Halloween naht! Die Spuknacht am 31. Oktober kann man in immer raffinierteren Grusel-Kostümierungen abfeiern. Wer z.B. als Vampir oder Zombie Aufsehen erregen will, vergisst dabei die Augen nicht: Bunte Fun-Kontaktlinsen, sogenannte Motivlinsen, sorgen für Blut-Augen, Katzenpupillen, oder auch komplett weiße Augen.

Doch Vorsicht – bei unpassender Handhabung kann das Einsetzen einer Linse auch Schäden verursachen. So warnen die American Academy of Optometry und die American Academy of Ophthalmology vor möglichen Folgeproblemen von Augeninfektionen bis hin zu Sehverlust.

Verkauf nur durch Kontaktlinsen-Optiker

Markus Gschweidl, Niederösterreichischer Landesinnungsmeister der Augenoptiker / Optometristen sagt: „Es ist daher besonders zu begrüßen, dass die Wirtschaftskammer heuer eine neue Richtlinie herausgegeben hat. Demnach können Fun-Linsen nur mehr von Kontaktlinsen-Optikern verkauft werden dürfen, nicht mehr wie bisher auch im Papier- und Spielwarenhandel.“

In der Entscheidung der WKO heißt es: „Der Verkauf von Fun-Kontaktlinsen ist dem reglementierten Gewerbe der Kontaktlinsen-Optiker vorbehalten.“

Kein Selbstversuch mit Jux-Linsen aus dem Spielwarenregal

„Wir halten das für die einzig gesundheitlich vertretbare Entscheidung“, kommentiert Gschweidl. „Menschen, die Kontaktlinsen nicht gewöhnt sind, sollten sich keinesfalls im Selbstversuch Jux-Linsen aus dem Spielwarenregal einsetzen. Die Gefahr ist zu groß, dass man seine Augen dabei reizt oder verletzt. Wir appellieren zu Halloween an alle Spukgestalten, mit ihrer Augengesundheit achtsam umzugehen und sich von den Experten beraten zu lassen.“