Österreicher haben bei Dialekt klaren Favoriten

Für eine neue Studie hat Casino.at 1.000 Menschen in Österreich befragt, um herauszufinden, wie sie in Bezug auf Dating, Beziehung und Liebe ticken. Dabei wurde auch untersucht, welchen Dialekt Österreicher am attraktivsten finden, welche Eigenschaften bei einem Dating-Partner eher abschreckend sind, worauf es bei einem erfolgreichen Online-Dating-Profil ankommt und wie wichtig den Österreicher:innen Treue in einer Beziehung ist.

Die Persönlichkeit des Dates ist am wichtigsten, während unhöfliches Verhalten und schlechte Manieren die größten Turn-Offs sind

Bei der Partnersuche kommt es auf verschiedene Dinge an, die eine Person zu einem potenziellen romantischen Partner machen - dies sind die fünf wichtigsten Eigenschaften für Österreicher beim Daten:

Eigenschaft Prozentsatz Persönlichkeit 90,84 Freundlichkeit 90,54 Sinn für Humor 89,74 Geruch 79,98 Intelligenz 79,18

Neben der Persönlichkeit ist die Freundlichkeit für über 90 % der Menschen am wichtigsten, dicht gefolgt von einem Sinn für Humor. Ein No-Go ist für viele ein unhöfliches Verhalten gegenüber anderen (78 %), sowie schlechte Manieren (75 %). Auch das häufige Benutzen des Handys während des Dates ist für 70 % der Österreicher ein Turn-Off.

Am attraktivsten finden die Österreicher den steirischen Dialekt

Aubandln, foafaln, urassn - verstehe Sie was damit gemeint ist? Der steirische Dialekt bringt so manchen ins Grübeln bringt, dennoch finden ein Drittel aller Österreicher den steirischen Dialekt am attraktivsten, gefolgt vom oberösterreichischen (29 %) und dem Tiroler Dialekt (28 %).

Dialekt Prozentsatz Steirischer Dialekt 30,18 Oberösterreichischer Dialekt 29,28 Tiroler Dialekt 27,95 Kärntner Dialekt 27,19 Niederösterreichischer Dialekt 24,70 Vorarlberger Dialekt 23,71 Wiener Dialekt 22,61 Burgenländischer Dialekt 19,13

Weniger überzeugen können der Wiener Dialekt und burgenländische Dialekt, den findet nur knapp jeder fünfte Österreicher attraktiv.

Einer von drei Österreichern hat sich schon mal online verliebt, ohne die Person vorher getroffen zu haben

Die Umfrage zeigt, dass sich tatsächlich ganze 31 % der Befragten schon einmal online verliebt haben, ohne die andere Person jemals zuvor gesehen zu haben. Bei den 16-25-Jährigen und den 25-34-Jährigen sind es sogar fast 40 %.

Dabei nutzt nicht jeder Dating-Apps, um sich zu verlieben, ganz im Gegenteil: Jeder vierte Österreicher nutzt diese, um sich mit anderen gelegentlich zum Sex zu verabreden. Ganze 41 % der Personen, die sich als bisexuell beschreiben, nutzen Dating-Apps aus diesem Grund, gefolgt von 21 % der heterosexuellen und 12 % der homosexuellen Umfrageteilnehmer. Übrigens leben in Bregenz (32,26 %) die meisten Österreicher, die sich am häufigsten zum Gelegenheitssex treffen, gefolgt von Leoben (28,57 %), Wien (25,20), Linz (23,31 %) und St. Pölten (22,73 %).

Jeder dritte Österreicher ist schon einmal fremdgegangen

In Sachen Treue gibt es bei den Österreichern noch etwas Nachholbedarf, aber wo in Österreich wird am meisten betrogen? Werfen Sie einen Blick auf die Top 5 untreuesten Städte:

Stadt Prozentsatz Innsbruck 23,81 Linz 23,31 Wiener Neustadt 22,81 Bregenz 22,58 Wien 21,68

Am meisten gehen die Menschen in Innsbruck (24 %) und Linz (23 %) fremd. Es folgen die Wiener Neustadt und Bregenz mit jeweils 23 %. Gleichzeitig geben Männer an, ehrlicher zu sein - rund 21 % der befragten Männer beteuern, ihre Untreue gegenüber dem Partner zu gestehen (im Vergleich zu 16 % bei den Frauen). Am ehrlichsten sind die Menschen in der Wiener Neustadt, hier geben es fast 25 % der Personen zu.