welt. Die Regionalgruppe Wien will ein C2C-Netzwerk in Österreich aufbauen und den Bekanntheitsgrad von C2C erhöhen. „Wir wollen ein Bewusstsein für klimapositives Handeln schaffen und aufzeigen, dass es bereits funktionierende C2C Lösungen in Österreich gibt.“, so die Gründerin und Co-Sprecherin der C2C RG Wien, Kate Sowa. Mehr dazu hier: https://c2c-ev.de/wien/