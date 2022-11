Rosa Edelsteine als Verstärker für die Romantiker im Herzen

Werbung

Ein Märchenring mit einem Morganit

Dieser faszinierende Edelstein erfreut sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit. Er zeichnet sich durch weiche Schattierungen von Pastellrosa bis Lachsfarben aus. Morganite gehören zur Familie der Berylle, ähnlich wie Smaragde und Aquamarine. Morganite wurden erst 1910 in Madagaskar entdeckt und nach J. P. Morgan, einem prominenten Bankier und Edelsteinsammler, benannt.

Heutzutage sind Verlobungsringe mit Morganiten besonders beliebt. Die zartrosa Färbung von Morganiten macht sie zu einer interessanten Alternative zu Diamanten. Sie reichen in der Härte von 7,5 bis 8, was eine hohe Langlebigkeit garantiert. Der Hauptvorteil von Morganiten ist ihr Preis, der um ein Vielfaches niedriger ist als der von Diamanten, wodurch sich zukünftige Bräute ihren Traum von einem Ring mit einem großen Stein erfüllen können. Morganite passen gut zu Weiß-, Gelb- und Roségold. Besonders letzteres ergibt eine einfach unwiderstehliche Kombination.

Ein Morganit ist der richtige Stein für Sie, wenn Sie Ihre Weiblichkeit leicht betonen möchten und ein Schmuckstück suchen, das sich harmonisch fügt, anstatt alle Blicke auf sich zu ziehen. Morganite zeichnen sich durch ihren Glanz aus, sind jedoch in Bezug auf die Farbe nicht so markant. Schmuck mit Morganiten wirkt daher sehr dezent und elegant.

Schmuck mit einem rosa Saphir lässt Sie strahlen

Ein weiterer, weniger verbreiteter Edelstein, der stolz auf seine verschiedenen Rosatöne ist, ist der rosa Saphir. Bis vor kurzem war diese Art von Saphir auf dem Markt sehr selten, aber das änderte sich mit einer Entdeckung in Madagaskar. Die Farbe rosafarbener Saphire reicht von hellrosa bis zu einem leuchtenden tiefen Rosa. Sein Wert wird durch seine Reinheit bestimmt; die Intensität der Farbe ist nicht so wichtig. Hellere Saphire, die dem Aussehen von rosa Diamanten näherkommen, sind am gefragtesten.

Rosa Saphire sind eine gute Wahl für diejenigen, die einen seltenen und einzigartigen Stein suchen, der auf den ersten Blick ins Auge fällt. Im Vergleich zu Diamanten sind sie ebenfalls günstiger.

Der rosa Diamant hält den Weltrekord!

Die Handlung des berühmten Films „Der rosarote Panther“ mit Peter Sellers und Claudia Cardinale dreht sich sogar um einen rosa Edelstein. Der rosa Diamant in diesem Film ist fiktiv, aber ähnliche rosarote Panther sind heute in der realen Welt zu finden. Einer von ihnen ist ein Diamant namens The Winston Pink Legacy. Er ist der aktuelle Auktionsrekordhalter für den pro Karat gezahlten Preis. Genauer gesagt betrug der Betrag 2,5 Millionen Euro pro Karat, insgesamt 49 Millionen Dollar für den Shole-Stein.

Der rosa Diamant ist ein Luxus-Edelstein, der für die Anspruchsvollsten geeignet ist. Schmuck mit diesem Edelstein kann durchaus als Wertanlage angesehen werden.

Die vielen Gesichter von Turmalinen

Der Turmalin ist ein Stein, der in der Schmuckherstellung verwendet wird und der im Allgemeinen nicht sehr bekannt ist. Er kommt natürlich in fast allen Farben vor und seine rosa bis rosa-violetten Varianten werden Rubellit genannt. Turmaline zeichnen sich durch ihren Pleochroismus aus, eine Eigenschaft, bei der der Stein aus verschiedenen Blickwinkeln mehrfarbig erscheint.

Sie werden Turmalinschmuck lieben, wenn Sie kräftigere Farben in gedeckteren Tönen bevorzugen. Auch die Fähigkeit von Turmalinen, die Farbe optisch zu verändern, wird Sie überzeugen. So wird sichergestellt, dass Sie nicht so schnell ermüden.

