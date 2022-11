Ex-Partner: So neugierig sind Jungverliebte

Werbung

Wie viel wollen die Österreicher:innen über die Ex-Partner:innen ihrer besseren Hälfte wissen? Eine repräsentative Studie von Parship bestätigt, dass Paare zum größten Teil mit verflossenen Liebschaften pragmatisch umgehen.

44 Prozent geben an, dass sie nur so viel darüber wissen wollen, wie ihr:e Partner:in bereit ist zu erzählen. Weitere 17 Prozent sind da schon neugieriger, sie möchten am liebsten alles in Erfahrung bringen, zum Beispiel wie die vorherige Beziehung im Detail verlaufen ist oder woran sie gescheitert ist. Wie viele Sexual-Partner:innen der:die Liebste bereits hatte oder ob unter den Verflossenen gemeinsame Bekannte sind, kümmert die allerwenigsten (4% bzw. 3%).

Ein Viertel interessiert sich überhaupt nicht für die ehemaligen Partnerschaften seiner aktuellen Liebe. Das zeigt eine aktuelle, repräsentative Studie* im Auftrag von Parship unter 698 Österreicher:innen, die in einer Partnerschaft leben.

Je jünger, desto neugieriger

Vor allem die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen möchte am liebsten alles über den:die Ex-Partner:in erfahren (30%), während dieses Interesse im Alter deutlich abnimmt (60- bis 75-Jährige 6%).

Auch die Anzahl von vergangenen, tiefergehenden Beziehungen interessiert die junge Generation am meisten (15% vs. 60- bis 75-Jährige 3%). Mit zunehmendem Alter weicht die Neugierde tendenziell, bei den über 50-Jährigen will jede:r zweite Befragte nur so viel wissen, wie der andere von sich aus erzählt. 35 Prozent der über 60-Jährigen sagen sogar, die Ex-Partner:innen würden sie überhaupt nicht interessieren.

„Die Ergebnisse zeigen, dass bei jungen Paaren der Gedanke an vergangene Liebesbeziehungen präsenter ist und möglichst viel Information über das Vorleben des:der Partners:in bewusst eingefordert wird. Gerade in der ersten Verliebtheitsphase kann die Einschätzung und die Rolle von vorangegangen Partner:innen zu Verunsicherung und Irritation führen. Mit zunehmender Stabilität einer Beziehung und dem Gefühl, seinem:seiner Partner:in vertrauen zu können, nimmt dieses Thema tendenziell immer weniger Raum ein“, erklärt Caroline Erb, Psychologin bei Parship.

Zahlen für Niederösterreich

Für fast jeden dritten Niederösterreicher sind die ehemaligen Partnerschaften der aktuellen Partnerin kein Thema. 21 % der Niederösterreicherinnen sind neugieriger und würden am liebsten alles – wie die Beziehung im Detail verlaufen ist und warum sie gescheitert ist – wissen. Die Anzahl von vorherigen, tiefergehenden Beziehungen zu erfahren, ist Niederösterreicherinnen beinahe doppelt so wichtig wie Niederösterreichern (12 % vs. 7%) ebenso wie die Anzahl der (Sexual-)Partner (6% vs. 3%).

Das zeigt eine repräsentative Studie im Auftrag von Parship unter knapp 700 in Partnerschaft lebenden Österreicher:innen zwischen 18 und 75 Jahren – davon 134 aus Niederösterreich.