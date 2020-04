Auf Facebook haben wir einen Fotoaufruf gestartet: Wie und wann setzt ihr eure Mundschutzmasken ein? Habt ihr euch vielleicht sogar kreativ betätigt und sie selbst gemacht?

Die besten Fotos findet ihr am Mittwoch in eurer NÖN oder am Dienstag ab 20:00 Uhr in eurem NÖN-ePaper oder hier:

Wer alle Masken sehen möchte, findet sie hier im Facebook-Posting:

<