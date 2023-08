Rohrstaberl und Zölibat: Der harte Schulalltag vergangener Zeiten

Da saßen bis zu 100 Kinder von sechs bis 14 in einer Klasse. Schon alleine deshalb musste in der Schule eine ganz andere Disziplin wie heute herrschen“, sagt Maria Kranzl, selbst pensionierte Lehrerin, Sozialwissenschafterin und Museumsleiterin im Schulmuseum „Michelstettner Schule“. Der Schulalltag früher, wie auch die ganze Gesellschaft, war stark von dieser Disziplin und den damit verbundenen Disziplinierungsmaßnahmen geprägt. Autoritäten war Respekt zu zollen, das setzte Disziplin voraus.

„Bei einer Führung wurde ich mal gefragt, wo das drinnen stand, dass die Schüler geschlagen werden durften“, erzählt Kranzl. Nun: Eine derartige Regelung gab es nicht. Grundsätzlich gab es zwei Faustregeln: Das Kind durfte bei der Züchtigung keinen körperlichen Schaden nehmen und der Lehrer wird schon recht haben. Setzte es trotzdem Hiebe, so haben das dann manche Lehrer nach der Schule gemacht oder an Orten, wo es niemand gesehen hat.

„Oder der Oberlehrer beauftragte einfach den Schuldiener mit der Prügelstrafe“, ergänzt Obfrau und Museums-Geschäftsführerin Alexandra Rieder: „Da musste sich der Lehrer nicht die Hände schmutzig machen.“

Diese Strafen gegen den Körper reichten vom „Ziehen an den Süßen“, den kurzen Haaren hinter dem Ohr, über Kopfnüsse, Rippenstöße oder Klapse auf den Hinterkopf. Manchmal gab es auch eine Watsche – bis in die 1970er- und 1980er-Jahre: „Das gab es, zwar selten, noch in meiner Jugend. Das war dann eine riesige Schande für den Geohrfeigten“, erinnert sich Alexandra Rieder. An der „g’sunden Watschen“ störte sich niemand. Meistens trafen diese harten Strafen die Buben.

„Bum, bum, bum“: Mit dem Rohrstaberl zum Rechenkaiser

Praktisch überall gab es das Rohrstaberl: „Das wurde oftmals eingesetzt bei nicht gewussten oder falschen Antworten“, erzählt Maria Kranzl. Festgehalten wurde diese Praxis in dem Kinderreim „Sechs mal sechs ist 36, ist der Lehrer noch so fleißig, ist der Schüler dumm, macht es bum, bum, bum.“ Dieses Bum beschreibt das Niedersausen des Rohrstaberls. Legendär ist das Abprüfen des Einmaleins, bei dem die Schüler schon mit vorgestreckten Fingern die Malreihen aufsagen mussten.

Subtiler waren die psychischen Druckmittel: Störte ein Kind den Unterricht, musste es in der Ecke stehen, wusste es Antworten nicht, so wurde ihm die Narrenkappe aufgesetzt oder es musste auf die Eselsbank: „Das hat zwar nicht weh getan, war aber eine immense psychische Belastung für die Schüler. Und wenn man nur vor die Klasse geschickt worden ist und der Direktor hat einen dabei gesehen“, weiß Alexandra Rieder aus Erzählungen.

Wobei: Ging es um Bestrafungen, so waren manche Lehrer sehr erfinderisch: „Bei einer Führung hat mir wer erzählt, dass sie dann am Nachmittag dem Lehrer beim Ausräumen der Senkgrube oder beim Jäten des Schulgartens helfen mussten“, sagt Kranzl.

Fasste man als Schüler eine Strafe aus, war das ja noch nicht alles: Man war dann auch dem Spott der Mitschüler ausgesetzt. Und wehe, bei der Bestrafung wurde ein anderer Schüler verpetzt. Dann gab es noch eine Abreibung von den Mitschülern: „Wobei das selten in der Schule, sondern danach, am Heimweg, passierte“, wissen die beiden Expertinnen für Schulgeschichte.

Oberste Priorität: Disziplin

Zur Disziplin in der Schule gehörte nicht nur, dass vor dem Betreten der Schule die Schuhe ordentlich abgeputzt wurden – solche Details waren in der Schulordnung geregelt, da es damals keine Reinigungskräfte gab und der Lehrer das Klassenzimmer selbst sauberhalten musste. Denn: Die Straßen und Wege waren nicht gepflastert oder asphaltiert und die Kinder hatten keine Hausschuhe.

Es musste still und aufrecht in den Bänken gesessen werden. Wenn der Lehrer eine Frage stellte, dann mussten die Schüler aufzeigen und nicht einfach herausrufen. Und auch das ständige Aufstehen und Wieder- Niedersetzen zählten dazu.

