Mit 47 Emmys ausgezeichnet

Die bis dato mit 47 Emmys ausgezeichnete HBO-Serie Game of Thrones ist mit Abstand die beliebteste Fantasy-Serie der Deutschen: 81% der Befragten geben laut dieser Statista-Studie an, die Serie zu kennen und 33% schauen sie regelmäßig.

“Um die beliebteste GoT-Figur herauszufinden, haben wir die Namen aller Charaktere, die in der Fernsehserie vorkommen, mit SEO-Tools analysiert”, erklärt Désirée Rossa von Warenvergleich.de das Vorgehen.

“Wir kamen auf ganze 234 Charaktere – und wie eingefleischte Fans wissen, wurden in der TV-Version noch eine Menge Figuren weggelassen, die Autor George R. R. Martin in den Büchern erwähnt.”

Die Mutter der Drachen ist am beliebtesten

Am häufigsten wird nach Daenerys Targaryen gesucht. 29.800 Google-Nutzer suchen jeden Monat nach der “Sprengerin der Ketten” (einer ihrer unzähligen Titel – wer möchte, kann sie hier nachlesen).

“Die Mutter der Drachen ist für viele anscheinend auch eine beliebte Verkleidungs-Inspiration: Besonders häufig wird in diesem Kontext nach ‘Daenerys Targaryen Kostüm’ oder ‘Perücke’ gesucht”, so Désirée Rossa, die die Auswertung geleitet hat.

Rechtmäßiger Anwärter auf den Thron auf Platz 2

Auf Platz 2: Jon Schnee! Nur ganz knapp vorbei am Thron landet der rechtmäßige Anwärter. Er erhält monatlich 28.400 Google-Suchanfragen.

“Unsere Analyse der Suchanfragen zeigt, dass die Google-Nutzer bei Jon Schnee immer noch oft nach seinen Eltern fragen – obwohl wir in der siebten Staffel ja die Antwort erhalten haben”, so Désirée Rossa von warenvergleich.de.

Auf Platz 3: Tyrion Lennister. Obwohl der “Halbmann” in der 7. Staffel eher in den Hintergrund gerückt ist, ist er immer noch sehr beliebt. Am häufigsten gesucht: Zitate des geistreichen Trinkers, der sich mittlerweile bis zur Hand von Daenerys hochgearbeitet hat.

Ein weiterer Lennister findet sich auf Platz 4: Jaime. Der “Königsmörder” wird monatlich von 21.800 Google-Nutzern gesucht.

Einen Überraschungssieger gibt es auf Platz 5: Khal Drogo schafft es als einziger (zum Stand der siebten Staffel) bereits gestorbener Charakter in die Top 5. Viele Fans hoffen immer noch darauf, dass Drogo in der 8. Staffel zurückkehrt (was Darsteller Jason Momoa übrigens bereits dementiert hat).

Starks weniger beliebt als Targaryens und Lennisters

Die Stark-Kinder sind relativ weit abgeschlagen. Die beliebteste der Stark-Geschwister ist Arya: Mit 17.700 Suchanfragen pro Monat verpasst sie nur ganz knapp die Top 5, landet auf Platz 6 und schlägt somit ihre Schwester Sansa (14.900 Suchanfragen, Platz 7).

Robb Stark befindet sich mit 8.900 Suchanfragen immerhin noch auf dem zwölften Platz. Bran und Rickon dagegen haben es mit jeweils unter 5.000 Anfragen nicht einmal unter die Top 15 geschafft.