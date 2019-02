Wie stellen sich Frauen und Männer den idealen Tag der Liebe vor? Welche Geschenke werden zu diesem Anlass am häufigsten erwartet und welche gehören zu den schlimmsten Geschenkideen? Das Analysenteam von Picodi.com hat beschlossen, den am meisten kommerzialisierten Feiertag unter die Lupe zu nehmen und zu überprüfen, wie viel es noch in ihm Liebe gibt.

60 Prozent feiern Valentinstag

Valentinstag, also der besondere Tag der Liebe, ist unter den Österreicher sehr bekannt. 60% der Befragten feiern das Event und 40% nicht. Die meisten (87%) entscheiden sich zu diesem Anlass, eine Überraschung der zweiten Hälfte zu machen. Es gibt jedoch auch solche Personen, die an diesem Tag ein Liebesgeschenk Freunden (7%) oder den Familienmitgliedern (4%) schenken.

In unserem Land planen Frauen ca. 48 € und Männer ca. 70 € auszugeben, was im Durchschnitt eine Ausgabe in Höhe von 59 € ergibt.

Dank der Umfrage kam das Analyseteam zu einem interessanten Schluss . Die Meisten (56%) stellen sich erst im Februar die Frage, was Sie für ein Valentinstagsgeschenk kaufen werden. Dies stimmt mit den internen Statistiken der Picodi-Plattform überein, in welchen zwei Wochen vor dem Valentinstag eine erhöhte Einkaufsaktivität beobachtet wurde, insbesondere in den Kategorien Schmuck und Parfüm. 8% der Befragten suchen ein Geschenk auf den letzten Moment, dh. erst am 13. und 14. Februar.

Frauen wollen gemeinsam Zeit verbringen

Was kann eine Frau am Valentinstag glücklich machen? Ein Geschenk, Schmusen, Sorge oder vielleicht auch Engagement? Die Ergebnisse unserer Umfragen zeigen, dass materielle Aspekte für einen großen Teil der Frauen nicht so wichtig sind und sie am Tag der Liebe einfach Zeit nur zu zweit verbringen möchten (48%). Für 38% der befragten Frauen zählt nur das Geschenk und 14% von denen würden gerne an diesem Tag sowohl interessant die Zeit miteinander verbringen als auch ein schönes Geschenk erhalten.

Als sich aber Frauen in unserer Umfrage entscheiden müssten, welches Geschenk sie zum Valentinstag am schönsten finden, haben Sie folgendes gewählt: Schmuck (51%), Valentinskarte (49%) und Blumen (45%). Plüschtier (61%), Süßigkeiten (44%) als auch Sexspielzeug (42%) werden häufig als unerwünschte Geschenke angegeben.

Und wie stellen sich Frauen den idealen Valentinstag vor? Wir können Ihnen bedauerlicherweise keine perfekte Idee für einen wunderschönen Tag der Liebe nennen, aber mit Hilfe unserer Befragten können Sie erfahren, was vielleicht Ihre zweite Hälfte gerne an diesem Tag vornehmen möchte? Viele Befragte, nämlich 33%, möchte ins Restaurant essen gehen, 29% würde gerne das Abendessen zu zweit kochen und 28% Liebe machen.

Die befragten Frauen konnten in unserer Umfrage auch die schlimmsten Ideen zum Valentinstag wählen und sie haben in unserem Ranking folgendes gewählt: Platz 1 – Brettspiele spielen (33%) und sich durch Nichtstun erholen (33%), Platz 2 – ins Kino gehen (18%) oder ins Theater gehen (15%).

Wie möchten Männer den Valentinstag verbringen?

Wie die Antworten der befragten Männer zeigen, kann es schwieriger sein, für sie ein passendes Geschenk zu finden. 50% der Befragten erwarten keine Geschenke und sie möchten an diesem Tag etwas besonderes unternehmen. 34% der Umfrageteilnehmer sind wiederrum materialistisch und wünschen sich zum Tag der Liebe ein Geschenk. Nur 16% der Herren möchten am Valentinstag sowohl ein Geschenk von der zweiten Hälfte bekommen, als auch diese Zeit anders als normalerweise verbringen.

Geschenke, die den Männern am häufigsten gefallen:

Blumen – 70%

Parfüm – 46%

Kleidung – 39%

Plüschtier – 31%

Süßigkeiten – 30%

Geschenke, die sie lieber nicht kaufen sollten, denn sie werden von Männern nicht erwartet:

Süßigkeiten – 23%

Parfüm – 22%

Plüschtier – 15%

Unterwäsche – 14%

Geld – 13%

Wie möchten Herren die Zeit am Valentinstag verbringen? Zu den besten Plänen gehören unter anderem: ins Restaurant essen gehen (59%), ins Kino gehen (41%) und das Abendessen zu zweit kochen (40%). Wenn Sie sich entscheiden Brettspiele zu spielen, ins Theater zu gehen oder ins Konzert zu gehen, dann kann Ihr Partner mit dem Plan nicht zufrieden sein, denn diese Aktivitäten wurden jeweils von 34%, 31% und 28% der Befragten als die schlimmsten Ideen zum Valentinstag gewählt.

Wie viel wird für Geschenke ausgegeben?

Durchschnittlich kaufen die Österreicher Valentinstag Geschenke für 76 €. Mehr als wir geben Verliebte in Irland (116 €), Thailand (114 €) und Großbritannien (108 €) für ein Präsent aus. Am bescheidensten sind die Ausgaben für Geschenke in Indien (30 €), Belarus und den Philippinen (je 29 €).