Fast schon Kunst gewordene Disziplin war das Schönschreiben: Die Kurrentschrift musste gestochen schön zu Papier gebracht werden: „Es konnte noch so schön geschrieben sein, dem Lehrer hat’s selten gepasst“, erzählt Alexandra Rieder: „Der Schreibunterricht diente der Erziehung zu Ordnung, Sauberkeit und Gewissenhaftigkeit.“

Gestochen scharf musste früher Kurrentschrift, später lateinische Buchstaben zu Papier gebracht werden: Das Schönschreiben sollte den Schülern Ordnung, Sauberkeit und Gewissenhaftigkeit beibringen. Foto: Michael Pfabigan

Als Gebrauchsschreibschrift wurde die Kurrentschrift bis 1941 verwendet, dann ordnete Hitler an, dass die lateinische Schrift verwendet werden musste. Die war davor als Zierschrift verwendet worden. Dafür gab es nach 1945 Kurrent nur noch im Schönschreibunterricht, quasi als Kalligrafie. „Kurrentschreiben war immer auch eine Konzentrationsübung. Hinfetzen konnte man die nicht, weil sie dann nicht mehr lesbar war“, sagt Ex-Lehrerin Maria Kranzl.

Freiheiten hatten Lehrer, wenn sie einmal Oberlehrer bzw. Direktoren waren, davor mussten sie sich einem strengen Verhaltenskodex unterwerfen. Vor allem Frauen hatten es da nicht leicht: Ab 1870 gab es im öffentlichen Schulwesen weibliche Lehrpersonen. Die durften dann zum Beispiel nach 20 Uhr nicht mehr raus und auch nicht alleine ins Kaffeehaus.

Und: Sie durften nicht heiraten. Dieser Lehrerinnenzölibat galt in Ostösterreich bis 1918, in Vorarlberg sogar bis 1949. Warum der Zölibat? Da gab es mehrere Gründe: Mütter sollten sich um ihre eigenen Kinder kümmern und nicht um fremde. Es sollte verhindert werden, dass die Lehrerin ihre eigenen Kinder in der Schule bevorzugen würde. Außerdem sah man Frauen als Konkurrentinnen am Arbeitsmarkt und man traute ihnen weniger zu, dass sie so viele Kinder bändigen könnten.

Junglehrer durfte weder im Alltag noch politisch auffallen

Junglehrer fingen als Unterlehrer an und wurden in der Region dorthin geschickt, wo Not am Mann war. „Aussuchen konnten sich die ihre Dienstorte nicht“, weiß Kranzl. Und der Verdienst war ebenfalls eher bescheiden. Berufsbegleitend mussten Prüfungen abgelegt werden, so konnte man sich in der Hierarchie hocharbeiten: „Dabei musste man sich wohlverhalten und durfte weder im Alltag noch politisch auffallen“, sagt die pensionierte Lehrerin: „Einen Revoluzzer konnte man nicht brauchen!“ Die politische Einstellung war dann auch verantwortlich dafür, wo der Junglehrer eine Stelle bekam.

Eine Kategorie für sich waren die Religionslehrer, denn das war meist der Pfarrer. „Da hören wir oft, dass der manchmal strenger war als die weltlichen Lehrer“, erzählt die Museumsleiterin. „Widerspruch war da noch weniger gefragt als schon bei den normalen Lehrern.“ Der Religionsunterricht bestand, anders als heute, zu einem großen Teil aus Auswendiglernen: Gebete, den Katechismus, ganze Messen und Kirchenlieder. Und es gab für Lehrer und Schüler verpflichtende Messbesuche.

„Der Streit, wer in der Schule wie viel zu sagen hat, ist bis heute nicht ausgefochten“, sagt Kranzl und erinnert an den Streit um das Kreuz im Klassenzimmer oder ob im Musikunterricht religiöse Lieder gesungen werden dürfen.

Mädchen durften keine Hosen tragen - auch nicht im Winter

Das Zusammenleben in der Schule wurde durch die Schulordnung geregelt. In der Michelstettner Schule hängt ein Exemplar aus dem Jahr 1949/50: Darin wurde nicht nur der Umgang untereinander geregelt, auch Kleidungsvorschriften und Verhaltensregeln waren darin festgehalten. So war es selbstverständlich, dass Mädchen keine Hosen tragen durften.

„Besucher haben uns erzählt, dass sie im Winter bei hoher Schneelage trotzdem mit Hosen bis zur Schule gegangen sind und sich dann vor der Schule einfach die Hose ausgezogen haben“, erzählt Kranzl. Viele Geschichten von früher bringen die Besucher selbst mit ins Museum.

Geregelt war auch eine jährliche Kern-Schulbesuchszeit am Land: Von November bis März mussten die Kinder in die Schule gehen, davor und danach durften ältere Schüler daheimbleiben und in der Landwirtschaft helfen.

