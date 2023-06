Kinderbuchhaus: Wo die wilden Bücher wohnen

Das erste hängt frech von der Decke. Das nächste klemmt brav hinterm Schreibtisch. Im übernächsten hat sich ein kleines Schweinchen ein feines Bettchen gebaut. Und das überübernächste? Das steht stramm im Regal. Mit einem, zwei, vielen, vielen anderen.

„Ein paar Tausend sind es insgesamt“, schätzt Renate Habinger. Aber: Gezählt werden sie nie. Schließlich sind die, die da von der Decke hängen, hinterm Schreibtisch klemmen oder im Regal stehen, nicht nur Gäste. Sondern Bewohner. Genauer: Mitbewohner (und: Mitbewohnerinnen). Im Kinderbuchhaus. Von Renate Habinger.

Das heißt nicht nur so. Das ist auch so. Ein Haus für Kinder. Und für Bücher. Oder umgekehrt. Ein Haus für alle, die Bücher mögen. Und für alle, die Kinder haben. Oder umgekehrt. Und ein Haus von einer, die Bücher macht. Denn: Das Kinderbuchhaus ist kein Museum (auch wenn es als solches „gelistet“ ist). Es ist auch keine Bibliothek. Es ist (auch) ein Wohnhaus. „Es ist mein Haus“, meint Renate Habinger.

1993, vor 30 Jahren, hat die gebürtige St. Pöltner Grafikerin, Illustratorin und Kinderbuchautorin das so genannte Schneiderhäusl am Unteren Grieß im oberen Melktal gekauft, drei Jahre später ist sie eingezogen. Zwölf Jahre später „hat alles angefangen“, und 2013 sperrte es auch für die Kinder auf, das Kinderbuchhaus.

Bücher als Mitbewohner und Geschichten zum Mitmachen

Die Bücher waren da schon da. „Da ist ja auch meine ganze Bibliothek eingeflossen“, erzählt Renate Habinger. Als Grundstock war das „schon ganz viel“. Und es kamen noch mehr hinzu.

Zu jedem Thema, das im Kinderbuchhaus einzog, ein paar neue. Gerade sind Fotobände über Tiere die jüngsten unter den (Mit-)Bewohnern. Und: „ganz viele Sachbücher“. Denn: Im Kinderbuchhaus geht’s seit 17. September – und noch bis 17. Juni – ums Wohnen.

„Da vorne“, zeigt Renate Habinger in den Raum hinter der feuerroten Eingangstür, „hängt eines, das heißt: ‚Wo ich wohne‘.“ Das hängt aber nicht nur von der Decke, das steht auch für die aktuelle Mitmachschau im Kinderbuchhaus.

Foto: Franz Gleiß, Franz Gleiß

„Bei uns“, erklärt die Hausherrin, „ist alles hands on.“ Also: zum Angreifen, zum Mitmachen, zum Ausprobieren, zum (Be-)Spielen und natürlich zum Vor- und zum Selber-Lesen. „Manche kommen rein und wollen sofort was lesen“, manche müssten sich erst mal „ausspielen“, bis sie zur Ruhe kommen.

Aber: Es gehe ja nicht ums Lesen, hält Renate Habinger fest. „Alle sagen ständig, man muss lesen. Das find’ ich gar nicht.“ Lesen sei ohnehin „einfach eine Übungssache“. Und auch da müsse man „viel gnädiger“ mit den Kindern sein. Worum es dann geht? „Um die Inhalte, um das, was im Buch drin ist.“

Und dafür „war mir schon damals klar, dass es eine Brücke braucht, zwischen den Büchern und den Kindern“. Die Brücke brauche es auch für Erwachsene, die im Kinderbuchhaus genauso gern gesehen sind. Als Begleiter. Denn die (Mitmach-)Ausstellungen, die würden vom Kinderbuchhausteam („das sind bis zu zehn Leute“) für kleine Menschen konzipiert, von null bis zehn.

Und die Hausherrin selbst? Die ist auch mal „unsichtbar“. Auch wenn sie, wie sie zugibt, immer alles gemacht hat. „Ich kenn’ mich leider mit allem am besten aus“, seufzt Renate Habinger. Und lernt doch immer dazu.

Im Architekturbüro zum Beispiel, das sie für die „Wo ich wohne“-Schau in der ersten Etage eingerichtet hat („unten wohn ich, hier ist die Ausstellung, und oben ist die Werkstatt“) und wo man zeichnen, stempeln und bauen kann. Bauen kann man aber auch auf der kleinen Ziegelbaustelle ein paar Schritte weiter, in der Villa Kunterbunt ums nächste Eck kann man sich einrichten, raufklettern oder „ein Hauskonzert machen“, in den Schachtelhäusern, die an zwei Wänden sitzen, kann man sich Anregungen holen, aus zwei roten Schränken Baumaterial und in der großen Stadt vor dem Balkonfenster, „da bauen immer alle“.

Dazwischen liegt noch die Bücherstraße, die Lesehöhle, der „Will Haben“-Stand (zum Kaufen, denn: „Wir verleihen nichts!“) oder die Nester-Wand.

„Gefährlich“, meint Renate Habinger, „ist es bei uns nie!“ Auch wenn da, neben der kleinen Kaffeeküche, ein riesiger, alter, stahlschwarzer Stapelschneider auf Bücherstapel wartet („das hier, das heißt auch Guillotine“). Bunt und laut dagegen ist es schon, wenn das Kinderbuchhaus („wir haben ja nur einmal in der Woche offen“) am Samstagnachmittag seine knallrote Eingangstür aufsperrt. Und bunt und laut wird es auch im Sommer, „da haben wir zehn Jahre, und das wird natürlich gefeiert“.

Erstmal mit einem Kinderfest im August. Dann mit einer neuen Ausstellung im September. Die soll „Feste feiern“ heißen und die startet auch gleich mit einem Eröffnungsfest auch für Erwachsene, und zwar am 16. September.

Für die Kinderbuchhausherrin ist das „ganz schön aufregend“. Auch wenn da „viele Veränderungen im Gange sind“ und man „nicht ewig alles machen“ könne. Was sie als Nächstes macht? Eine Publikation, zum Kinderbuchhaus und zu seinen Ausstellungen. Einen „geheimen“ Auftrag, für Kindergärten. Zwei neue Köfferchen, für ihre Kofferbibliothek. „Das“, sagt Renate Habinger und meint auch die herbstliche Geburtstagsausstellung, „das braucht alles viel Zeit.“

„Ich find’ die Erwachsenen viel langweiliger als die Kinder.“ Renate Habinger

Und das Schreiben? Das kam bei ihr ohnehin erst später. Angefangen hat die gelernte Grafik-Designerin mit dem Zeichnen, da war sie noch in der Schule. „Dann hab’ ich gedacht, ich würd’ gern Bücher machen.“ Und warum gerade für Kinder?

„Ich find’ die Erwachsenen viel langweiliger“, gibt die Illustratorin und Autorin zu, die nicht nur eine ganze Reihe von Illustrationspreisen, sondern auch drei Staatspreise für Kinder- und Jugendliteratur bekommen hat, für den Deutschen Jugendliteraturpreis und den Hans Christian Andersen Award nominiert war und – für ihr Kinderbuchhaus – auch mit dem Sonderpreis von Niederösterreichs Kulturpreis ausgezeichnet wurde (und zwar 2019).

Illustriert hat sie schon Texte von Peter Härtling, Michael Stavarič, Vera Ferra-Mikura, und, immer wieder, Gerda Anger-Schmidt – mit Hängebauchschweinen und Nilpferddamen, mit Löwen und Bienen, mit schlafenden Kamelen und stöhnenden Ponys (da war auch der Text von der Illustratorin) und mit „Rosa und Bleistift“.

Was da noch fehlt? „Wir werden sehen, ob und wann wieder ein Buch von mir kommt“, meint Renate Habinger. Aber: „Es gibt nicht nur eines, sondern ein paar, die ich im Kopf hab’!“