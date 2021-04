Kann Homeschooling den Präsenzunterricht ersetzen?

PRO: Linda Bürgmayr-Posseth, Schülerin, TMS St. Pölten

Mit dem Thema Homeschooling haben sowohl Kinder, Eltern als auch Lehrer oftmals ein Problem. Ich als Schülerin finde aber, dass Online-Unterricht auch einige Vorteile hat. Seitdem ich nicht mehr fünf Tage die Woche in die Schule muss, fühle ich mich viel besser. Mehr Sport und mehr Schlaf wirken sich positiv auf meine Gesundheit aus. Unsere Lehrer kommen uns entgegen und trauen uns einiges zu: Ich kann mir selber einteilen, wann ich welche Aufgabe machen will.

Dadurch bin ich viel selbstständiger geworden und habe mehr Motivation fürs Lernen. Da ich nun nicht mehr so lange in der Schule sitze, habe ich die Möglichkeit, viel mehr mit meinen Freunden (im Rahmen der Möglichkeiten) zu unternehmen, was dazu geführt hat, dass wir fester zusammengewachsen sind. Ich bin ganz froh darüber, im Homeschooling zu sein, es ist das Beste, das man in der gegenwärtigen Situation machen kann.

KONTRA: Katrin Steininger, Schülerin, Mary Ward ORG Krems

Mir ist bewusst, dass viele nur die Vorteile des Homeschoolings sehen, aber die gelten nur bei kurzer Dauer. In ein oder zwei Jahren werden die meisten die langfristigen Schäden sehen, welche um einiges gravierender sind. Am gravierendsten sind die Bildungsdefizite. Egal wie man es dreht und wendet, es wird einfach weniger Stoff vermittelt. Dafür gibt es mehrere Gründe: Als Erstes sind da die Lehrer, die selbst noch junge Kinder haben, die im Hintergrund Aufmerksamkeit brauchen.

Aber auch ältere Pädagogen haben es nicht einfach, da sie oft nicht so technisch bewandert sind. Das Zweite sind die übertriebenen Arbeitsaufträge. Die Lehrer denken, da wir nicht rausgehen dürfen, können wir nun die Lücken im Stoff durch Arbeitsaufträge wieder aufholen. Was die meisten Lehrer jedoch nicht sehen, ist, dass nicht jeder Zeit hat, von acht Uhr morgens bis sieben Uhr abends vor dem Bildschirm zu sitzen.