Kinder in der Landwirtschaft: Arbeitsleistung stand klar über Lernstandards

„Das heißt, dass manche auf ein Schuljahr mit fünf Monaten kamen. Und mit dem 14. Geburtstag mussten sie die Schule verlassen“, sagt Kranzl. Die Arbeitsleistung stand da klar über irgendwelchen Lernstandards. Wobei: Gegen Ende des Schuljahres kam immer der Schulinspektor, meist in Begleitung des Pfarrers. Der prüfte die Schüler ab, wenn sie wenig wussten, bekam der Lehrer das zu spüren.

„Die Lehrer haben die Inspektoren dann aber schon gekannt und gezielt auf das hingelernt, was die fragen könnten“, erzählt die ehemalige Lehrerin und Sozialwissenschaftlerin. Auch nicht anders als heute ...

Weite Schulweg erforderten Rasttage

Vor allem in alpinen Gegenden gab es Regelungen, dass Kinder, die einen weiteren Schulweg hatten, sogenannte Rasttage – freie Tage – hatten, an denen sie sich vom anstrengenden Schulweg erholen konnten. „Das wurde dann aber auch streng überwacht, ob die Kinder dann zuhause nicht arbeiten mussten. Gewährt wurden diese Rasttage durch einen Arzt“, erzählt Maria Kranzl. Im Weinviertel gab es so etwas nicht: Da waren die Schulwege meist kürzer.

Der Schulweg war eigentlich das Schönste für die Kinder. Da standen sie nicht unter der Kontrolle von Lehrern und der Disziplin in der Schule und den Eltern und der Arbeit daheim. Da spielten sie, rauften, stibitzten Äpfel oder Kirschen.

Kinder haben sich ihre Freiräume gesucht

Wann war übrigens Zeit zum Spielen? „In der Schulpause, aber auch daheim fanden sich immer Phasen, wo gespielt werden konnte“, sagt Maria Kranzl. Denn die Feldarbeit war ja nicht das ganze Jahr über gleich fordernd. „Die Kinder haben sich da schon ihre Freiräume gesucht.“

Gespielt wurde mit den einfachsten Mitteln: Murmeln waren schon etwas Besonderes, meist mussten selbstgerollte Tonkugerl herhalten. Reifentreiben war ebenso beliebt wie Fangspiele – die werden noch heute gespielt. „Die Pause in der Schule war dafür ganz wichtig, um dem Bewegungsdrang bei all der Disziplin im Schulalltag Rechnung zu tragen. Einen Turnsaal gab es nicht, insofern waren der Schulgarten und die Bewegung in der freien Natur sehr wichtig“, sagt Kranzl.

Freiräume suchten sich manche Schüler auch im Unterricht und nahmen Dinge in die Schule mit, die dort nicht geduldet waren. Die wurden den Schülern dann abgenommen. In der Michelstettner Schule gibt es einen ganzen Schrank voll eingezogener Sachen: Schundhefe, Spielkarten und Steinschleudern waren wohl die am häufigsten einkassierten Pausenvergnügungen.

Um die Pause maximal mit Spaß zu füllen, schmuggelten die Kinder und Jugendlichen gerne unerlaubte Dinge in die Schule. Ein Schrank in der Ausstellung erinnert daran. Foto: Michael Pfabigan

Musikunterricht in der Schule: Stumpfsinniger Drill?

Ein Schwerpunkt in der Ausstellung der Michelstettner Schule ist heuer der „Musik in der Schule“ gewidmet. Gesang als Schulfach gab es obligatorisch ab dem Reichsvolksschulgesetz von 1869 mit einer Wochenstunde in allen Volks- und Bürgerschulen.

Musik in der Schule bedeutete früher in erster Linie das Singen von Kirchenliedern, begleitet wurden die Schüler dabei vom Lehrer mit der Violine. Ziel war es, dass die Kinder die Texte auswendig lernten, sich durch Vorspielen die Melodie merkten und sie nachsingen konnten. Diese „Vogelorgelmethode“ wird als stumpfsinniger Drill kritisiert, blieb aber lange Zeit beliebt. Zu sehen ist in der Michelstettner Schule unter anderem eine 150 Jahre alte Geige, die ein Musiklehrer um 500 Kilo Saatkartoffeln gekauft hatte.

Welche Lieder schafften es in die Schulbücher? Wie schon erwähnt, kirchliche Lieder, später dann patriotische und Volkslieder. Einige der patriotischen Lieder überdauerten die entsprechenden Regime und die politische Aufladung in dieser Zeit, wurden einfach umgedeutet. Eine Einteilung in Religion, Heimat und Tradition findet sich nach wie vor im Inhaltsverzeichnis so mancher Schulliederbücher bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts.